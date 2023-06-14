T.C.

İSTANBUL (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2022/63 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI





Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/63 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli, Şişli İlçesi, DİKİLİTAŞ Mahallesi, 2. kat Mevkii, 1 Ada, 264 Parselde ARSA vasıflı ana taşınmazda, 2. Kat, 2 Nolu Bağımsız Bölümde MESKEN nitelikli taşınmaz.

Adresi : Fulya Mahallesi, Mehmetçik Cad N:66 Oğuzhan Sokak 2. Kat 2 Nolu Bağımsız BölümŞişli / İSTANBUL

Yüzölçümü : 51,00 m² Arsa Payı : 14/80 Kıymeti : 865.000,00 TL KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. EK2: Kömürlük Eklentisi bulunmaktadır.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/09/2023 - 11:00 Bitiş Tarih ve Saati : 14/09/2023 - 11:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/10/2023 - 11:00Bitiş Tarih ve Saati : 16/10/2023 - 11:00



(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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