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İSTANBUL - ÇATALCA ilçesinde, 01.06.2020 15:00 - 01.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ATATÜRK mah FATİH SULTAN MEHMET, SAKLIBAHÇE ÇIKMAZI sk / FATİH mah CEVVAL, FATİH SULTAN MEHMET sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
(2488428)
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İSTANBUL - ÇATALCA ilçesinde, 01.06.2020 02:00 - 01.06.2020 07:00 saatleri arasında, İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ATATÜRK mah AKTEKİN ÇIKMAZI, BAHARÇİÇEĞİ, BAŞKAYA, EBRULİ, FATİH SULTAN MEHMET, FAİK YUMUŞAK, GAZİ MUSTAFA KEMAL, GÜLERYÜZ, KUM, KURAL, KUYU, KUZGUN, KUZU, KÜBRA, KÜLHAN, KÜMBET, LAÇİN, SEMİH, SEVCAN, TOPRAK, TUNAY, TÜFEK, UĞUR, ZİŞAN, ÖZLÜ, ÖZTEKİN sk / FATİH mah CANSEL ÇIKMAZI, CANSEVER, CANSOY, CANİK, CEREN, FIRTINA, GAZİ, GAZİ MUSTAFA KEMAL, KIRMIZIGÜL, PAZAR, RUHSAR, SARIÇİÇEK, TEFEKKÜR, ÜRKMEZ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2487227) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
(2487227)
1 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul'un her iki yakasında bulunan çeşitli ilçelerde1 Haziran 2020 Pazartesi günü yaşanacak arıza ve iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintileri listesi belli oldu
30 Mayıs 2020 Cumartesi 16:43