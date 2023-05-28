YSK son dakika İstanbul seçim sonuçları 2023 verileri ile takip ediliyor. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy sonuçları ve Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı belli oluyor. Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 1. Bölge, 2. Bölge ve 3. Bölge için ayrı ayrı değerlendiriliyor. İstanbul 2. tur seçim sonuçları Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası olmak üzere iki adımda değerlendirilmeye başlandı. Adayların oy oranları ve güncel seçim sonuç verileri araştırılıyor. 28 Mayıs'ta ikinci tura kalan seçmenler ekran karşısındaki yerini aldı. İşte İstanbul seçim sonuçları canlı yayını ile "seçimi kim kazandı" sorusuna ilişkin son veriler...

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçim sonuçları, YSK'nın ilk turda olduğu gibi yayın yasağını kaldırmasının ardından tablolara yansımaya başlıyor. Oy verme işlemi saat 17.00 itibariyle sona eriyor.

YSK Başkanı Yener açıkladı! Seçim sonuçları daha erken açıklanacak

Oyunu Ankara'da kullanan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına ilişkin önemli bir açıklama yaptı.

Ülke genelinde vatandaşlar saat 08.00 itibariyle oylarını kullanırken, siyasiler de vatandaşlık görevlerini yerine getirmek üzere sandık başına gitti. YSK Başkanı Ahmet Yener, 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turu için oyunu Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Arjantin İlkokulu'nda 4234 numaralı sandıkta kullandı. Başkan Yener, oyunu kullandıktan sonra okuldan ayrılırken yaptığı açıklamada, "Bugün Cumhurbaşkanlığı oylamasının 2. turunu gerçekleştiriyoruz. İlk turda olduğu gibi 2. turda da vatandaşlarımız hem yurt içinde hem de yurt dışında seçimlere yoğun bir ilgi gösteriyor. Sonuçların Türk milleti, Türk demokrasisi, siyasi partilerimiz ve cumhurbaşkanı adaylarımız için hayırlı olmasını diliyorum. Şu ana kadar seçimlerimiz sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Bir kez daha Türk halkı için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Yener, 14 Mayıs seçimlerine toplam 4 cumhurbaşkanı adayı ve 24 siyasi partinin katıldığına işaret ederek, "Bu seçimde sadece cumhurbaşkanı adayları yarıştığı için seçimin daha erken sonuçlanacağını düşünüyoruz. Saat 17.00'den sonra yayın yasağının saat kaçta kalkacağını kurul değerlendirecek. Yasak daha erken kaldırılırsa, televizyon kanallarının ve haber ajanslarının daha erken bir saatte haber yapmasına izin verilirse sizlerle paylaşılacaktır" dedi.