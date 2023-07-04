İstanbul Üniversitesi, Türkiye'nin en köklü ve saygın üniversitelerinden biridir. Her yıl binlerce öğrenciye eğitim imkanı sunan İstanbul Üniversitesi, geniş bir bölüm ve fakülte çeşitliliği ile dikkat çekmektedir. Peki, İstanbul Üniversitesi hangi bölümlere ev sahipliği yapmaktadır? İstanbul Üniversitesi'nin farklı bölümleri için belirlenen taban puanları öğrencilerin tercihlerini yaparken büyük bir önem taşımaktadır. Peki, İstanbul Üniversitesi'nin 2022 taban puanları ne?

İstanbul Üniversitesi bünyesinde fen bilimleri, sosyal bilimler, sağlık bilimleri, mühendislik, işletme, hukuk, iletişim ve sanat gibi çeşitli disiplinlerde birçok bölüm bulunmaktadır. Öğrenciler, ilgi alanlarına ve kariyer hedeflerine göre çeşitli bölümler arasından tercih yapabilmektedir.

İstanbul Üniversitesi'nin fen bilimleri alanında Biyoloji, Kimya, Fizik, Matematik, İstatistik gibi bölümleri bulunmaktadır. Sosyal bilimler alanında ise Psikoloji, Sosyoloji, İşletme, İktisat, Hukuk, İletişim, Tarih gibi popüler bölümler öne çıkmaktadır. Sağlık bilimleri alanında Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Hemşirelik gibi programlar sunulmaktadır.

İstanbul Üniversitesi aynı zamanda mühendislik alanında da birçok seçenek sunmaktadır. Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği gibi bölümler, öğrencilere ileri teknolojiler ve mühendislik prensipleri üzerine eğitim imkanı sunmaktadır.

İstanbul Üniversitesi'nin sanat ve iletişim alanlarında da birçok bölümü bulunmaktadır. Müzik, Resim, Tiyatro, Sinema, Gazetecilik, Radyo-Televizyon gibi disiplinlerde eğitim veren fakülteler, sanatsal ve iletişimsel yeteneklere sahip öğrencilere fırsatlar sunmaktadır.

İstanbul Üniversitesi, geniş bölüm ve fakülte çeşitliliğiyle öğrencilere geniş bir perspektif sunan bir üniversitedir. Her öğrenci, ilgi alanlarına, yeteneklerine ve kariyer hedeflerine uygun bir bölüm seçme imkanına sahiptir.

İstanbul Üniversitesi: Kısa Bir Bakış

İstanbul Üniversitesi, Türkiye'nin İstanbul şehrinde bulunan saygın bir kurumdur. Ana kampüs, Beyazıt Meydanı'na bitişik olan Fatih ilçesinde, şehrin Avrupa yakasında yer almaktadır. 1940 öncesi Batı kaynakları, üniversiteyi genellikle "Robert Kolej" olarak adlandırır.

Üniversitenin Tarihi

İstanbul Üniversitesi, 1453'te Fatih Sultan Mehmet tarafından kurulmuştur. Bu, İstanbul'un Fethi'nden hemen sonra gerçekleşmiştir. Üniversite, dünyanın en eski üniversitelerinden biri olarak kabul edilir.

Üniversitenin Yapısı

İstanbul Üniversitesi, 17 fakülte, 3 yüksekokul, 9 enstitü, 15 araştırma ve uygulama merkezi ve 1 konservatuvar ile büyük bir eğitim kurumudur. Üniversite, birçok farklı disiplinde eğitim vermektedir.

Üniversitenin Önemi

İstanbul Üniversitesi, Türkiye'nin en önemli yükseköğretim kurumlarından biridir. Üniversite, öğrencilerine geniş bir yelpazede eğitim fırsatları sunar ve Türkiye'nin en iyi öğrencilerini çeker. Üniversite ayrıca, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından gelen öğrencilere ev sahipliği yapmaktadır.

İstanbul Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

İstanbul Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları Nedir?

İstanbul Üniversitesi, Türkiye'nin en köklü ve en prestijli üniversitelerinden biridir. Her yıl binlerce öğrenci, İstanbul Üniversitesi'nde eğitim görmek için Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girer. İstanbul Üniversitesi'nin taban puanları ve başarı sıralamaları, bu sınav sonuçlarına dayanarak belirlenir.

