İstanbul Üniversitesi, Türkiye'nin en köklü ve saygın üniversitelerinden biridir. Her yıl binlerce öğrenciye eğitim imkanı sunan İstanbul Üniversitesi, geniş bir bölüm ve fakülte çeşitliliği ile dikkat çekmektedir. Peki, İstanbul Üniversitesi hangi bölümlere ev sahipliği yapmaktadır?  İstanbul Üniversitesi'nin farklı bölümleri için belirlenen taban puanları öğrencilerin tercihlerini yaparken büyük bir önem taşımaktadır. Peki, İstanbul Üniversitesi'nin 2022 taban puanları ne? 

İstanbul Üniversitesi bünyesinde fen bilimleri, sosyal bilimler, sağlık bilimleri, mühendislik, işletme, hukuk, iletişim ve sanat gibi çeşitli disiplinlerde birçok bölüm bulunmaktadır. Öğrenciler, ilgi alanlarına ve kariyer hedeflerine göre çeşitli bölümler arasından tercih yapabilmektedir.

İstanbul Üniversitesi'nin fen bilimleri alanında Biyoloji, Kimya, Fizik, Matematik, İstatistik gibi bölümleri bulunmaktadır. Sosyal bilimler alanında ise Psikoloji, Sosyoloji, İşletme, İktisat, Hukuk, İletişim, Tarih gibi popüler bölümler öne çıkmaktadır. Sağlık bilimleri alanında Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Hemşirelik gibi programlar sunulmaktadır.

İstanbul Üniversitesi aynı zamanda mühendislik alanında da birçok seçenek sunmaktadır. Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği gibi bölümler, öğrencilere ileri teknolojiler ve mühendislik prensipleri üzerine eğitim imkanı sunmaktadır.

İstanbul Üniversitesi'nin sanat ve iletişim alanlarında da birçok bölümü bulunmaktadır. Müzik, Resim, Tiyatro, Sinema, Gazetecilik, Radyo-Televizyon gibi disiplinlerde eğitim veren fakülteler, sanatsal ve iletişimsel yeteneklere sahip öğrencilere fırsatlar sunmaktadır.

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İstanbul Üniversitesi, geniş bölüm ve fakülte çeşitliliğiyle öğrencilere geniş bir perspektif sunan bir üniversitedir. Her öğrenci, ilgi alanlarına, yeteneklerine ve kariyer hedeflerine uygun bir bölüm seçme imkanına sahiptir.

İstanbul Üniversitesi: Kısa Bir Bakış

İstanbul Üniversitesi tarihçesi

İstanbul Üniversitesi, Türkiye'nin İstanbul şehrinde bulunan saygın bir kurumdur. Ana kampüs, Beyazıt Meydanı'na bitişik olan Fatih ilçesinde, şehrin Avrupa yakasında yer almaktadır. 1940 öncesi Batı kaynakları, üniversiteyi genellikle "Robert Kolej" olarak adlandırır.

Üniversitenin Tarihi

İstanbul Üniversitesi, 1453'te Fatih Sultan Mehmet tarafından kurulmuştur. Bu, İstanbul'un Fethi'nden hemen sonra gerçekleşmiştir. Üniversite, dünyanın en eski üniversitelerinden biri olarak kabul edilir.

Üniversitenin Yapısı

İstanbul Üniversitesi, 17 fakülte, 3 yüksekokul, 9 enstitü, 15 araştırma ve uygulama merkezi ve 1 konservatuvar ile büyük bir eğitim kurumudur. Üniversite, birçok farklı disiplinde eğitim vermektedir.

Üniversitenin Önemi

İstanbul Üniversitesi, Türkiye'nin en önemli yükseköğretim kurumlarından biridir. Üniversite, öğrencilerine geniş bir yelpazede eğitim fırsatları sunar ve Türkiye'nin en iyi öğrencilerini çeker. Üniversite ayrıca, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından gelen öğrencilere ev sahipliği yapmaktadır.

İstanbul Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

İstanbul Üniversitesi taban puanları

İstanbul Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları Nedir?

İstanbul Üniversitesi, Türkiye'nin en köklü ve en prestijli üniversitelerinden biridir. Her yıl binlerce öğrenci, İstanbul Üniversitesi'nde eğitim görmek için Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girer. İstanbul Üniversitesi'nin taban puanları ve başarı sıralamaları, bu sınav sonuçlarına dayanarak belirlenir.

