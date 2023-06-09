Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından UEFA Şampiyonlar Ligi’nin final maçı İstanbul’da oynanacak. 2020 ve 2021’de pandemi koşulları nedeniyle İstanbul’da oynanamayan dev maça, Atatürk Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), on binlerce kişinin tribünlerden, 225 ülkede 300 milyondan fazla seyircinin de televizyonlardan canlı izlediği karşılaşmanın en iyi şekilde gerçekleşmesi için bağlı birim ve iştiraklerinden oluşan 25 kurumu ile katkıda bulunuyor.

TARAFTARLARA ÜCRETSİZ TRANSFER

18 yıl aradan sonra yeniden İstanbul’a dönen UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için İBB, 500 İETT otobüsü tahsis edilecek. Taraftar transferi noktasında genel ulaşım planlamasını üstlenen İBB, biletli seyircilerin ve akreditasyonlu kişilerin 9-10 Haziran dahil olmak üzere 11 haziran saat 12.00 ye kadar otobüsleri ve metroları ücretsiz kullanmasını sağlayacak.

DEV MAÇA DEV DESTEK

Şampiyonlar Ligi Final hazırlıklarını Gençlik ve Spor Müdürlüğünün koordinesinde yerine getiren İBB, başlattığı çalışmaları karşılaşmadan önce tamamladı. Sahada yaptığı çalışmalar sırasında zemin ıslahı, yol bakımı; ihtiyaç duyulan engelli ve yaya rampalarında eğim azaltılması, iyileştirme, tırabzan eklenmesi; giriş ve çıkış noktalarında genişletme çalışması yapıldı. İBB çevre yollarda drenaj, yol çizgileri ve tretuvar işlemlerini yerine getirdi. Otopark alanındaki çalışmalar da tamamlandı. Yenikapı Etkinlik Alanı organizasyon için tanıtım, transfer merkezi ve festival alanı olarak tahsis edildi.

PEYZAJ, TEMİZLİK VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ

Stadyum çevresinde ağaçlandırma ve peyzaj düzenlemesi, gerekli noktalarda ilave aydınlatmaların yerleştirilmesi, diğer alanlarda ise geçici aydınlatma ve elektrik temin edilmesi için de İBB düzenlemeler yaptı. Organizasyon öncesinde, sırasında ve sonrasında temizlik ve atık yönetimi ile ilgili olarak da görevlendirmeler yapıldı.

ACİL DURUM EKİPLERİ GÖREV BAŞINDA

Acil durum ve yardım ekipleri ile zabıta ekipleri de hazırlık çalışmalarından itibaren şantiye ve stadyumda teyakkuz halinde olacak. Stadyum içinde, tribünlerde ve etkinlik alanlarında yangın olaylarına müdahale edilmesi için yeterli sayıda itfaiye aracını ve personelini görevlendirecek.

Çok yönlü süren çalışmalarda; reklam alanlarının ücretsiz olarak tahsis edilmesi, geçici tuvaletlerin temini, ihtiyaç halinde su, vinç, vb. geçici alt yapı hizmetlerinin yapılması, İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan müsabakayı izlemeye gelecek olan taraftarların koordinasyonunun sağlanması gibi pek çok alanda daha sorumluluklar üstleniliyor.