İstanbul Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları Neden Önemlidir?

İstanbul Üniversitesi'ne giriş yapmayı hedefleyen öğrenciler için taban puanlar ve başarı sıralamaları, hangi bölümlerin hedeflenmesi gerektiği konusunda önemli bir yol göstericidir. Ayrıca, öğrencilerin hangi bölümlere girebileceklerini ve hangi bölümlerin daha fazla çaba gerektireceğini anlamalarına yardımcı olur.

İstanbul Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları Nasıl Hesaplanır?

Taban puanlar ve başarı sıralamaları, YKS sonuçlarına dayanarak hesaplanır. Her bölümün taban puanı, o bölüme yerleşen son öğrencinin aldığı puan olarak belirlenir. Başarı sıralaması ise, bir bölüme yerleşen son öğrencinin Türkiye genelindeki sıralamasıdır.

İstanbul Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları Nereden Öğrenilir?

İstanbul Üniversitesi'nin taban puanları ve başarı sıralamaları, ÖSYM'nin resmi web sitesinde yayınlanır. Ayrıca, çeşitli eğitim danışmanlık siteleri ve platformları da bu bilgileri sağlar.

İstanbul Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları Hakkında Son Sözler

İstanbul Üniversitesi'ne giriş yapmayı planlayan öğrencilerin, taban puanları ve başarı sıralamalarını dikkatlice incelemeleri ve buna göre bir strateji belirlemeleri önemlidir. Bu, öğrencilerin hedeflerine ulaşmalarında önemli bir adımdır

