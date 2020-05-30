İSTANBUL - AVCILAR ilçesinde, 01.06.2020 16:00 - 01.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-ÜNİVERSİTE mah BAHAR, CEMİL MERİÇ, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), ERİK, GÜVENÇ, KİRAZ, PEYAMİ SAFA, SELVİ, YASA, ÇAVUŞ1, ÇINAR sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2490400) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
1 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul'un her iki yakasında bulunan çeşitli ilçelerde1 HAZİRAN 2020 Pazartesi günü yaşanacak arıza ve iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintileri listesi belli oldu
30 Mayıs 2020 Cumartesi 16:27