"Selahattin Sarıkaya Şarkıları" albümünün yeni çalışması "İstanbul Sokakları" başarılı sanatçı Mehmet Erdem’in sesinden müzikseverlerle buluşuyor.

ByWillow Müzik etiketi ve Sony Music Türkiye dağıtımıyla tüm dijital platformlarda yayınlanan şarkı, Mehmet Erdem yorumuyla yeniden hayat buluyor. Şarkının aranjesi Alper Atakan’a ait.

Eski şarkıları yeni nesil müzisyenlerle bir araya getiren Selahattin Sarıkaya Şarkıları proje albümünün şarkılarından olan “İstanbul Sokakları” Mehmet Erdem ile yeni bir soluk kazanıyor.

Toplamda 20 şarkılık bir proje albümü olan Selahattin Sarıkaya Şarkıları albümünde Melek Mosso, Tuğçe Kandemir, Evdeki Saat, Mary Jane, Bağzıları, Eda Baba, Ceren Gündoğdu, Çağan Şengül, Ayça Özefe, Işıl Ayman, Yiğit Mahzuni gibi başarılı birçok genç müzisyeni içinde barındırıyor.

Projenin en önemli destekçileri Selahattin Sarıkaya'nın kızı Cemile Sarıkaya ve ByWillow eski ve yeni nesli bir araya getiren bu anlamlı projenin çok ses getireceğine inandıklarını ve her zaman destekleyeceklerini dile getirdi.

ByWillow yapımcılığında yapılan Selahattin Sarıkaya Albümü’nün tüm çalışmaları Eylül ayına kadar müzikseverlerle buluşmaya devam edecek.