İstanbul Sarnıçları listesi ile karşınızdayız. En çok bilinen sarnıç Yerebatan Sarnıcı. Acaba İstanbulda kaç tane sarnıç var? Şerefiye Sarnıcı, Binbirdirek Sarnıcı. Yerebatan Sarnıcı biletleri ne kadar? Şerefiye Sarnıcı nerede? İstanbul yeraltı sarnıçları kaç tane. En son İstanbul'da yeni bulunan sarnıç hangisi? İstanbul'da yüzülebilen sarnıç var mı? Sarnıç nedir, sarnıç ne demek? Peki sarnıçlar ne işe yarar?

İstanbul Sarnıçları: İstanbul yeraltı sarnıçları listesi

Şehrin gizemli yerleri arasında sarnıçlar oldukça ilgi çekiyor. İstanbul Sarnıçları en çok gezilen adresler arasında. Antik zamanlardan beri İstanbul içinde sayısız sarnıç inşa edilmiş. Bugün ise pek çok sarnıç ziyaretçiler için özel olarak ışıklandırıldı ve şehrin turizmine katkı sağlıyor. Şehrin su ihtiyacını sağlamak için yapılan sarnıçların ne olduğu ve ne işe yaradığına kısaca göz atalım. Sonra da İstanbul sarnıçları listesine göz atalım:

Sarnıç nedir, sarnıç ne demek?

İçinde su biriktirmek için yapılmış yapı veya kaplara sarnıç denir. Amacı genelde yağmur sularını biriktirmek ve ileride kullanmak üzere depolamaktır. Eski evlerin bazılarında damlardan akan suyun toplanması için zeminde sarnıçlar yapıldığı görülmüştür. Sarnıç ne demek tarih açısından bakarsak su biriktirilen depo anlamına gelir. Peki Sarnıç mantığı nedir? Yani suyun depolanması nasıl sağlanır? Burada milattan önce 1. yüzyıla kadar genelde büyük bir kayanın yüzeyinin oyulması ve burada su depolanması sağlanmıştır. Sonraki yapılarda ise su depolamak üzere önce bir çukur kazılır. Sonra kazılan çukurun duvarları taş veya tuğlayla örülür. Suyun sızdırmazlığı da Horasan harcı gibi bir sıvayla sağlanır.

Sarnıçlar ne işe yarar?

Yeraltında, yerüstünde veya yarısı yeraltında yarısı yer üstünde olmak üzere farklı sarnıç şekilleri mevcuttur. Fakat hepsinin amacı yağan yağmur suyunu biriktirmektir. Yağmur yağdığında sarnıcın içinde toplanır, burada bekletilir ve gerektiğinde kullanılır. Pek çok sarnıcın kullanım amacı yakındaki bir yerin su ihtiyacını sağlamaktır. Bu sarnıçların kimisi sarayların, kimisi bir mahallenin, kimisi de yakındaki bir caminin ihtiyacı için yapılmıştır.

Örneğin Yerebatan Sarnıcı eskiden ne için kullanılırdı diye merak ediliyor. Özellikle bulunduğu bölgenin ve geçmişte üzerinde bulunan anıtın su ihtiyacı için kullanılıyordu. Sarnıçlar günümüzde bazı yaylalarda ve köylerde kar ve yağmur suyunu biriktirmek için kullanılıyorlar. Özellikle Likya Yolu gibi bir yürüyüş yoluna çıktığınızda, pek çok tarihi sarnıcı görebilirsiniz.

İstanbulda kaç tane sarnıç var?

Yerebatan Sarnıcı ve Şerefiye Sarnıcı kadar meşhur olmasalar da İstanbul'da 100'den fazla büyük sarnıç bulunuyor. İstanbul Sarnıçları arasında Aetius Sarnıcı, Aspar Sarnıcı, Atpazarı Sarnıcı, Benzinlik Sarnıcı, Depolar Komutanlığı Sarnıcı, Eşrefiye Sokağı Sarnıcı, Sphendon (Hipodrom) Sarnıcı, Sultan Sarnıcı, Nuruosmaniye Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Unkapanı Sarnıcı gibi pek çok sarnıçtan bahsedebiliriz.

İstanbul'da yeni bulunan sarnıç hangisi?

2010 yılında eski Eminönü Belediyesi binası yıkılırken altında bir sarnıç olduğu fark edilmiştir. Şerefiye Sarnıcı olarak isimlendirilen sarnıç, 2010 yılında keşfedildikten sonra 2019 yılında ziyarete açılmıştır. Şerefiye Sarnıcı muhteşem ışık gösterileri ile merak edilen bir sarnıç halini almıştır.

İstanbul'da yüzülebilen sarnıç

Peki sarnıçta yüzen insanlar hangi sarnıçta fotoğraf çekiniyorlar? İstanbul'da yüzülebilen sarnıç var mı, hangi sarnıçta yüzülür diye sorular soruluyor. Bu meşhur fotoğrafların çekildiği yer aslında bir SPA merkezi. Navitas Spa Sarnıç, size sarnıçta yüzme ve spa keyfini sunan bir yer. Burası Hagia Sophia Mansions Curio Collection by Hilton otelinin içinde yer alıyor.

