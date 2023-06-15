T.C. BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ

2021/197 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/197 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN TAPU KAYDI : İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Gökalp Mahallesi, 2775 Ada 306 Parselde Kayıtlı, 174,00 M2 Yüzölçümlü Arsa Nitelikli Ana Taşınmazda 8/100 Arsa Paylı, 1. Kat 6 Nolu Bağımsız Bölüm, Daire Nitelikli Taşınmazın Tamamı Satışa Konudur.

İMAR DURUMU : Dosyasına sunulan Zeytinburnu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 05.04.2021 tarih 14347 sayılı yazısında, söz konusu taşınmazın 06.12.2007 tasdik tarihli 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında “Yerleşik Meskun Alan”da kalmakta olup, bitişik nizam, maxH:15.50m'dir. 315 sayılı parsel ile tevhidi gerekmekte olup imar planında öngörülen blok istikametleri uygulamada esas olduğu, imar arşiv dosyasında ve dijital arşiv kayıtlarında yapılan tetkiklerde; söz konusu taşınmaza ait: 2775 Ada 306 Parsel sayılı taşınmaz için; 03.01.1992 tarih ve 91/12114 sayı ile ruhsatlı olduğu anlaşılmış olup onaylı mimari projesinde: H:15.50 m irtifalı, 2BK (kömürlük+sığınak) + 1BK (dükkan)+ZK (dükkan) + 1,2,3,4NK (konut) + ÇAP' lı konut, konut+dükkan nitelikli, taşınmazın 1.katında yer alan 6 numaralı (konut) bağımsız bölümün (net):54.95 ㎡ ve kömürlük alanı (net): 2,92 ㎡ olmak üzere toplam (net):57,87 ㎡ kullanım alanına sahip olduğu tespit edildiği,Mali Hizmetler Müdürlüğünün 02/04 2021 tarih ve 14162 sayılı yazısında Gökalp Mahallesi 44/2 sokağa taşınmazın 1992 olan yapı ruhsatı yılına ait arsa m2 birim değeri 0,03 TL, 2021 yılı arsa m2 birim değeri ise 3.384,30 TL olduğu belirtilmiştir.

Adresi : Gökalp Mahallesi 44/2 Sokak No:33 Zeytinburnu / İSTANBUL

Kıymeti : 720.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Beyan: 1-) Yönetim Planı: 22/01/1992 Eklenti: 1886997 Sistem nolu kömürlük, eki: 2 nolu kömürlük Beyan: Leyla Çalı vesayet altındadır 05.04.2006 tarih 3427 yevmiye (Şerhler ve beyanlar tapu kaydındaki gibidir.)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/07/2023 - 14:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/07/2023 - 14:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/08/2023 - 14:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/08/2023 - 14:15

09/05/2023 (İİK m.114 ve m.126)

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