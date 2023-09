İSTANBUL VAKIFLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Asgari Aylık Kira Bedeli

1. Yıl Aylık 5.000,00.-TL (BeşbinTürkLirası)+(ihale artışı) 13. ay aylık bir önceki yılın kira bedelinin TÜFE oranında (Tüketici Fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında) artırılarak; 19.Yıl Aylık 32.000,00.-TL (OtuzikibinTürkLirası) + (ihale artışı) + (Önceki 1.5 yılın TÜFE artışı) 20. Aydan 11. Yılın sonuna kadar kira bedellerinin her yıl TÜFE oranında (Tüketici Fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında) artırılarak; 12. Yılın aylık kira bedelinin bir önceki yılın aylık kira bedeline %70 oranında artış yapılarak belirlenecektir. 13.Yılın başından 21. Yılın sonuna kadar her yıl, bir önceki yılın kira bedelinin TÜFE oranında (Tüketici Fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında), artırılarak belirlenecektir.