Bölüm Puan Türü Başarı Sıra Taban Puan Alman Dili ve Edebiyatı (Alm.) DİL 15.212 426,856 Almanca Mütercim ve Tercümanlık DİL 54.305 319,887 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İng.) DİL 12.194 438,202 Antropoloji EA 411.680 299,743 Arap Dili ve Edebiyatı DİL 30.299 381,898 Arapça Mütercim ve Tercümanlık DİL 27.430 389,801 Astronomi ve Uzay Bilimleri SAY 268.404 308,568 Bilgi ve Belge Yönetimi EA 399.635 301,555 Bilim Tarihi EA 454.205 293,549 Biyoloji SAY 205.766 334,508 Coğrafya SÖZ 85.848 359,264 Coğrafya (AÖ) (Açık Öğretim) SÖZ 832.427 248,794 Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları SÖZ 122.352 346,233 Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı DİL 33.610 372,878 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 286.186 321,881 Çin Dili ve Edebiyatı (Çin.) DİL 11.981 439,073 Çocuk Gelişimi (Açık Ö.) EA 649.556 270,547 Dilbilimi DİL 16.920 421,001 Diş Hekimliği SAY 20.956 494,739 Diş Hekimliği (İng.) SAY 11.104 510,811 Eczacılık SAY 42.860 466,180 Eczacılık (İng.) SAY 28.137 484,733 Egzersiz ve Spor Bilimleri (Açık Ö.) EA 1.068.311 235,465 Ekonometri EA 296.654 319,768 Eski Yunan Dili ve Edebiyatı DİL 41.136 352,893 Fars Dili ve Edebiyatı DİL 58.497 309,783 Felsefe EA 293.830 320,320 Felsefe (Açık Ö.) EA 824.337 254,414 Fizik SAY 259.908 311,645 Fizik (İng.) SAY 183.380 345,870 Fransız Dili ve Edebiyatı (Fra.) DİL 14.875 428,052 Fransızca Mütercim ve Tercümanlık DİL 80.023 260,893 Gazetecilik SÖZ 55.154 374,383 Gazetecilik (UÖ) (Uzaktan Öğretim) SÖZ 326.309 304,021 Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 52.421 375,982 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) SÖZ 396.826 294,120 Hemşirelik SAY 128.361 381,520 Hititoloji DİL 58.526 309,708 Hukuk EA 5.404 463,338 Hukuk (UOLP) (Ücretli) (UOLP) EA 935 504,601 Hukuk (İkinci Ö.) EA 8.612 450,122 İç Mimarlık SAY 141.711 371,677 İktisat EA 175.717 350,204 İktisat (UOLP) (Ücretli) (UOLP İng.) EA Dolmadı Dolmadı İktisat (Açık Ö.) EA 765.118 259,572 İktisat (İng.) EA 91.814 382,527 İlahiyat SÖZ 51.164 376,718 İlahiyat (İkinci Öğretim) (MTOK) SÖZ 78.586 362,401 İlahiyat (MTOK Arp.) SÖZ 54.092 374,985 İlahiyat (MTOK) SÖZ 66.887 367,950 İlahiyat (Arp.) SÖZ 37.130 386,464 İlahiyat (İkinci Öğretim) SÖZ 71.378 365,759 İlahiyat (İng.) SÖZ 30.344 392,190 İngiliz Dili ve Edebiyatı (İng.) DİL 7.663 459,435 İngilizce Mütercim ve Tercümanlık DİL 5.520 472,387 İnsan Kaynakları Yönetimi (Açık Ö.) EA 711.817 264,485 İspanyol Dili ve Edebiyatı (İsp.) DİL 13.209 434,148 İş Sağlığı ve Güvenliği (Açık Öğretim) (Açık Ö.) SAY 558.292 244,909 İşletme EA 123.237 368,965 İşletme (Açık Ö.) EA 140.227 362,463 İşletme EA 203.583 341,811 İşletme (UOLP) (Ücretli) (UOLP İng.) EA Dolmadı Dolmadı İşletme (Açık Ö.) EA 684.713 267,069 İşletme (İng.) EA 62.982 396,977 İtalyan Dili ve Edebiyatı DİL 17.288 419,792 Kamu Yönetimi (Uzaktan Ö.) EA 822.324 254,584 Kimya SAY 192.095 341,247 Klasik Arkeoloji EA 388.696 303,266 Kore Dili ve Edebiyatı (Kor.) DİL 13.260 433,955 Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım EA 427.591 297,394 Latin Dili ve Edebiyatı DİL 25.291 395,845 Leh Dili ve Edebiyatı DİL 38.413 360,047 Lojistik Yönetimi EA 223.984 336,313 Lojistik Yönetimi (İng.) EA 147.484 359,802 Maliye EA 238.822 332,618 Matematik SAY 133.085 377,924 Mimarlık SAY 78.927 425,824 Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 66.422 439,056 Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi EA 498.684 287,676 Psikoloji EA 12.121 440,103 Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 20.945 402,032 Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) SÖZ 194.509 327,428 Rekreasyon (Açık Ö.) EA 1.037.083 237,731 Rus Dili ve Edebiyatı DİL 18.432 416,153 Sanat Tarihi SÖZ 45.369 380,468 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 143.274 361,307 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açık Ö.) EA 765.345 259,552 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler EA 108.485 375,094 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler EA 144.014 361,042 Sosyoloji EA 184.012 347,592 Sosyoloji (Açık Ö.) EA 704.805 265,155 Su Bilimleri ve Mühendisliği SAY 332.357 288,375 Şehir ve Bölge Planlama SAY 288.605 301,609 Tarih SÖZ 7.808 425,313 Tarih Öncesi Arkeolojisi EA 455.544 293,356 Tarih (Açık Öğretim) SÖZ 681.145 262,644 Tıp SAY 4.032 526,924 Tıp (İng.) SAY 2.730 531,586 Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji SÖZ 34.263 388,761 Turizm İşletmeciliği (İng.) EA 321.816 314,828 Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 22.888 399,753 Ukrayna Dili ve Edebiyatı DİL 40.456 354,799 Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açık Ö.) EA 716.204 264,065 Urdu Dili ve Edebiyatı DİL 92.372 236,248 Yönetim Bilişim Sistemleri EA 15.583 433,297 Yönetim Bilişim Sistemleri (Açık Ö.) EA 601.210 275,654

