İstanbul Küçükçekmece'de çıkan kavgada yabancı bir şahsın elinde samuray kılıcı ile görüntülenmesinin ardından İstanbul Valisi Davut Gül Twitter hesabından, şahısların sınır dışı edildiklerini açıkladı.

Vali Gül Twitter hesabından yaptığı açıklamada; “Ellerinde kılıçlarla kavga eden yabancılar tespit edilerek sınır dışı edilmiştir. İstanbul büyük bir metropol ve zaman zaman bu tür istenmeyen olaylar olsa da suç işleyenlere karşı kararlı mücadelemiz devam edecektir.” ifadelerini kullandı.