1 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

- BAKIRKÖY ilçesinde, 01.06.2020 15:00 - 01.06.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah AKSOY, BİTİŞİK BAĞLAR, TALAT ARTEMEL, YILDIZ TEPE sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2487199) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- BAKIRKÖY ilçesinde, 01.06.2020 16:00 - 01.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah HAVACI MUZAFFER ERDÖNMEZ, MEHMET AKİF ERSOY, SERBESTİ, YEŞİLKÖY İSTANBUL sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2489909) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.