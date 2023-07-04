İstanbul Üniversitesi, Türkiye'nin en köklü ve saygın üniversitelerinden biridir. Her yıl binlerce öğrenciye eğitim imkanı sunan İstanbul Üniversitesi, geniş bir bölüm ve fakülte çeşitliliği ile dikkat çekmektedir. Peki, İstanbul Üniversitesi hangi bölümlere ev sahipliği yapmaktadır? İstanbul Üniversitesi'nin farklı bölümleri için belirlenen taban puanları öğrencilerin tercihlerini yaparken büyük bir önem taşımaktadır. Peki, İstanbul Üniversitesi'nin 2022 taban puanları ne?
İstanbul Üniversitesi bünyesinde fen bilimleri, sosyal bilimler, sağlık bilimleri, mühendislik, işletme, hukuk, iletişim ve sanat gibi çeşitli disiplinlerde birçok bölüm bulunmaktadır. Öğrenciler, ilgi alanlarına ve kariyer hedeflerine göre çeşitli bölümler arasından tercih yapabilmektedir.
İstanbul Üniversitesi'nin fen bilimleri alanında Biyoloji, Kimya, Fizik, Matematik, İstatistik gibi bölümleri bulunmaktadır. Sosyal bilimler alanında ise Psikoloji, Sosyoloji, İşletme, İktisat, Hukuk, İletişim, Tarih gibi popüler bölümler öne çıkmaktadır. Sağlık bilimleri alanında Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Hemşirelik gibi programlar sunulmaktadır.
İstanbul Üniversitesi aynı zamanda mühendislik alanında da birçok seçenek sunmaktadır. Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği gibi bölümler, öğrencilere ileri teknolojiler ve mühendislik prensipleri üzerine eğitim imkanı sunmaktadır.
İstanbul Üniversitesi'nin sanat ve iletişim alanlarında da birçok bölümü bulunmaktadır. Müzik, Resim, Tiyatro, Sinema, Gazetecilik, Radyo-Televizyon gibi disiplinlerde eğitim veren fakülteler, sanatsal ve iletişimsel yeteneklere sahip öğrencilere fırsatlar sunmaktadır.
İstanbul Üniversitesi, geniş bölüm ve fakülte çeşitliliğiyle öğrencilere geniş bir perspektif sunan bir üniversitedir. Her öğrenci, ilgi alanlarına, yeteneklerine ve kariyer hedeflerine uygun bir bölüm seçme imkanına sahiptir.
İstanbul Üniversitesi: Kısa Bir Bakış
İstanbul Üniversitesi, Türkiye'nin İstanbul şehrinde bulunan saygın bir kurumdur. Ana kampüs, Beyazıt Meydanı'na bitişik olan Fatih ilçesinde, şehrin Avrupa yakasında yer almaktadır. 1940 öncesi Batı kaynakları, üniversiteyi genellikle "Robert Kolej" olarak adlandırır.
Üniversitenin Tarihi
İstanbul Üniversitesi, 1453'te Fatih Sultan Mehmet tarafından kurulmuştur. Bu, İstanbul'un Fethi'nden hemen sonra gerçekleşmiştir. Üniversite, dünyanın en eski üniversitelerinden biri olarak kabul edilir.
Üniversitenin Yapısı
İstanbul Üniversitesi, 17 fakülte, 3 yüksekokul, 9 enstitü, 15 araştırma ve uygulama merkezi ve 1 konservatuvar ile büyük bir eğitim kurumudur. Üniversite, birçok farklı disiplinde eğitim vermektedir.
Üniversitenin Önemi
İstanbul Üniversitesi, Türkiye'nin en önemli yükseköğretim kurumlarından biridir. Üniversite, öğrencilerine geniş bir yelpazede eğitim fırsatları sunar ve Türkiye'nin en iyi öğrencilerini çeker. Üniversite ayrıca, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından gelen öğrencilere ev sahipliği yapmaktadır.
İstanbul Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
İstanbul Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları Nedir?
İstanbul Üniversitesi, Türkiye'nin en köklü ve en prestijli üniversitelerinden biridir. Her yıl binlerce öğrenci, İstanbul Üniversitesi'nde eğitim görmek için Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girer. İstanbul Üniversitesi'nin taban puanları ve başarı sıralamaları, bu sınav sonuçlarına dayanarak belirlenir.
İstanbul Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları Neden Önemlidir?