Program Puan Türü Başarı Sıra Taban Puan Acil Durum ve Afet Yönetimi (Uzaktan Öğretim) TYT 988.318 284,093 Adalet TYT 394.947 349,979 Bankacılık ve Sigortacılık (Uzaktan Öğretim) TYT 1.022.419 281,469 Bilgisayar Programcılığı (Açık Öğ.) TYT 699.918 309,767 Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri TYT 638.230 316,385 Coğrafi Bilgi Sistemleri (Uzaktan Öğretim) TYT 1.343.318 259,759 Çocuk Gelişimi(Açık Öğ.) TYT 1.225.182 267,225 Çocuk Gelişimi(Uzaktan Öğretim) TYT 743.906 305,369 Dış Ticaret (Uzaktan Öğretim) TYT 869.387 293,849 E-Ticaret ve Pazarlama (Açık Öğ.) TYT 1.018.241 281,792 Grafik Tasarımı (Açık Öğ.) TYT 1.024.193 281,340 Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği (Açık Öğ.) TYT 1.401.730 256,278 İlahiyat (Açık Öğ.) TYT 904.711 290,852 İş Sağlığı ve Güvenliği (Açık Öğ.) TYT 1.266.592 264,528 İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) TYT 809.290 299,209 Kültürel Miras ve Turizm (Açık Öğ.) TYT 1.381.188 257,492 Laborant ve Veteriner Sağlık (Açık Öğ.) TYT 1.281.161 263,601 Marka İletişimi (Açık Öğ.) TYT 1.461.109 252,873 Medya ve İletişim (Uzaktan Öğretim) TYT 1.029.476 280,948 Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açık Öğ.) TYT 1.371.622 258,055 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açık Öğ.) TYT 1.488.552 251,326 Sosyal Hizmetler (Açık Öğ.) TYT 1.440.977 254,009 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açık Öğ.) TYT 1.163.515 271,344 Yaşlı Bakımı (Açık Öğ.) TYT 1.465.632 252,607

İstanbul Üniversitesi'nde Eğitim Almadan Önce Bilmeniz Gerekenler

Türkiye'nin en eski ve prestijli eğitim kurumlarından biri olan İstanbul Üniversitesi'nde eğitim almayı düşünen öğrenciler için, bu üniversite hakkında bilinmesi gereken bazı önemli bilgiler bulunmaktadır.

İstanbul Üniversitesi'nin Genel Özellikleri Nelerdir?

İstanbul Üniversitesi, Türkiye'nin en köklü eğitim kurumlarından biri olarak kabul edilir. Bilimsel araştırmaları destekleyen, çeşitli bilimsel toplantılara ev sahipliği yapan, spor salonu ve laboratuvar gibi olanaklara sahip olan İstanbul Üniversitesi, köklü geçmişi ve Türkiye'nin ilk üniversitesi olma özelliği ile öğrencilerin dikkatini çekmektedir.

İstanbul Üniversitesi'ne Giriş İçin Gerekli Puan Nedir?

İstanbul Üniversitesi'ne giriş için gereken puan her yıl değişiklik gösterebilir. Ancak 2023 yılında en düşük kabul puanı 192,09315 olarak belirlenmiştir. Öğrenciler, YÖK tarafından açıklanan resmi verilere bakarak üniversite tercihlerini yapmalıdır.

İstanbul Üniversitesi Devlet Üniversitesi midir?

Evet, İstanbul Üniversitesi bir devlet üniversitesidir. Bu nedenle, bu üniversitede eğitim almak için öğrencinin burs kazanmasına gerek yoktur.

İstanbul Üniversitesi'nde Eğitim Ücretli midir?

İstanbul Üniversitesi bir devlet üniversitesi olduğu için eğitim ücretsizdir. Ancak, yemekhane ve ders kitapları gibi ihtiyaçlar için öğrencilerin belirli ücretler ödemesi gerekebilir.

İstanbul Üniversitesi Dünya Sıralamasında Kaçıncıdır?

Dünya Üniversite Sıralaması Merkezi (CWUR) tarafından yapılan değerlendirmeye göre İstanbul Üniversitesi, dünya genelinde 644. sırada yer alırken, Türkiye'de ise 3. sırada bulunmaktadır. Bu sıralama, üniversitenin uluslararasılaşma düzeyi, akademik yayınlar, akademik personel ve öğrenci sayısı gibi kriterlere göre belirlenmektedir

İstanbul Üniversitesi Bölümleri

İstanbul Üniversitesi bölümleri şu şekilde sıralanabilir:

Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca)

Almanca Mütercim ve Tercümanlık

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce)

Antropoloji

Arap Dili ve Edebiyatı

Astronomi ve Uzay Bilimleri

Astronomi ve Uzay Bilimleri (KKTC Uyruklu)

