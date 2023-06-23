Vali Gül, denetimlerin yapıldığı Mahmutbey Gişeleri Şehit Sinan Acar Polis Kontrol Noktası'na gelerek, burada görevli memurlarla bayramlaştı. Gül, durdurulan araçların sürücülerini trafik kurallarına uymaları yönünde uyardı.

Yolcularla da bayramlaşan Gül, gazetecilere yaptığı açıklamada, denetimlerin bayram sonuna kadar aralıksız devam edeceğini vurguladı.

Vali Gül, vatandaşların bayram tatilini huzur içerisinde geçirmeleri için gerekli tüm tedbirlerin alındığını kaydetti.

Sadece trafik değil, diğer alanlarda da denetimler yapılacağını dile getiren Gül, şöyle devam etti:

"Trafikte az kazanın olması, mümkünse hiç olmaması, kaza olduğunda da can kaybının olmamasını arzu ediyoruz. Bunun için tedbirlerimizi gözden geçiriyoruz. Kurbanların ehil olmayan kişilerce, uygun olmayan yerlerde kesilmesi, Marmara Denizi'nin adeta kana dönüşmesini istemiyoruz. Bunun için tarım ve belediyeyle ilgili görevliler gerekli önlemleri aldı.''

Vali Gül, kentte kurban kesim alanlarının ve atıkların toplanacağı yerlerin belirlendiğine dikkati çekerek, vatandaşların bu konuda duyarlı olmalarını istedi.

Piknik alanları dışında ormanlık bölgelere yaz boyunca giriş çıkışların yasaklandığının altını çizen Davut Gül, "Yangınla ilgili ciddi endişelerimiz var. Piknik alanlarımız yeterli seviyede. Hemşehrilerimizin belirlenen noktalarda piknik yapmalarını istiyoruz." dedi.

Gül, boğulma vakası yaşanmaması için de önlem alındığını aktararak, "Her tatilde boğulmalar meydana geliyor. Boğulma vakalarının olmaması için tedbirlerimizi aldık. Bununla ilgili cankurtaranlarımız görevli. Sadece ruhsatlı plajlarda denize girilmesini, bunun dışındaki yerlerde suya girilmemesini arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Vali Gül, daha sonra polis kontrol noktasındaki görevlilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gül'e, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve Küçükçekmece Kaymakamı Mehmet Tunç da eşlik etti.