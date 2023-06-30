Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde incelemelerde bulunan İstanbul Valisi Davut Gül çalışmalar hakkında bilgi aldı. Davut Gül'e Kartal Kaymakamı Abdullah Demir'de eşlik etti. İstanbul Valiliği Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Valisi Davut Gül Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Gül'e ziyareti sırasında Kartal Kaymakamı Abdullah Demir eşlik etti." ifadelerini kullandı.