İstanbul Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları Neden Önemlidir?

İstanbul Üniversitesi'ne giriş yapmayı hedefleyen öğrenciler için taban puanlar ve başarı sıralamaları, hangi bölümlerin hedeflenmesi gerektiği konusunda önemli bir yol göstericidir. Ayrıca, öğrencilerin hangi bölümlere girebileceklerini ve hangi bölümlerin daha fazla çaba gerektireceğini anlamalarına yardımcı olur.

İstanbul Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları Nasıl Hesaplanır?

Taban puanlar ve başarı sıralamaları, YKS sonuçlarına dayanarak hesaplanır. Her bölümün taban puanı, o bölüme yerleşen son öğrencinin aldığı puan olarak belirlenir. Başarı sıralaması ise, bir bölüme yerleşen son öğrencinin Türkiye genelindeki sıralamasıdır.

İstanbul Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları Nereden Öğrenilir?

İstanbul Üniversitesi'nin taban puanları ve başarı sıralamaları, ÖSYM'nin resmi web sitesinde yayınlanır. Ayrıca, çeşitli eğitim danışmanlık siteleri ve platformları da bu bilgileri sağlar.

İstanbul Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları Hakkında Son Sözler

İstanbul Üniversitesi'ne giriş yapmayı planlayan öğrencilerin, taban puanları ve başarı sıralamalarını dikkatlice incelemeleri ve buna göre bir strateji belirlemeleri önemlidir. Bu, öğrencilerin hedeflerine ulaşmalarında önemli bir adımdır

