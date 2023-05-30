T.C.

SİLİVRİ İCRA DAİRESİ

2020/64 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI





Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2020/64 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN



1-TAPU KAYDI

Dosyadaki Silivri Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğünün tapu kaydından;

İstanbul İli, Silivri İlçesi, Yeni Mahalle Mah., Çınar Mevkii, 1503 Ada, 1 Parsel numarasında kayıtlı, 5.742,33 m2 yüzölçümlü, Arsa vasıflı, B Blok, Zemin Kat, 3 Bağımsız Bölüm Nolu, 10/800 Arsa Paylı, Mesken Nitelikli ana taşınmazın TAM hisse?sinin Ramazan KURUM adına kayıtlı olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca kaydın şerhler bölümü kısmında çeşitli tarihlere ait beyan, ihtiyati haciz, icrai haciz ve ipotek bulunmaktadır.



2- İMAR DURUMU

Silivri Belediye Başkanlığı internet sitesinde sayfasından alınan bilgilere göre;

İstanbul İli, Silivri İlçesi, Yeni Mahalle Mah., Çınar Mevkii, 1503 Ada, 1 Parsel, Önlemli Alan İçerisinde kalmakta olup, Ayrık Nizam, 6 Kat, Emsal:1.50, ön bahçe mesafesi 5 metre, Yerleşik Konut Alanı içerisinde kaldıkları tespit edilmiştir.



3- HUDUDU ve SAHASI

Taşınmazın paftasının zemine tatbiki sonucunda zemine uygun olduğu saptanmıştır.



4- TAŞINMAZIN HALİHAZIR DURUMU

Kıymet takdirine konu taşınmaz, tapunun İstanbul İli, Silivri İlçesi, Yeni Mahalle Mah., Çınar Mevkii, 1503 Ada, 1 Parsel numarasında kayıtlı, 5.742,33 m2 yüzölçümlü, Arsa vasıflı, B Blok, Zemin Kat, 3 Bağımsız Bölüm Nolu, 10/800 Arsa Paylı, Mesken Nitelikli ana taşınmaz olup adres olarak Silivri Merkezde bulunan ve 80 Ada diye bilinen bölgedeki Abdullah-Aliye CAN Anaokulu?nun güneyinde ki Şehit Bahattin ERİŞKEN Sokağı üzerinde bulunan Doğa Evleri Sitesi içerisinde ki 8B kapı nolu B Blok?ta bulunmaktadır.

Tespit günü taşınmazda kimse olmadığı için dışarıdan gözlem yapılmıştır. Dosyasında, yerinde ve Silivri Belediye Başkanlığı?nın arşivinde bulunan dosyasında yapılan incelemede aşağıdaki tespitlerde bulunulmuştur. Taşınmaz; Silivri Belediye Başkanlığı?nın arşivinde bulunan dosyasında ki projesine göre betonarme (asmolen döşeme ve tuğla dolgu) olup, 1 bodrum kat, zemin kat, 4 normal kat ve çatı kat?tan oluşmakta, taşınmazın zemin katta bulunduğu ve giriş holü, koridor, 1 mutfak, 1 salon, 1 banyo, 3 yatak odası ve 3 balkon olarak projelendirildiği tespit edilmiştir. Arşiv dosyasında bulunan 17/04/2008 tarih 2008/67 sayılı Yapı Ruhsatı?na göre taşınmaz ortak alanlar hariç 110,42 m2 ve ortak alanlar dahil 135,58 m2 dir. Taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda, civarın talep gören konut alanında kalmaktadır.



Kıymeti : 1.800.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/08/2023 - 15:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/08/2023 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/09/2023 - 15:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/09/2023 - 15:00



25/05/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.