İstanbul Üniversitesi'ne giriş yapmayı hedefleyen öğrenciler için taban puanlar ve başarı sıralamaları, hangi bölümlerin hedeflenmesi gerektiği konusunda önemli bir yol göstericidir. Ayrıca, öğrencilerin hangi bölümlere girebileceklerini ve hangi bölümlerin daha fazla çaba gerektireceğini anlamalarına yardımcı olur.
İstanbul Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları Nasıl Hesaplanır?
Taban puanlar ve başarı sıralamaları, YKS sonuçlarına dayanarak hesaplanır. Her bölümün taban puanı, o bölüme yerleşen son öğrencinin aldığı puan olarak belirlenir. Başarı sıralaması ise, bir bölüme yerleşen son öğrencinin Türkiye genelindeki sıralamasıdır.
İstanbul Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları Nereden Öğrenilir?
İstanbul Üniversitesi'nin taban puanları ve başarı sıralamaları, ÖSYM'nin resmi web sitesinde yayınlanır. Ayrıca, çeşitli eğitim danışmanlık siteleri ve platformları da bu bilgileri sağlar.
İstanbul Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları Hakkında Son Sözler
İstanbul Üniversitesi'ne giriş yapmayı planlayan öğrencilerin, taban puanları ve başarı sıralamalarını dikkatlice incelemeleri ve buna göre bir strateji belirlemeleri önemlidir. Bu, öğrencilerin hedeflerine ulaşmalarında önemli bir adımdır
|Bölüm
|Puan Türü
|Başarı Sıra
|Taban Puan
|Alman Dili ve Edebiyatı (Alm.)
|DİL
|15.212
|426,856
|Almanca Mütercim ve Tercümanlık
|DİL
|54.305
|319,887
|Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İng.)
|DİL
|12.194
|438,202
|Antropoloji
|EA
|411.680
|299,743
|Arap Dili ve Edebiyatı
|DİL
|30.299
|381,898
|Arapça Mütercim ve Tercümanlık
|DİL
|27.430
|389,801
|Astronomi ve Uzay Bilimleri
|SAY
|268.404
|308,568
|Bilgi ve Belge Yönetimi
|EA
|399.635
|301,555
|Bilim Tarihi
|EA
|454.205
|293,549
|Biyoloji
|SAY
|205.766
|334,508
|Coğrafya
|SÖZ
|85.848
|359,264
|Coğrafya (AÖ) (Açık Öğretim)
|SÖZ
|832.427
|248,794
|Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
|SÖZ
|122.352
|346,233
|Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı
|DİL
|33.610
|372,878
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
|EA
|286.186
|321,881
|Çin Dili ve Edebiyatı (Çin.)
|DİL
|11.981
|439,073
|Çocuk Gelişimi (Açık Ö.)
|EA
|649.556
|270,547
|Dilbilimi
|DİL
|16.920
|421,001
|Diş Hekimliği
|SAY
|20.956
|494,739
|Diş Hekimliği (İng.)
|SAY
|11.104
|510,811
|Eczacılık
|SAY
|42.860
|466,180
|Eczacılık (İng.)
|SAY
|28.137
|484,733
|Egzersiz ve Spor Bilimleri (Açık Ö.)
|EA
|1.068.311
|235,465
|Ekonometri
|EA
|296.654
|319,768
|Eski Yunan Dili ve Edebiyatı
|DİL
|41.136
|352,893
|Fars Dili ve Edebiyatı
|DİL
|58.497
|309,783
|Felsefe
|EA
|293.830
|320,320
|Felsefe (Açık Ö.)
|EA
|824.337
|254,414
|Fizik
|SAY
|259.908
|311,645
|Fizik (İng.)
|SAY
|183.380
|345,870
|Fransız Dili ve Edebiyatı (Fra.)
|DİL
|14.875
|428,052
|Fransızca Mütercim ve Tercümanlık
|DİL
|80.023
|260,893
|Gazetecilik
|SÖZ
|55.154
|374,383
|Gazetecilik (UÖ) (Uzaktan Öğretim)
|SÖZ
|326.309
|304,021
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|SÖZ
|52.421
|375,982
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim)
|SÖZ
|396.826
|294,120
|Hemşirelik
|SAY
|128.361
|381,520
|Hititoloji
|DİL
|58.526
|309,708
|Hukuk
|EA
|5.404
|463,338
|Hukuk (UOLP) (Ücretli) (UOLP)
|EA
|935
|504,601
|Hukuk (İkinci Ö.)
|EA
|8.612
|450,122
|İç Mimarlık
|SAY
|141.711
|371,677
|İktisat
|EA
|175.717
|350,204
|İktisat (UOLP) (Ücretli) (UOLP İng.)
