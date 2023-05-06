PAZARDA KİMLER ÜRÜN SATABİLİR?

İstanbul’da ikamet eden ve İstanbul’da üretim yapan Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı üreticiler,

Türkiye geneli tarımsal ürün üreten ve işleyen Üretici Kooperatifleri.

PAZARDA HANGİ ÜRÜNLER SATILABİLİR?

Çiftçiler sadece kendi ürettikleri ve ÇKS de belirtilen tarımsal ürünlerini.

Kooperatifler; ortakları tarafından üretilen ve kooperatifin satması için verdikleri tarımsal ürünler ile yine ortaklarının üretmiş olduğu ürünlere ait işlenmiş tarım ürünleri.

MÜRACAAT NASIL ve NEREYE YAPILIR?

Müracaatlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Yönetim Yenileme A.Ş (İSYÖN AŞ.) bir dilekçe ve ekleri ile müracaat edilerek yapılır. Müracaat dilekçesi ve ekleri 0531 724 29 70 numaralı WhatsApp hattına iletilir. Yapılacak inceleme sonucunda değerlendirme sonucu telefon aracılığı ile tarafınıza iletilecektir. Müracaatı uygun olanlar evrak asıllarını İBB Tarım ve Su Ürünleri Müdürlüğü Kocatepe Mah. Kantarcılar Sok. No:10/1 Bayrampaşa/İSTANBUL adresine posta/kargo yolu ile ileteceklerdir (Evrak asıllarını Pazar’da bulunan görevlilere elden teslim edilebilir)

YENİGÜN HABER MERKEZİ