İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 2019'da Şırnak'ın İdil ilçesinde şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in ailesiyle orucunu açtı.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu akşam iftarımızı, kahraman şehidimiz Esma Çevik'in kıymetli ailesiyle birlikte yaptık. Başta şehidimizin biricik yeğeni Derin olmak üzere kahraman Mehmetçiğimizin ailesine gösterdikleri ev sahipliği için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, paylaşımında ziyaretten fotoğraflara da yer verdi.