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|İktisat (Açık Ö.)
|EA
|765.118
|259,572
|İktisat (İng.)
|EA
|91.814
|382,527
|İlahiyat
|SÖZ
|51.164
|376,718
|İlahiyat (İkinci Öğretim) (MTOK)
|SÖZ
|78.586
|362,401
|İlahiyat (MTOK Arp.)
|SÖZ
|54.092
|374,985
|İlahiyat (MTOK)
|SÖZ
|66.887
|367,950
|İlahiyat (Arp.)
|SÖZ
|37.130
|386,464
|İlahiyat (İkinci Öğretim)
|SÖZ
|71.378
|365,759
|İlahiyat (İng.)
|SÖZ
|30.344
|392,190
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (İng.)
|DİL
|7.663
|459,435
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
|DİL
|5.520
|472,387
|İnsan Kaynakları Yönetimi (Açık Ö.)
|EA
|711.817
|264,485
|İspanyol Dili ve Edebiyatı (İsp.)
|DİL
|13.209
|434,148
|İş Sağlığı ve Güvenliği (Açık Öğretim) (Açık Ö.)
|SAY
|558.292
|244,909
|İşletme
|EA
|123.237
|368,965
|İşletme (Açık Ö.)
|EA
|140.227
|362,463
|İşletme
|EA
|203.583
|341,811
|İşletme (UOLP) (Ücretli) (UOLP İng.)
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|İşletme (Açık Ö.)
|EA
|684.713
|267,069
|İşletme (İng.)
|EA
|62.982
|396,977
|İtalyan Dili ve Edebiyatı
|DİL
|17.288
|419,792
|Kamu Yönetimi (Uzaktan Ö.)
|EA
|822.324
|254,584
|Kimya
|SAY
|192.095
|341,247
|Klasik Arkeoloji
|EA
|388.696
|303,266
|Kore Dili ve Edebiyatı (Kor.)
|DİL
|13.260
|433,955
|Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
|EA
|427.591
|297,394
|Latin Dili ve Edebiyatı
|DİL
|25.291
|395,845
|Leh Dili ve Edebiyatı
|DİL
|38.413
|360,047
|Lojistik Yönetimi
|EA
|223.984
|336,313
|Lojistik Yönetimi (İng.)
|EA
|147.484
|359,802
|Maliye
|EA
|238.822
|332,618
|Matematik
|SAY
|133.085
|377,924
|Mimarlık
|SAY
|78.927
|425,824
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
|SAY
|66.422
|439,056
|Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi
|EA
|498.684
|287,676
|Psikoloji
|EA
|12.121
|440,103
|Radyo, Televizyon ve Sinema
|SÖZ
|20.945
|402,032
|Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim)
|SÖZ
|194.509
|327,428
|Rekreasyon (Açık Ö.)
|EA
|1.037.083
|237,731
|Rus Dili ve Edebiyatı
|DİL
|18.432
|416,153
|Sanat Tarihi
|SÖZ
|45.369
|380,468
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
|EA
|143.274
|361,307
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açık Ö.)
|EA
|765.345
|259,552
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
|EA
|108.485
|375,094
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
|EA
|144.014
|361,042
|Sosyoloji
|EA
|184.012
|347,592
|Sosyoloji (Açık Ö.)
|EA
|704.805
|265,155
|Su Bilimleri ve Mühendisliği
|SAY
|332.357
|288,375
|Şehir ve Bölge Planlama
|SAY
|288.605
|301,609
|Tarih
|SÖZ
|7.808
|425,313
|Tarih Öncesi Arkeolojisi
|EA
|455.544
|293,356
|Tarih (Açık Öğretim)
|SÖZ
|681.145
|262,644
|Tıp
|SAY
|4.032
|526,924
|Tıp (İng.)
|SAY
|2.730
|531,586
|Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji
|SÖZ
|34.263
|388,761
|Turizm İşletmeciliği (İng.)
|EA
|321.816
|314,828
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|22.888
|399,753
|Ukrayna Dili ve Edebiyatı
|DİL
|40.456
|354,799
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açık Ö.)
|EA
|716.204
|264,065
|Urdu Dili ve Edebiyatı
|DİL
|92.372
|236,248
|Yönetim Bilişim Sistemleri
|EA
|15.583
|433,297
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Açık Ö.)
|EA
|601.210
|275,654
|Program
|Puan Türü
|Başarı Sıra
|Taban Puan
|Acil Durum ve Afet Yönetimi (Uzaktan Öğretim)
|TYT
|988.318
|284,093
|Adalet
|TYT
|394.947
|349,979
|Bankacılık ve Sigortacılık (Uzaktan Öğretim)
|TYT
|1.022.419
|281,469
|Bilgisayar Programcılığı (Açık Öğ.)
