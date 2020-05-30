- ESENLER ilçesinde, 01.06.2020 16:00 - 01.06.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-HAVAALANI mah GÖZLET, GÖZTEPE, GÜÇLÜ, TAŞOCAĞI sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2489377) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
1 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul'un her iki yakasında bulunan çeşitli ilçelerde1 Haziran 2020 Pazartesi günü yaşanacak arıza ve iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintileri listesi belli oldu
30 Mayıs 2020 Cumartesi 16:44
- ESENLER ilçesinde, 01.06.2020 16:00 - 01.06.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-HAVAALANI mah GÖZLET, GÖZTEPE, GÜÇLÜ, TAŞOCAĞI sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2489377) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.