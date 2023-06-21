Örnek No:55*

T.C. ŞİLE (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/15 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/15 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Şile İlçesi Kabakoz Mahallesi 3522 Ada 8 Parsel De Bulunan Müstakil Ev Şile / . İSTANBUL

Yüzölçümü : 339,14 m2

İmar Durumu : Satışa konu taşınmaz 22/01/2018 tarihli, 1/1000 ölçekli Uygulama imar planında, Kısmen E=0,35 yapılaşma yoğunluğunda 2 kat konut alanında, kısmen imar yolunda kalmakta olup parsel üzerindeki yapı Tescilli yapıdır.Kıymeti : 1.186.990,00 TL KDV Oranı : %8 Kaydındaki Şerhler: Beyanlar hanesinde 1. Ve 2. Derecede korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olup 3402 sayılı kanunun 22. Maddesinin 2. Fıkrasının(a)bendi uygulamasına tabidir

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/07/2023 - 10:13

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/07/2023 - 10:13 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/08/2023 - 10:13

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/08/2023 - 10:13 Güngören'de 100 m² icradan satılık

13/06/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.