İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı öncesi kentteki polis merkezlerini ziyaret ederek, alınan tedbirlerle ilgili bilgi aldı. Vali Davut Gül'e ziyareti sırasında Bahçelievler Kaymakamı Dr. Mehmet Boztepe'de eşlik etti.

İstanbul Valiliği Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Valisi Davut Gül, Bayram öncesinde polis merkezlerini ziyaret etti. Görevlilerle bayramlaşan Vali Gül, tedbirlere ilişkin bilgiler aldı. Vali Gül'e ziyareti sırasında Bahçelievler Kaymakamı Dr. Mehmet Boztepe'de eşlik etti." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, Vali Gül'ün Kocasinan Şehit Mehmet Aydın Polis Merkezi'ndeki ziyaretine ilişkin fotoğraflara da yer verildi.