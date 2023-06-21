Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL ANADOLU GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2021/855 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/855 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul ili, Ümraniye İlçesi, Yukarı Dudullu Mahallesi, Ağılatı mevki, 14314 Parsel, 2.kat, 9 b.bölüm numaralı Dairenin 1/1 ( Tam) hissesi satılacaktır.

Tapu kaydı Beyanlar Hanesinde;

- Yönetim Planı : 05.02.2010 (09.02.2010-3448) mevcuttur.

Ana Taşınmaz Özellikleri

(İstanbul ili, Ümraniye İlçesi, Yukarı Dudullu Mahallesi, Ağılatı mevki, 14314 Parsel)

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ : Bina için düzenlenmiş yapı kullanma izin belgesine rastlanmamıştır.

Taşınmazın bulunduğu, Bintaş Apartmanı, 842,15 m2 alan, yamuk geometrik şekilli parsel üzerine inşa edilmiştir. Betonarme karkas ve ayrık nizam inşa edilmiş olan bina; bodrum + zemin + 2 normal kat olmak üzere toplam 4 katlıdır. Bodrum katta kapalı otopark, zemin katta 2 adet dükkan ve 1-2. normal katlarda 4 er daire olmak üzere toplam 10 bağımsız bölümlüdür. Ana gayrimenkulün girişi zemin kattan, kuzey yönden, Yeni Filiz Sokak cephesinden çelik kapı ile sağlanmaktadır. Bina dış cephesi akrilik boyalı olup, bina giriş zemini ve kat arası sahanlıklar seramik, merdivenler mermer döşeli, duvarları yarıya kadar yağlı boyalı, üst kısımlar plastik boyalıdır. Binada kapalı otopark ve asansör mevcuttur.

Bağımsız Bölüm Özellikleri (2. kat, 9 bağımsız bölüm no'lu "Daire")

Taşınmaz "Daire" nitelikli olup, 2. katta yer almaktadır. Bina girişine göre sol ön cephede yer almaktadır. Projeye göre brüt 92 m2, net 83 m2 alanlı taşınmaz, 3 oda, 1 salon, 1 mutfak, banyo, wc ve antre-hol bölümlerinden oluşmaktadır. Mahallinde mutfak ve salonda toplam 3 adet (0,5X2,00 m) ebatlarında fransız balkon inşa edilerek brüt 95 m2, net 86 m2 kullanım alanına sahip olduğu görülmüştür. Taşınmazın giriş kapısı çelik, iç kapılar ahşap panel, pencere pvc doğramadır. Salon ve oda zeminleri ahşap parke döşeli, duvarları saten boyalıdır. Islak hacim zeminleri seramik döşeli olup, banyoda lavabo, klozet, duş teknesi ve duş kabini bulunmaktadır. Mutfak bölümünde mdf dolaplar ve granit tezgah mevcuttur. Isınması doğalgaz yakıtlı kombili sistem ile sağlanmaktadır.

Adresi : Altınşehir Mahallesi, Yeni Filiz Sokak, No: 43 Bintaş Apartmanı, Kat: 2, D: 9 Ümraniye / İSTANBUL

Ana Taşınmaz Yüzölçümü : 842,15 m2

Arsa Payı : 8/100

İmar Durumu: Taşınmazın 17.04.2012 tasdik tarihli, 1/5000 ölçekli Ümraniye Ihlamurkuyu-A. Dudullu Y.Dudullu ve Esenşehir Mahallelerinin Havza İçinde Kalan Kısmına Ait Uygulama İmar Planı kapsamında konut alanında kaldığı tespit edilmiştir. Plan yapılaşma şartları E:1.50 Hmax:Avan proje şeklindedir.

Kıymeti : 1.600.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/09/2023 - 10:06

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/09/2023 - 10:06 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/10/2023 - 10:06

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/10/2023 - 10:06

15/06/2023 (İİK m.114 ve m.126)

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