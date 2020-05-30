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İSTANBUL - BAHÇELİEVLER ilçesinde, 01.06.2020 04:00 - 01.06.2020 06:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah Pr. Dr Nevzat Pisak cad. bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2489376) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
(2489376)
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İSTANBUL - BAHÇELİEVLER ilçesinde, 01.06.2020 16:30 - 01.06.2020 18:30 saatleri arasında, İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah BAHAR 1, RADYUM sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2489040) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
(2489040)
1 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul'un her iki yakasında bulunan çeşitli ilçelerde1 Haziran 2020 Pazartesi günü yaşanacak arıza ve iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintileri listesi belli oldu
30 Mayıs 2020 Cumartesi 16:36