Radyo Trafik, 2023 yılının ilk üç ayına ilişkin kaza istatistiklerini açıkladı. Radyo Trafik Yolda navigasyon uygulamasından alınan veriler doğrultusunda, İstanbul’da ocak, şubat ve mart ayında meydana gelen kaza sayısı ile en çok kazanın gerçekleştiği yerler belli oldu.

14 ÖLÜMLÜ, 296 YARALANMALI KAZA

Radyo Trafik Yolda navigasyon uygulaması verilerine göre; İstanbul’da yılın ilk üç ayında ana yollarda trafiği etkileyen 3 bin 144 kaza meydana geldi.

3 bin 144 kazanın 14’ü ölümle sonuçlanırken bin 296 kazada ise yaralılar vardı.

EN ÇOK OCAK, EN AZ ŞUBATTA KAZA OLDU

Kazalar aylara göre dağıtıldığında, yılın ilk üç ayında en çok kaza yapılan ayın ocak olduğu görüldü. Ocak ayında bin 182 kaza kayıtlara geçti. Bu kazaların 5’i ölümlü, 119’u ise yaralanmalı idi.

En az kaza yapılan ay ise şubat oldu. Toplam 831 kaza kaydedilen aydaki kazaların 5’i ölümlü, 77’si yaralanmalı oldu.

Mart ayında ise bin 131 kaza meydana geldi. Bu kazaların 4’ü ölümlü olarak verilere yansırken, 100 kazada ise yaralılar vardı.

OCAK, ŞUBAT, MART DÖNEMİNDE EN ÇOK KAZA 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ’NDE

Radyo Trafik Yolda navigasyon uygulamasına 2023 yılının ilk üç ayında en çok kaza girilen yer 15 Temmuz Şehitler Köprüsü oldu. Köprüde 63 kaza kaydedildi.

Ocak, şubat, mart aylarında en çok kazanın meydana geldiği ilk 10 konumun listesi şu şekilde oldu:

1) 15 Temmuz Şehitler Köprüsü – 63 kaza

2) D100 Haliç – 56 kaza

3) D100 Küçükçekmece – 52 kaza

4) TEM Mahmutbey - 46 kaza

5) D100 Beylikdüzü - 40 kaza

6) D100 Haramidere - 39 kaza

7) D100 Sefaköy – 38 kaza

8) D100 Merter ve D100 İncirli – 35 kaza

9) D100 Yenibosna - 32 kaza

10) TEM Halkalı ve D100 Avcılar – 31 kaza

ARAÇ ARIZALARI DA KAZALAR KADAR TRAFİĞİ ETKİLEDİ

Ana yollarda trafik kazaları kadar arızalı araçlar da trafik yoğunluğuna neden oldu. İstanbul’da 2023 yılının ilk üç ayında Radyo Trafik Yolda navigasyon uygulamasında bin 835 arızalı araç yer aldı.

En çok arızalı araç D100 Küçükçekmece’de kaydedilirken ilk 5 sıra şu şekilde oluştu:

1) D100 Küçükçekmece – 63 arızalı araç

2) D100 Haramidere - 56 arızalı araç

3) 15 Temmuz Şehitler Köprüsü – 48 arızalı araç

4) D100 Avcılar ve D100 İncirli – 46 arızalı araç

5) D100 Şirinevler – 37 arızalı araç

EGM VE SBM İSTATİSTİKLERİ NE DİYOR?

Radyo Trafik Yolda navigasyon uygulamasının kaza verileri, İstanbul’da “ana yollarda” ve “trafiği etkileyen” kazaları kapsıyor. Ancak bu kriterler haricinde de kentte gün içinde yüzlerce kaza meydana geliyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Trafik Başkanlığı verilerine göre; 2023 yılının sadece ilk iki ayında İstanbul’da toplam 10 bin 342 kaza meydana geldi. Bu kazaların 7 bin 148’i sadece hasarlı kazalardı, 3 bin 194 kazada ise ölü ya da yaralılar vardı. Bu kazalar sonucu 24 kişi yaşamını yitirirken 4 bin 77 kişi de yaralandı.

Öte yandan, meydana gelen her kaza emniyet istatistiklerine yansımıyor. Özellikle kent içinde meydana gelen hasarlı kazalarda taraflar aralarında kaza tespit tutanağı düzenleyerek kaza sürecini emniyet birimlerine yansımadan sonlandırabiliyor. Bu veriler de hesaba katıldığında kentteki kaza sayısı daha da artıyor. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) verilerine göre, İstanbul’da 2023 yılında şimdiye kadar 54 bin 11 kaza tespit tutanağı düzenlendi.*

*3 Nisan 2023 saat 23.55 itibarıyla…