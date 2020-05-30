BAŞAKŞEHİR ilçesinde, 01.06.2020 15:00 - 01.06.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah EŞREF, GÖKSEL, GÖKTEPE, KAHRAMAN, NUR, OSMANLI, ŞEREF sk / GÜVERCİNTEPE mah 5/1., ARIKAN, AYDINLIK, BODUR, KARADENİZ, KAVAKLI, NAZAR, NUR, OSMANLI, PEYAMİ SAFA, RIHTIM, İLHAM, İPEKYOLU sk // KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 1.ERGUVAN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2486802) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
(2486802)
1 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul'un her iki yakasında bulunan çeşitli ilçelerde1 Haziran 2020 Pazartesi günü yaşanacak arıza ve iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintileri listesi belli oldu
30 Mayıs 2020 Cumartesi 16:41
BAŞAKŞEHİR ilçesinde, 01.06.2020 15:00 - 01.06.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah EŞREF, GÖKSEL, GÖKTEPE, KAHRAMAN, NUR, OSMANLI, ŞEREF sk / GÜVERCİNTEPE mah 5/1., ARIKAN, AYDINLIK, BODUR, KARADENİZ, KAVAKLI, NAZAR, NUR, OSMANLI, PEYAMİ SAFA, RIHTIM, İLHAM, İPEKYOLU sk // KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 1.ERGUVAN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2486802) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.