Bilgi ve Belge Yönetimi

Bilim Tarihi

Biyoloji

Coğrafya

Coğrafya (Açık öğretim)

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Çin Dili ve Edebiyatı (Çince)

Çocuk Gelişimi (Açık öğretim)

Dilbilimi

Diş Hekimliği

Diş Hekimliği (İngilizce)

Eczacılık

Eczacılık (İngilizce)

Egzersiz ve Spor Bilimleri (Açık öğretim)

Ekonometri

Eski Yunan Dili ve Edebiyatı

Fars Dili ve Edebiyatı

Felsefe

Felsefe (Açık öğretim)

Fizik

Fizik (İngilizce)

Fransız Dili ve Edebiyatı (Fransızca)

Fransızca Mütercim ve Tercümanlık

Gazetecilik

Gazetecilik (Uzaktan Öğretim)

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim)

Hititoloji

Hukuk

Hukuk (İÖ)

Hukuk Fakültesi (UOLP-Hamburg Üniversitesi) (Ücretli)

İç Mimarlık

İktisat

İktisat (Açık öğretim)

İktisat (İngilizce)

İktisat (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli)

İlahiyat

İlahiyat (Arapça)

İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K.)

İlahiyat (İngilizce)

İlahiyat (İÖ)

İlahiyat (M.T.O.K.)

İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ)

İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık

İnsan Kaynakları Yönetimi (Açık öğretim)

İspanyol Dili ve Edebiyatı (İspanyolca)

İstanbul Tıp Bölümü

İstanbul Tıp (İngilizce)

İstanbul Tıp (İngilizce) (KKTC Uyruklu)

İş Sağlığı ve Güvenliği (Açık öğretim)

İşletme

İktisat (Açık öğretim)

İktisat (İngilizce)

İktisat (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli)

İnsan Kaynakları Yönetimi (Açık öğretim)

İşletme (Siyasal Bilgiler Fakültesi)

İşletme (İşletme Fakültesi)

İşletme (Açık öğretim)

İşletme (İngilizce)

İtalyan Dili ve Edebiyatı

Kamu Yönetimi (Uzaktan Öğretim)

Kimya

Klasik Arkeoloji

Kore Dili ve Edebiyatı (Korece)

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım

Latin Dili ve Edebiyatı

Leh Dili ve Edebiyatı

Lojistik Yönetimi

Lojistik Yönetimi (İngilizce)

Maliye

Matematik

Mimarlık

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi

Psikoloji

Radyo, Televizyon ve Sinema

Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim)

Rekreasyon (Açık öğretim)

Rus Dili ve Edebiyatı

Sanat Tarihi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açık öğretim)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Açık öğretim)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi)

Sosyoloji

Sosyoloji (Açık öğretim)

Su Bilimleri ve Mühendisliği

Şehir ve Bölge Planlama

Tarih

Tarih (Açık öğretim)

Tarih Öncesi Arkeolojisi

Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji

Turizm İşletmeciliği

Türk Dili ve Edebiyatı

Ukrayna Dili ve Edebiyatı

Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açık öğretim)

Urdu Dili ve Edebiyatı

Yönetim Bilişim Sistemleri (Açık öğretim)



İstanbul Üniversitesi Ön Lisans Programları ve Bölümleri Nelerdir?



İstanbul Üniversitesi ön lisans programları ve bölümleri şunlardır:

Acil Durum ve Afet Yönetimi (Uzaktan Öğretim)

Adalet

Adalet (Açık öğretim)

Bankacılık ve Sigortacılık (Uzaktan Öğretim)

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri

Coğrafi Bilgi Sistemleri (Uzaktan Öğretim)

Çocuk Gelişimi (Açık öğretim)

Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim)

Dış Ticaret (Uzaktan Öğretim)

Grafik Tasarımı (Açık öğretim)

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği (Açık öğretim)

İş Sağlığı ve Güvenliği (Açık öğretim)

İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim)

Kültürel Miras ve Turizm (Açık öğretim)

Laborant ve Veteriner Sağlık (Açık öğretim)

Marka İletişimi (Açık öğretim)

Medya ve İletişim (Uzaktan Öğretim)

Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açık öğretim)

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açık öğretim)

Sosyal Hizmetler (Açık öğretim)

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açık öğretim)

Yaşlı Bakımı (Açık öğretim)