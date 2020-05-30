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İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 01.06.2020 00:01 - 01.06.2020 02:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 15., 21., 22., 23. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2488545) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
(2488545)
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İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 01.06.2020 02:00 - 01.06.2020 03:30 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 30. sk ,31sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2489375) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
1 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul'un her iki yakasında bulunan çeşitli ilçelerde 1 Haziran 2020 Pazartesi günü yaşanacak arıza ve iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintileri listesi belli oldu
30 Mayıs 2020 Cumartesi 16:30