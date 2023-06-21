Doğal güzellikleri ile önemli bir cazibe merkezi olan Şile’de, vatandaşların ihtiyacı doğrultusunda Şile Belediyesi tarafından Kır Düğünü Konsepti Mekansal Tasarım Projesi tasarlandı.

Ortalama 1000 – 2000 m2 alan üzerinde, çeşitli organizasyonların yapılacağı çok amaçlı kullanıma sahip olan proje kapsamında, 350 m2 kapalı kullanım alanı ve 800 m2 açık kullanım alanları planlandı..

Cephede detaylarında Şile’nin kırsal dokusunu yansıtabilmek için doğal taş ve ahşap malzemesi tercih edilmiştir. Proje, planlanan konsepte uygun olarak yapılacak peyzaj çalışmaları ve mobilya aksesuarlarıyla bütüncül olarak ele alındı.

Şile’nin farklı bölgelerinde hayata geçirilecek bu proje ile hem yöre insanı, hem de metropolde yaşayan vatandaşlar bu mekanlarda düğün, nişan, kına ve kutlama gibi aktivitelerini rahatlıkla gerçekleştirebilecekler..