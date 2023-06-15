T.C.

GAZİOSMANPAŞA(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU



2023/14 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/14 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Sultangazi İlçe, GAZİ Mahalle/Köy, Gazi Mahallesi Mevkii, 1103 Ada, 14 Parsel, 1 Nolu Bağımsız Bölüm

Adresi : Yunus Emre Mahallesi, 1386/. Sokak Ve 1389/1. Sokağın Köşesinde, N0: 16,Bodrum KatD:1 Sultangazi / İSTANBUL

Yüzölçümü : 115,24 m2

İmar Durumu :1103 Ada 14 Parsel 30/12/2011 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Sultangazi Uygulama İmar Planında ikiz nizam 4 katlı konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 1.682.504,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/09/2023 - 10:39

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/09/2023 - 10:39 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/10/2023 - 10:39

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/10/2023 - 10:39

12/06/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.