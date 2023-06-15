İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaş için taksi kilometre ücretini, taksimetre açılış fiyatını ve indi bindi ücretini araştırıyor. Her yıl gelen taksi zamları ile kilometre ücreti, taksimetre açılış fiyatı ve indi bindi ücreti değişiyor. Peki 2023 İstanbul taksi kilometre ücreti ne kadar? Taksilerde açılış ve indi bindi ücreti ne kadar? Taksi ücreti nasıl hesaplanır? Tüm bu bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. İşte ayrıntılar...

2023 İstanbul Taksi Kilometre Ücreti Ne Kadar?

Kilometre başına alınan ücret 6,30 TL'den 8,51 liraya yükseldi.

2023 İstanbul Taksimetre Açılış Ücreti Ne Kadar?

İstanbul'da 2023 yılı için geçerli taksi açılış ücreti 9,8 TL'den 12,65 TL'ye yükseldi.

2023 İstanbul Taksi İndi Bindi Ücreti

İstanbul'da 2023 yılı için geçerli taksi indi bindi ücreti 28 TL'den 40 TL'ye yükseldi.

Taksi Ücreti Nasıl Hesaplanır?

İstanbul'da taksi açılış ücreti 12,65 TL ve km başına ücret 8,51 TL ‘dir.

20 kilometrelik mesafe için hesap yapacak olursak; 20x8,51+12,65= 182,85 TL olacaktır.





