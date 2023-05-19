T.C. İSTANBUL ANADOLUGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2023/116 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, imar, kaydındaki şerhlere, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/116 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



TAŞINMAZ:İstanbul İl, Ümraniye İlçe, Çakmak Mahalle 141 Ada, 4 Parsel, 2. kat, 7 Nolu B. Bölüm Dairenin tamamı satılacaktır. Taşınmazın konumlu olduğu bina Yol altı 2 kat ve yol üstü 4 kat olmak üzere toplam 6 katlı, 1062 m2, 10 adet bağımsız bölüm içermekte olup, betonarme tarzında, 3B yapı sınıfında olduğu incelenen belgelere istinaden tespit edilmiştir. Onaylı mimari projesine göre binada 2.bodrum katta; su deposu ve sığınak, 1.bodrum katta 2 adet daire ve bina girişi, zemin katta 2 adet daire, normal katların tamamında her katta 2 er adet daire bulunmaktadır. Bağımsız bölüm özellikleri:13.04.2021 tarih, 15038 yevmiye numarası ile 3194 SY Geçici 16. Md. Gereğince Kat veya Bağımsız Bölüm İlavesi şerhi iletescil edilmiştir. Taşınmaz projesine göre daire nitelikli ve 2.normal katta yer almaktadır.Binanın 1.bodrum katındaki bina girişine göre, sol taraftaki bağımsız bölüm olarak yer almakta olup, kuzey cephelidir. Projesine göre yasal net 76 m2 (brüt 86 m2) alana sahiptir. Projesinde salon, 2 oda, mutfak, banyo, balkon, hol ve antre bölümlerinden oluşmaktadır.Giriş kapısı çelik kapı olup, pencereleri PVC malzemelidir.Isıtma sistemi doğalgaz kombi ve panel radyatör sistemidir

Adresi :Çakmak Mahallesi, Yenigün Sokak, No:7, K:2, D:7 (Uavt: 1105358038) Ümraniye / İSTANBUL

Ana taşınmaz Yüzölçümü : 256,54 m2

Arsa Payı : 10/100

Kıymeti : 2.100.000,00 TL

KDV Oranı : %8



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/07/2023 - 13:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/07/2023 - 13:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/08/2023 - 13:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/08/2023 - 13:40

10/05/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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