Festivalin açılış konuşmasını yapan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, yerel yönetimlerin en önemli yardımcılarından birinin sivil toplum örgütleri olduğuna dikkat çekerek “2014 yılında Maltepe Belediyesi’nde göreve başladığımızda Sanatçılar, Sanatseverler Kültür ve Dayanışma Derneği de (SANSEV) çalışmalarına başlamıştı. O gün bugündür her defasında göğsümüzü kabartacak, Türkan Saylan’ın adına yakışır bir olgunlukla, içerikle bu salonları dolduruyorlar. Türkiye’nin değişik bölgelerinden sesini duyuramayanların sesini duyurdukları ve platforma dönüştürdükleri için şahsım ve çalışma arkadaşlarım adına SANSEV yönetimine teşekkür ediyorum. SANSEV gibi kuruluşların Türkiye’de çoğalmasıyla birlikte çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşacağımıza ümit ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki buradasınız. İyi ki Türkan Saylan’dasınız.” dedi.

‘GELECEĞİN BAŞARILI SANATÇILARI MALTEPE’DE SAHNE ALIYOR’

Festivalde sahne alan çocukların ve gençlerin geleceğin başarılı sanatçıları olacaklarına yürekten inandığını ifade eden Kılıç “Çocukların ve gençlerin burada buluşmaları, sosyal iletişimlerini geliştirmeleri, burada kurdukları dostluk bağlarını önümüzdeki yıllardaki yaşamlarında geliştirerek bu iletişimlerini sürdüreceklerine inanıyorum. SANSEV’in imza attığı bu projenin dalga dalga tüm Türkiye’ye yayılmasını diliyorum. Çünkü şu anda en çok ihtiyaç duyduğumuz şey birlik ve beraberlik ve finalde gülümsemek. Çok kutuplaştık. Bu tür çalışmalar geleceğimiz olan gençleri yeniden buluşturuyor. Birbirlerini sevmelerini, kucaklaşmalarını sağlıyor. Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu cumhuriyetin çatısı altında ikinci yüzyılımızda gencecik beyinlere bu cumhuriyeti emanet edeceğimiz için mutluluğumu ifade etmek istiyorum.” diye konuştu.

İDİL BİRET’E “ÇOK SESLİ MÜZİĞE ADANMIŞ YAŞAMLAR ÖDÜLÜ”

Festivalin sonunda bir cumhuriyet kadını olan İdil Biret’e “Çok Sesli Müziğe Adanmış Yaşamlar Ödülü” verileceğini anımsatan Kılıç “İdil Biret küçük yaşlarda müzikle tanışıp haşır neşir oldu. 1960’lı yıllarda Rusya’da en önemli hocaların önünde resitaller verdi. İdil Biret’e geçen hafta Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu’nda ‘Yaşayan Efsane Ödülü’ verildi. SANSEV’i böyle bir değerimize sahip çıktığı için bir kere daha yürekten tebrik ediyorum.” şeklinde konuştu.

MALTEPE BELEDİYESİ ÇOK SESLİ ÇOCUK KOROSU SAHNE ALDI

Festivalin açılışı Maltepe Belediyesi Çok Sesli Çocuk Korosu’nun sahne aldığı konserle başladı. Şef Emine Çolak yönetimindeki koro seslendirdikleri eserlerle dinleyicilerin alkışlarını topladı. Koro, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ile günün anısına toplu fotoğraf çektirdi.

DEPREM FELAKETİNİN ACILARINI HAFİFLETMEYİ AMAÇLIYORLAR

Festivali yöneten sanatçı Müjgan Özçay, pandeminin ardından bu yıl düzenlenen festivalde sanatın iyileştirici gücüyle deprem felaketinin acılarını hafifletmeyi amaçladıklarını söyledi. Deprem felaketinin acısını, izlerini nesiller boyu taşıyacaklarını ifade eden Özçay “Ama şimdi bizim nefes almaya devam edebilmemiz lazım. Kaybettiklerimizi yaşatabilme gücünü bulmamız lazım. Ayakta durmak, acılarımızı paylaşmak için en iyi bildiğimiz şeyi yapalım. Birlikte şarkı söyleyelim dedik. Müziğin birleştirici, iyileştirici, umutlandırıcı gücüne ihtiyacımız var. Hem de bugün her zamanından daha çok. Belki iyileştirmez ama müzikle yaralarımız kabuk bağlayabilir. İşte bu nedenle bu yıl festivalin amacı duyguları paylaşmak, birlikte soluklanmak, biraz gülmek, moral bulmak, birbirimize güç vermek, güç almak birbirimize tutunmak, sığınmak. Festivalimizin bir anlamı daha var. Cumhuriyeti’n 100. Yılında Atatürk’e ve cumhuriyetin kurucularına borcumuzu her zamanki gibi bilime, sanata, insana, değerlerimize sahip çıkarak ödemek istiyoruz. Bu festival 100.yılında cumhuriyetimize bir saygı duruşu.” diye konuştu.

ONUR BESTECİSİ CEMAL REŞİT REY

Festivale yurt içinden ve yurt dışından 90 koro ve 4000’e yakın korist katılıyor. Çok sesli müziğin eğitim öğretim kurumlarında yaygınlaştırılmasını hedefleyen festivale katılan korolar, göstermiş oldukları performans ile jüri tarafından değerlendirilecek. Festivalde 35 kişilik dev jüri görev yapacak.7 Mayıs’a dek sürecek festivalin bu yılki onur bestecisi, çok sesli müziğin öncülerinden Cemal Reşit Rey olacak.

YENİGÜN HABER MERKEZİ