|TYT
|699.918
|309,767
|Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri
|TYT
|638.230
|316,385
|Coğrafi Bilgi Sistemleri (Uzaktan Öğretim)
|TYT
|1.343.318
|259,759
|Çocuk Gelişimi(Açık Öğ.)
|TYT
|1.225.182
|267,225
|Çocuk Gelişimi(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|743.906
|305,369
|Dış Ticaret (Uzaktan Öğretim)
|TYT
|869.387
|293,849
|E-Ticaret ve Pazarlama (Açık Öğ.)
|TYT
|1.018.241
|281,792
|Grafik Tasarımı (Açık Öğ.)
|TYT
|1.024.193
|281,340
|Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği (Açık Öğ.)
|TYT
|1.401.730
|256,278
|İlahiyat (Açık Öğ.)
|TYT
|904.711
|290,852
|İş Sağlığı ve Güvenliği (Açık Öğ.)
|TYT
|1.266.592
|264,528
|İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim)
|TYT
|809.290
|299,209
|Kültürel Miras ve Turizm (Açık Öğ.)
|TYT
|1.381.188
|257,492
|Laborant ve Veteriner Sağlık (Açık Öğ.)
|TYT
|1.281.161
|263,601
|Marka İletişimi (Açık Öğ.)
|TYT
|1.461.109
|252,873
|Medya ve İletişim (Uzaktan Öğretim)
|TYT
|1.029.476
|280,948
|Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açık Öğ.)
|TYT
|1.371.622
|258,055
|Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açık Öğ.)
|TYT
|1.488.552
|251,326
|Sosyal Hizmetler (Açık Öğ.)
|TYT
|1.440.977
|254,009
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açık Öğ.)
|TYT
|1.163.515
|271,344
|Yaşlı Bakımı (Açık Öğ.)
|TYT
|1.465.632
|252,607
İstanbul Üniversitesi'nde Eğitim Almadan Önce Bilmeniz Gerekenler
Türkiye'nin en eski ve prestijli eğitim kurumlarından biri olan İstanbul Üniversitesi'nde eğitim almayı düşünen öğrenciler için, bu üniversite hakkında bilinmesi gereken bazı önemli bilgiler bulunmaktadır.
İstanbul Üniversitesi'nin Genel Özellikleri Nelerdir?
İstanbul Üniversitesi, Türkiye'nin en köklü eğitim kurumlarından biri olarak kabul edilir. Bilimsel araştırmaları destekleyen, çeşitli bilimsel toplantılara ev sahipliği yapan, spor salonu ve laboratuvar gibi olanaklara sahip olan İstanbul Üniversitesi, köklü geçmişi ve Türkiye'nin ilk üniversitesi olma özelliği ile öğrencilerin dikkatini çekmektedir.
İstanbul Üniversitesi'ne Giriş İçin Gerekli Puan Nedir?
İstanbul Üniversitesi'ne giriş için gereken puan her yıl değişiklik gösterebilir. Ancak 2023 yılında en düşük kabul puanı 192,09315 olarak belirlenmiştir. Öğrenciler, YÖK tarafından açıklanan resmi verilere bakarak üniversite tercihlerini yapmalıdır.
İstanbul Üniversitesi Devlet Üniversitesi midir?
Evet, İstanbul Üniversitesi bir devlet üniversitesidir. Bu nedenle, bu üniversitede eğitim almak için öğrencinin burs kazanmasına gerek yoktur.
İstanbul Üniversitesi'nde Eğitim Ücretli midir?
İstanbul Üniversitesi bir devlet üniversitesi olduğu için eğitim ücretsizdir. Ancak, yemekhane ve ders kitapları gibi ihtiyaçlar için öğrencilerin belirli ücretler ödemesi gerekebilir.
İstanbul Üniversitesi Dünya Sıralamasında Kaçıncıdır?
