İstanbul Valisi Davut Gül oldu. İletişim Başkanlığı konu ile ilgili açıklama yaptı.

İletişim Başkanlığı yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Valisi olarak Sayın Davut Gül'ü atamıştır." ifadesini kullandı.

Davut Gül Kimdir?

1974 yılında Erzurum’un Horasan ilçesinde dünyaya gelen Davut Gül, İlk ve orta öğrenimini Horasan’da, liseyi Kadıköy Mehmet Beyazıt Lisesi’nde bitirdi. Kıbrıs Yakındoğu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. 2000 yılında Gaziantep’te kaymakam adayı olarak mesleğe başladı. Muğla-Kavaklıdere, İzmir-Kemalpaşa ilçesinde kaymakam vekilliği, İngiltere’de yurtdışı stajı, AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde yüksek lisans yaptıktan sonra asaleten Kırklareli-Kofçaz Kaymakamı olarak atanan Gül, 2003 – 2005 Şirvan Kaymakamlığı, 2005 – 2006 yıllarında Karaman Vali Yardımcılığı, 2006 – 2009 yıllarında Gürün Kaymakamı olarak görev yaptı. 2016-2018 yılları arasında Sivas Valiliği yapan Gül, 2018 yılında Gaziantep Valiliği görevine atandı.

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