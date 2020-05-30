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İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 01.06.2020 16:00 - 01.06.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 410, 414., 415., BALİNA sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2488272) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
(2488272)
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İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 01.06.2020 16:00 - 01.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce SÜLEYMANİYE mah , 828., 831., 832., 836., 837., 839., 841. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2489822) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
(2489822)
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İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 01.06.2020 16:00 - 01.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 153., 3024., 3026., 3027., 3039., 3043., 3046., 3048., 3050., 3052., 3054., 3056., 3058., 3135., 3136., 3137., AKÇABURGAZ sk / OSMANGAZİ mah 2647. sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2490375) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
(2490375)
1 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ
1 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
30 Mayıs 2020 Cumartesi 16:45