Bölüm Puan Türü Başarı Sıra Taban Puan
Alman Dili ve Edebiyatı (Alm.) DİL 15.212 426,856
Almanca Mütercim ve Tercümanlık DİL 54.305 319,887
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İng.) DİL 12.194 438,202
Antropoloji EA 411.680 299,743
Arap Dili ve Edebiyatı DİL 30.299 381,898
Arapça Mütercim ve Tercümanlık DİL 27.430 389,801
Astronomi ve Uzay Bilimleri SAY 268.404 308,568
Bilgi ve Belge Yönetimi EA 399.635 301,555
Bilim Tarihi EA 454.205 293,549
Biyoloji SAY 205.766 334,508
Coğrafya SÖZ 85.848 359,264
Coğrafya (AÖ) (Açık Öğretim) SÖZ 832.427 248,794
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları SÖZ 122.352 346,233
Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı DİL 33.610 372,878
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 286.186 321,881
Çin Dili ve Edebiyatı (Çin.) DİL 11.981 439,073
Çocuk Gelişimi (Açık Ö.) EA 649.556 270,547
Dilbilimi DİL 16.920 421,001
Diş Hekimliği SAY 20.956 494,739
Diş Hekimliği (İng.) SAY 11.104 510,811
Eczacılık SAY 42.860 466,180
Eczacılık (İng.) SAY 28.137 484,733
Egzersiz ve Spor Bilimleri (Açık Ö.) EA 1.068.311 235,465
Ekonometri EA 296.654 319,768
Eski Yunan Dili ve Edebiyatı DİL 41.136 352,893
Fars Dili ve Edebiyatı DİL 58.497 309,783
Felsefe EA 293.830 320,320
Felsefe (Açık Ö.) EA 824.337 254,414
Fizik SAY 259.908 311,645
Fizik (İng.) SAY 183.380 345,870
Fransız Dili ve Edebiyatı (Fra.) DİL 14.875 428,052
Fransızca Mütercim ve Tercümanlık DİL 80.023 260,893
Gazetecilik SÖZ 55.154 374,383
Gazetecilik (UÖ) (Uzaktan Öğretim) SÖZ 326.309 304,021
Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 52.421 375,982
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) SÖZ 396.826 294,120
Hemşirelik SAY 128.361 381,520
Hititoloji DİL 58.526 309,708
Hukuk EA 5.404 463,338
Hukuk (UOLP) (Ücretli) (UOLP) EA 935 504,601
Hukuk (İkinci Ö.) EA 8.612 450,122
İç Mimarlık SAY 141.711 371,677
İktisat EA 175.717 350,204
İktisat (UOLP) (Ücretli) (UOLP İng.) EA Dolmadı Dolmadı
İktisat (Açık Ö.) EA 765.118 259,572
İktisat (İng.) EA 91.814 382,527
İlahiyat SÖZ 51.164 376,718
İlahiyat (İkinci Öğretim) (MTOK) SÖZ 78.586 362,401
İlahiyat (MTOK Arp.) SÖZ 54.092 374,985
İlahiyat (MTOK) SÖZ 66.887 367,950
İlahiyat (Arp.) SÖZ 37.130 386,464
İlahiyat (İkinci Öğretim) SÖZ 71.378 365,759
İlahiyat (İng.) SÖZ 30.344 392,190
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İng.) DİL 7.663 459,435
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık DİL 5.520 472,387
İnsan Kaynakları Yönetimi (Açık Ö.) EA 711.817 264,485
İspanyol Dili ve Edebiyatı (İsp.) DİL 13.209 434,148
İş Sağlığı ve Güvenliği (Açık Öğretim) (Açık Ö.) SAY 558.292 244,909
İşletme EA 123.237 368,965
İşletme (Açık Ö.) EA 140.227 362,463
İşletme EA 203.583 341,811
İşletme (UOLP) (Ücretli) (UOLP İng.) EA Dolmadı Dolmadı
İşletme (Açık Ö.) EA 684.713 267,069
İşletme (İng.) EA 62.982 396,977
İtalyan Dili ve Edebiyatı DİL 17.288 419,792
Kamu Yönetimi (Uzaktan Ö.) EA 822.324 254,584
Kimya SAY 192.095 341,247
Klasik Arkeoloji EA 388.696 303,266
Kore Dili ve Edebiyatı (Kor.) DİL 13.260 433,955
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım EA 427.591 297,394
Latin Dili ve Edebiyatı DİL 25.291 395,845
Leh Dili ve Edebiyatı DİL 38.413 360,047
Lojistik Yönetimi EA 223.984 336,313
Lojistik Yönetimi (İng.) EA 147.484 359,802
Maliye EA 238.822 332,618
Matematik SAY 133.085 377,924
Mimarlık SAY 78.927 425,824
Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 66.422 439,056
Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi EA 498.684 287,676
Psikoloji EA 12.121 440,103
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 20.945 402,032
Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) SÖZ 194.509 327,428
Rekreasyon (Açık Ö.) EA 1.037.083 237,731
Rus Dili ve Edebiyatı DİL 18.432 416,153
Sanat Tarihi SÖZ 45.369 380,468
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 143.274 361,307
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açık Ö.) EA 765.345 259,552
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler EA 108.485 375,094
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler EA 144.014 361,042
Sosyoloji EA 184.012 347,592
Sosyoloji (Açık Ö.) EA 704.805 265,155
Su Bilimleri ve Mühendisliği SAY 332.357 288,375
Şehir ve Bölge Planlama SAY 288.605 301,609
Tarih SÖZ 7.808 425,313
Tarih Öncesi Arkeolojisi EA 455.544 293,356
Tarih (Açık Öğretim) SÖZ 681.145 262,644
Tıp SAY 4.032 526,924
Tıp (İng.) SAY 2.730 531,586
Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji SÖZ 34.263 388,761
Turizm İşletmeciliği (İng.) EA 321.816 314,828
Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 22.888 399,753
Ukrayna Dili ve Edebiyatı DİL 40.456 354,799
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açık Ö.) EA 716.204 264,065
Urdu Dili ve Edebiyatı DİL 92.372 236,248
Yönetim Bilişim Sistemleri EA 15.583 433,297
Yönetim Bilişim Sistemleri (Açık Ö.) EA 601.210 275,654

