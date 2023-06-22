Kurban pazarlarında farklı etkinliklerle hem müşteriler hem de satıcılar renkli anlar yaşıyor. Sultangazi Belediyesi’nin kurduğu modern ve hijyenik Kurban Satış Alanı’nda tüm kurbanlıklar veteriner eşliğinde satılırken, bu kurbanlıklar arasından en güzel ve bakımlı olanlar için bir de ‘En Güzel Kurban Yarışması’ düzenlendi. Yarışma kapsamında Türkiye’nin farklı illerinden gelen kurbanlıklar sahipleri tarafından süslendi.

Programa Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Dalkılıç, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsa Tanrıverdi, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mihriban Aksoy, AK Parti Sultangazi İlçe Başkan Yardımcıları meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Yarışmada jüri üyeleri; hayvanların ağırlığına, kesim sonrası vereceği et miktarına, ırk özelliğini göstermesine, yaşa göre gelişimine, beden yapısına, temizliğine ve huyuna göre kurbanlıkları değerlendirdi. Yarışma sonucunda belirlenen ilk 3 kurbanlığa ödül verildi.

Birinci olan kurbanlığa tam altın, ikinciye yarım altın, üçüncüye de çeyrek altın takıldı.

Birincilik Çankırı’dan gelen Ilgaz'ın oldu

Yarışma kapsamında Çankırı’dan gelen 1 ton 30 kilo ağırlığındaki ‘Ilgaz’ isimli kurbanlık birinci, Tokat’tan gelen 1 ton 40 kilo ağırlığındaki ‘Yakışıklı’ isimli kurbanlık ikinci, Ordu’dan gelen 1 ton 5 kiloluk ‘Reis’ isimli kurbanlık ise üçüncü oldu. Keşan’dan gelen ‘Maskot’ isimli kurbanlık ise mansiyon ödülünü alarak sahibine gram altın kazandırdı.

Görüntüsü, huyu, davranışları, et verimliliği...

Sultangazi Belediyesi Başkan Yardımcısı Yakup Dalkılıç, “Belediye Başkanımız Av. Abdurrahman Dursun’un talimatı ile bu sene ‘En Güzel Kurban Yarışması’nın 3.üncüsünü gerçekleştirdik. Kurban yarışmasında özellikle hayvanın ağırlığına dikkat ediyoruz. Aynı zamanda görüntüsü, huyu, davranışları, et verimliliği ve hayvanın temizliği dikkat ettiğimiz hususlar arasında. Bu sene yapmış olduğumuz 3’üncü ‘En Güzel Kurban Yarışması’nda alanımıza olan rağbet de artıyor. Özellikle bu yarışmalarla hayvanları yetiştiren besicilerimizi ödüllendirmek istiyoruz. Bu açıdan da çok önemli.” dedi.

“Kurbanlığımızı yetiştirdik"

Çankırı’nın Ilgaz ilçesinden gelen ve tam altın kazanan Abdurrahman Delican, “Kurbanlığımızı yetiştirdik, kendi hayvanımız. Birinciliği aldık. Çok memnunuz, gurur duyuyoruz.” diye konuştu.