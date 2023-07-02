Yaz iyiden iyiye kendini göstermeye başladı. Okullar kapalı, şimdi spor zamanı Şile Belediyesi'nin öncülüğünde hayata geçirilen ve Şile Kaymakamlığı, Şile Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Şile Halk Eğitim Merkezi'nin ortak protokolüyle desteklenen Şile Spor Akademisi, büyük bir ilgiyle karşılanarak adından söz ettirmeye devam ediyor.

Açıldığından beri büyük ilgi gören Şile Spor Akademisi 2023 Yaz Dönemi kayıtları açıldı. Toplam 22 farklı branşta açılan yaz dönemi, sadece çocuk ve gençleri değil 7’den 70’e tüm Şilelileri buluşturuyor. Yaz dönemi boyunca deneyimli ve uzman eğitmenler eşliğinde spor yapmak ve basketbol, voleybol, jimnastik, yüzme, okçuluk, futbol, güreş, taekwondo, judo, pilates, zumba, tenis, dalga sörfü, beach volley, trekking, batonlu sahil yürüyüşü gibi birbirinden farklı spor dalları Şile Spor Akademisi’nde sizi artık spor yapmak için hazır. Ayrıca fitness merkezinde vücut geliştirme ve fonksiyonel antrenman gibi çeşitli farklı branşlarda spor eğitimi almanız de mümkün.

Tüm bu spor branşlarıyla tanışmak, yazı aktif bir şekilde geçirmek isteyen her yaştan gençler Şile Belediyesi Spor Koordinatörlüğü’ne başvurdu.

Şile Spor Akademisi 2023 yaz döneminde şu tarih aralıklarında hizmet verecek:

1. Dönem: 3 Temmuz- 23 Temmuz

2. Dönem: 24 Temmuz- 13 Ağustos

3. Dönem: 14 Ağustos- 30 Ağustos

2. 3. Dönem içinde kayıt ve bilgi için Şile Belediyesi Spor Koordinatörlüğü hafta boyunca sizler için açık. Ayrıntılı bilgi için 0 534 500 66 19 numaralı bilgi hattımızı arayabilir ya da https://sile.bel.tr/sile-spor-akademisi-basvuru-formu nu doldurabilirsiniz.

Şile Spor Akademisi, 2023 yaz döneminde de toplam 22 ayrı branş ve etkinlikte ücretsiz hizmet vermeyi sürdürüyor. Şile’de bulunan çocuk, genç ve yetişkin spor meraklıları için gerekli malzemelerin Şile Belediyesi tarafından sağlanarak verilen eğitim branşları arasında şu sporlar yer alıyor; güreş, basketbol, voleybol hentbol, pilates, yoga, zumba, taichi/nefes egzersizleri, jimnastik, okçuluk, taekwondo, judo, karate, dalga sörfü, plaj voleybolu, tenis, trekking, nordic walking, yüzme, vücut geliştirme, fonksiyonel antrenman, mobil spor ve özel spor eğitimleri.