İstanbul Üniversitesi kaç bölüm var

Program Puan Türü Başarı Sıra Taban Puan
Acil Durum ve Afet Yönetimi (Uzaktan Öğretim) TYT 988.318 284,093
Adalet TYT 394.947 349,979
Bankacılık ve Sigortacılık (Uzaktan Öğretim) TYT 1.022.419 281,469
Bilgisayar Programcılığı (Açık Öğ.) TYT 699.918 309,767
Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri TYT 638.230 316,385
Coğrafi Bilgi Sistemleri (Uzaktan Öğretim) TYT 1.343.318 259,759
Çocuk Gelişimi(Açık Öğ.) TYT 1.225.182 267,225
Çocuk Gelişimi(Uzaktan Öğretim) TYT 743.906 305,369
Dış Ticaret (Uzaktan Öğretim) TYT 869.387 293,849
E-Ticaret ve Pazarlama (Açık Öğ.) TYT 1.018.241 281,792
Grafik Tasarımı (Açık Öğ.) TYT 1.024.193 281,340
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği (Açık Öğ.) TYT 1.401.730 256,278
İlahiyat (Açık Öğ.) TYT 904.711 290,852
İş Sağlığı ve Güvenliği (Açık Öğ.) TYT 1.266.592 264,528
İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) TYT 809.290 299,209
Kültürel Miras ve Turizm (Açık Öğ.) TYT 1.381.188 257,492
Laborant ve Veteriner Sağlık (Açık Öğ.) TYT 1.281.161 263,601
Marka İletişimi (Açık Öğ.) TYT 1.461.109 252,873
Medya ve İletişim (Uzaktan Öğretim) TYT 1.029.476 280,948
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açık Öğ.) TYT 1.371.622 258,055
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açık Öğ.) TYT 1.488.552 251,326
Sosyal Hizmetler (Açık Öğ.) TYT 1.440.977 254,009
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açık Öğ.) TYT 1.163.515 271,344
Yaşlı Bakımı (Açık Öğ.) TYT 1.465.632 252,607

İstanbul Üniversitesi'nde Eğitim Almadan Önce Bilmeniz Gerekenler

İstanbul Üniversitesi

Türkiye'nin en eski ve prestijli eğitim kurumlarından biri olan İstanbul Üniversitesi'nde eğitim almayı düşünen öğrenciler için, bu üniversite hakkında bilinmesi gereken bazı önemli bilgiler bulunmaktadır.

İstanbul Üniversitesi'nin Genel Özellikleri Nelerdir?

İstanbul Üniversitesi, Türkiye'nin en köklü eğitim kurumlarından biri olarak kabul edilir. Bilimsel araştırmaları destekleyen, çeşitli bilimsel toplantılara ev sahipliği yapan, spor salonu ve laboratuvar gibi olanaklara sahip olan İstanbul Üniversitesi, köklü geçmişi ve Türkiye'nin ilk üniversitesi olma özelliği ile öğrencilerin dikkatini çekmektedir.

İstanbul Üniversitesi'ne Giriş İçin Gerekli Puan Nedir?

İstanbul Üniversitesi'ne giriş için gereken puan her yıl değişiklik gösterebilir. Ancak 2023 yılında en düşük kabul puanı 192,09315 olarak belirlenmiştir. Öğrenciler, YÖK tarafından açıklanan resmi verilere bakarak üniversite tercihlerini yapmalıdır.

İstanbul Üniversitesi Devlet Üniversitesi midir?

Evet, İstanbul Üniversitesi bir devlet üniversitesidir. Bu nedenle, bu üniversitede eğitim almak için öğrencinin burs kazanmasına gerek yoktur.

İstanbul Üniversitesi'nde Eğitim Ücretli midir?

İstanbul Üniversitesi bir devlet üniversitesi olduğu için eğitim ücretsizdir. Ancak, yemekhane ve ders kitapları gibi ihtiyaçlar için öğrencilerin belirli ücretler ödemesi gerekebilir.

İstanbul Üniversitesi Dünya Sıralamasında Kaçıncıdır?

Dünya Üniversite Sıralaması Merkezi (CWUR) tarafından yapılan değerlendirmeye göre İstanbul Üniversitesi, dünya genelinde 644. sırada yer alırken, Türkiye'de ise 3. sırada bulunmaktadır. Bu sıralama, üniversitenin uluslararasılaşma düzeyi, akademik yayınlar, akademik personel ve öğrenci sayısı gibi kriterlere göre belirlenmektedir

İstanbul Üniversitesi Bölümleri
İstanbul Üniversitesi bölümleri şu şekilde sıralanabilir:

Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca)
Almanca Mütercim ve Tercümanlık
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce)
Antropoloji
Arap Dili ve Edebiyatı
Astronomi ve Uzay Bilimleri
Astronomi ve Uzay Bilimleri (KKTC Uyruklu)
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyoloji
Coğrafya
Coğrafya (Açık öğretim)
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Çin Dili ve Edebiyatı (Çince)
Çocuk Gelişimi (Açık öğretim)
Dilbilimi
Diş Hekimliği
Diş Hekimliği (İngilizce)
Eczacılık
Eczacılık (İngilizce)
Egzersiz ve Spor Bilimleri (Açık öğretim)
Ekonometri
Eski Yunan Dili ve Edebiyatı
Fars Dili ve Edebiyatı
Felsefe
Felsefe (Açık öğretim)
Fizik
Fizik (İngilizce)
Fransız Dili ve Edebiyatı (Fransızca)
Fransızca Mütercim ve Tercümanlık
Gazetecilik
Gazetecilik (Uzaktan Öğretim)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim)
Hititoloji
Hukuk
Hukuk (İÖ)
Hukuk Fakültesi (UOLP-Hamburg Üniversitesi) (Ücretli)
İç Mimarlık
İktisat
İktisat (Açık öğretim)
İktisat (İngilizce)
İktisat (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli)
İlahiyat
İlahiyat (Arapça)
İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K.)
İlahiyat (İngilizce)
İlahiyat (İÖ)
İlahiyat (M.T.O.K.)
İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ)
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
İnsan Kaynakları Yönetimi (Açık öğretim)
İspanyol Dili ve Edebiyatı (İspanyolca)
İstanbul Tıp Bölümü
İstanbul Tıp (İngilizce)
İstanbul Tıp (İngilizce) (KKTC Uyruklu)
İş Sağlığı ve Güvenliği (Açık öğretim)
İşletme
İktisat (Açık öğretim)
İktisat (İngilizce)
İktisat (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli)
İnsan Kaynakları Yönetimi (Açık öğretim)
İşletme (Siyasal Bilgiler Fakültesi)
İşletme (İşletme Fakültesi)
İşletme (Açık öğretim)
İşletme (İngilizce)
İtalyan Dili ve Edebiyatı
Kamu Yönetimi (Uzaktan Öğretim)
Kimya
Klasik Arkeoloji
Kore Dili ve Edebiyatı (Korece)
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
Latin Dili ve Edebiyatı
Leh Dili ve Edebiyatı
Lojistik Yönetimi
Lojistik Yönetimi (İngilizce)
Maliye
Matematik
Mimarlık
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi
Psikoloji
Radyo, Televizyon ve Sinema
Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim)
Rekreasyon (Açık öğretim)
Rus Dili ve Edebiyatı
Sanat Tarihi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açık öğretim)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Açık öğretim)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi)
Sosyoloji
Sosyoloji (Açık öğretim)
Su Bilimleri ve Mühendisliği
Şehir ve Bölge Planlama
Tarih
Tarih (Açık öğretim)
Tarih Öncesi Arkeolojisi
Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji
Turizm İşletmeciliği
Türk Dili ve Edebiyatı
Ukrayna Dili ve Edebiyatı
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açık öğretim)
Urdu Dili ve Edebiyatı
Yönetim Bilişim Sistemleri (Açık öğretim)


İstanbul Üniversitesi Ön Lisans Programları ve Bölümleri Nelerdir?

İstanbul Üniversitesi 2453
İstanbul Üniversitesi ön lisans programları ve bölümleri şunlardır:

Acil Durum ve Afet Yönetimi (Uzaktan Öğretim)
Adalet
Adalet (Açık öğretim)
Bankacılık ve Sigortacılık (Uzaktan Öğretim)
Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri
Coğrafi Bilgi Sistemleri (Uzaktan Öğretim)
Çocuk Gelişimi (Açık öğretim)
Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim)
Dış Ticaret (Uzaktan Öğretim)
Grafik Tasarımı (Açık öğretim)
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği (Açık öğretim)
İş Sağlığı ve Güvenliği (Açık öğretim)
İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim)
Kültürel Miras ve Turizm (Açık öğretim)
Laborant ve Veteriner Sağlık (Açık öğretim)
Marka İletişimi (Açık öğretim)
Medya ve İletişim (Uzaktan Öğretim)
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açık öğretim)
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açık öğretim)
Sosyal Hizmetler (Açık öğretim)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açık öğretim)
Yaşlı Bakımı (Açık öğretim)

Kaynak: MEHMET TEVFİK BİLEN