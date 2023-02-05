Otoparkçılık sektörüne getirdiği yenilikçi uygulama ve işletme modelleriyle ilklere imza atan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSPARK’tan yeni bir hamle geldi. 66 bin servis aracını cadde ve sokaklardan İSPARK’a çekecek eylem planında ilk adım atıldı. Gelişigüzel ve uygunsuz yapılan parklanmalar, acil durumlarda ilk yardım araçlarının geçişini zorlaştıran uygulamalara son verecek ücretsiz otopark projesi hayata geçti.

66 BİN ARACA ÜCRETSİZ OLACAK

İSPARK, Anadolu ve Avrupa yakasında servis araçlarına ücretsiz hizmet verecek açık otopark alanlarını belirleyerek pilot uygulamayı başlattı. İlk etapta Ataşehir, Bağcılar, Bakırköy, Şişli ve Eyüpsultan ilçelerinde 210 araç kapasiteli beş otopark hizmete girdi. Beş otoparkın ardından kısa zamanda, Ataşehir ve Esenler’de üç yeni nokta daha servis araçlarının kullanımına açılacak. Servis araçlarının hizmetine sunulan ücretsiz açık otopark bilgileri ve konumları İSPARK mobil uygulama üzerinden de görülebiliyor.

SÜRE SINIRI YOK

İSPARK, ücretsiz olarak hizmet verecek otopark girişlerine dikkat çekecek uyarıcı tabelalar yerleştirdi. Servisler, taşıdıkları yolcuları okul ve iş merkezlerine bıraktıktan sonra servis araçları için açılan İSPARK otoparklarını süre sınırı olmadan ücretsiz olarak kullanabilecekler.

İSTANBULLULAR İÇİN DE KOLAYLIK

Servis araçlarına ücretsiz otopark projesi, yayalar için de büyük bir kolaylık sunuyor. İstanbullular, servislerin iş merkezlerinin önüne gelmesini beklemeden yürüme mesafesinde bulunan İSPARK otopark alanlarına giderek kolaylıkla servislere binebilecekler.

YENİLERİ EKLENECEK

İSPARK, İstanbulluların trafiğin yoğun olduğu saatlerde en uygun ulaşım çözümlerine erişimlerini sağlamak amacıyla 5 ilçede yeni açılan 5 otopark alanıyla servislere ücretsiz otopark hizmeti veriyor. Projeyi yaygınlaştırmak için planlama ve fizibilite çalışmalarını sürdüren İSPARK, birçok ilçede yeni otopark noktalarını servis araçlarının kullanımına sunmaya devam edecek.