Dünya Üniversite Sıralaması Merkezi (CWUR) tarafından yapılan değerlendirmeye göre İstanbul Üniversitesi, dünya genelinde 644. sırada yer alırken, Türkiye'de ise 3. sırada bulunmaktadır. Bu sıralama, üniversitenin uluslararasılaşma düzeyi, akademik yayınlar, akademik personel ve öğrenci sayısı gibi kriterlere göre belirlenmektedir
İstanbul Üniversitesi Bölümleri
İstanbul Üniversitesi bölümleri şu şekilde sıralanabilir:
Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca)
Almanca Mütercim ve Tercümanlık
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce)
Antropoloji
Arap Dili ve Edebiyatı
Astronomi ve Uzay Bilimleri
Astronomi ve Uzay Bilimleri (KKTC Uyruklu)
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyoloji
Coğrafya
Coğrafya (Açık öğretim)
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Çin Dili ve Edebiyatı (Çince)
Çocuk Gelişimi (Açık öğretim)
Dilbilimi
Diş Hekimliği
Diş Hekimliği (İngilizce)
Eczacılık
Eczacılık (İngilizce)
Egzersiz ve Spor Bilimleri (Açık öğretim)
Ekonometri
Eski Yunan Dili ve Edebiyatı
Fars Dili ve Edebiyatı
Felsefe
Felsefe (Açık öğretim)
Fizik
Fizik (İngilizce)
Fransız Dili ve Edebiyatı (Fransızca)
Fransızca Mütercim ve Tercümanlık
Gazetecilik
Gazetecilik (Uzaktan Öğretim)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim)
Hititoloji
Hukuk
Hukuk (İÖ)
Hukuk Fakültesi (UOLP-Hamburg Üniversitesi) (Ücretli)
İç Mimarlık
İktisat
İktisat (Açık öğretim)
İktisat (İngilizce)
İktisat (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli)
İlahiyat
İlahiyat (Arapça)
İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K.)
İlahiyat (İngilizce)
İlahiyat (İÖ)
İlahiyat (M.T.O.K.)
İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ)
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
İnsan Kaynakları Yönetimi (Açık öğretim)
İspanyol Dili ve Edebiyatı (İspanyolca)
İstanbul Tıp Bölümü
İstanbul Tıp (İngilizce)
İstanbul Tıp (İngilizce) (KKTC Uyruklu)
İş Sağlığı ve Güvenliği (Açık öğretim)
İşletme
İktisat (Açık öğretim)
İktisat (İngilizce)
İktisat (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli)
İnsan Kaynakları Yönetimi (Açık öğretim)
İşletme (Siyasal Bilgiler Fakültesi)
İşletme (İşletme Fakültesi)
İşletme (Açık öğretim)
İşletme (İngilizce)
İtalyan Dili ve Edebiyatı
Kamu Yönetimi (Uzaktan Öğretim)
Kimya
Klasik Arkeoloji
Kore Dili ve Edebiyatı (Korece)
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
Latin Dili ve Edebiyatı
Leh Dili ve Edebiyatı
Lojistik Yönetimi
Lojistik Yönetimi (İngilizce)
Maliye
Matematik
Mimarlık
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi
Psikoloji
Radyo, Televizyon ve Sinema
Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim)
Rekreasyon (Açık öğretim)
Rus Dili ve Edebiyatı
Sanat Tarihi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açık öğretim)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Açık öğretim)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi)
Sosyoloji
Sosyoloji (Açık öğretim)
Su Bilimleri ve Mühendisliği
Şehir ve Bölge Planlama
Tarih
Tarih (Açık öğretim)
Tarih Öncesi Arkeolojisi
Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji
Turizm İşletmeciliği
Türk Dili ve Edebiyatı
Ukrayna Dili ve Edebiyatı
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açık öğretim)
Urdu Dili ve Edebiyatı
Yönetim Bilişim Sistemleri (Açık öğretim)
İstanbul Üniversitesi Ön Lisans Programları ve Bölümleri Nelerdir?
İstanbul Üniversitesi ön lisans programları ve bölümleri şunlardır:
Acil Durum ve Afet Yönetimi (Uzaktan Öğretim)
Adalet
Adalet (Açık öğretim)
Bankacılık ve Sigortacılık (Uzaktan Öğretim)
Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri
Coğrafi Bilgi Sistemleri (Uzaktan Öğretim)
Çocuk Gelişimi (Açık öğretim)
Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim)
Dış Ticaret (Uzaktan Öğretim)
Grafik Tasarımı (Açık öğretim)
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği (Açık öğretim)
İş Sağlığı ve Güvenliği (Açık öğretim)
İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim)
Kültürel Miras ve Turizm (Açık öğretim)
Laborant ve Veteriner Sağlık (Açık öğretim)
Marka İletişimi (Açık öğretim)
Medya ve İletişim (Uzaktan Öğretim)
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açık öğretim)
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açık öğretim)
Sosyal Hizmetler (Açık öğretim)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açık öğretim)
Yaşlı Bakımı (Açık öğretim)