İstanbul Sarnıçları Listesi

İstanbul'un gizemine ışık tutan yer altı sarnıçları, antik dönemde dönemin su ihtiyacını karşılamak için inşa edilmiş. Bin yıllık geçmişe sahip bu antik kentin kültür hazineleri arasında yer alan su sarnıçlarının sayısının 100'e ulaştığı biliniyor. Bu sarnıçların bir kısmı aktif ziyarete açıkken, çoğu ziyarete kapalı. Bazı sarnıçlarda ise restorasyon çalışmaları devam ediyor. Sizlere İstanbul'daki en bilinen sarnıçlardan bahsetmek istiyoruz:

Yerebatan Sarnıcı (Cisterna Basilica/ The Basilica Cistern)

İstanbul'un en büyük kapalı sarnıcı olan Yerebatan Sarnıcı, 532 yılındaki Nika İsyanı sonrası I. Justinianus tarafından 7.000 işçi çalıştırılarak yaptırılmıştır. MS. 475 yılında bir yangında yıkılan bir bazilikanın üzerine inşa edildiği için Yerebatan Sarnıcı (Cisterna Basilica / The Basilica Cistern) olarak bilinir. Günümüzde en çok ziyaret edilen Yerebatan Sarnıcı, müze olmasının yanı sıra birçok ulusal ve uluslararası etkinliğe de ev sahipliği yapmaktadır.

Sarnıç, kentin en önemli kültür varlıklarından biri olarak kabul ediliyor. Görkemli yer altı sarnıcı, içinden taşan mermer sütunlar nedeniyle "Yerebatan Sarayı" olarak isimlendirilmiştir. İstanbul Sarnıçları arasında 80.000 ton su depolama kapasitesiyle şehrin en büyük kapalı sarnıcıdır. Yerebatan Sarnıcının boyutları da çok merak ediliyor. Sarnıcın uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metredir. Yerebatan Sarnıcı Medusa Heykeli bu yapının en ilgi çeken kısmıdır.

Zeyrek Sarnıcı

İstanbul Sarnıçları arasında üçüncü en büyük sarnıç Zeyrek Sarnıcı'dır. 3 bin yıllık bir geçmişi vardır. Bizans İmparatoru II. İoannes Komnenos tarafından yaptırılmıştır. Bu sarnıcın üzerinde 16. yüzyıl Osmanlı döneminde inşa edilen Piri Mehmet Paşa Camii bulunur. Sarnıç 61 metre uzunluk ve 25 metre genişliğe sahiptir. Sarnıcın içi 900 m² lik kullanım alanına sahiptir. Zeyrek Sarnıcı'nın mülkiyeti Piri Mehmet Paşa Vakfı'na aittir.

Şerefiye Sarnıcı

İstanbul'da eski Eminönü Belediyesi binasının altında bulunan Şerefiye Sarnıcı Bizans İmparatoru II. Theodosius döneminde 428-443 yılları arasında inşa edilmiştir. Tarihi Yarımada'da bulunan Şerefiye Sarnıcı'nın 24 metre genişliği ve 40 metre uzunluğu vardır. Sarnıcın tavan yüksekliği 11 metreyi bulmaktadır. Sarnıçta 45 adet yelken tonoz ve 32 adet sütun bulunur. Şerefiye Sarnıcı ne için kullanılır diyenler için, günümüzde ışık gösterisi için kullanıldığını belirtelim.

Yerebatan Sarnıcı ve Şerefiye Sarnıcı aynı mı diye çok soruluyor. İkisi de Tarihi Yarımada içinde bulunan bu sarnıçlar birbirinden farklıdır ve farklı yerlerde bulunmaktadırlar. Şerefiye Sarnıcı gezmek ne kadar sürer diye de merak ediliyor. Sarnıcın içinde tarihi yapılara hayranlığı olanlar fotoğraf ve video çekerek uzun zaman geçirebilirler. Vakti kısa olup İstanbul'da daha çok yeri gezmek isteyenler için 30 dakika bu sarnıcı gezmek için yeterli olabilir.

Şerefiye Sarnıcı giriş ücreti ne kadar diye merak ediliyor. Burada ışık gösterileri yapılıyor ve bunun için ücret alınıyor. Şerefiye Sarnıcı ışık gösterisi saat kaçta derseniz saat 09:00-18:00 arası her saat başı başlıyor ve 10 dakika sürüyor. Şerefiye Sarnıcı giriş ücreti 2023 itibarıyla giriş ücreti 60 Tl, iki gösteri ücreti ise tam 100 TL. Öğrenci ve öğretmenler için tek gömsteri 30, iki gösteri 40 TL. Yabancı ziyaretçiler için de giriş ücreti 300 TL, çift gösteri ise 400 TL olarak belirlenmiştir.

Binbirdirek Sarnıcı

İstanbul'un en büyük ikinci kapalı sarnıcı olan Binbirdirek Sarnıcı zamanla kuruduğu için 16. yüzyıldan sonra atölye olarak kullanılmıştır. 64 m uzunluğu ve 56 m genişliği ile çok büyük bir alanda yer alan sarnıçta orjinalinde 224 sütun bulunmaktadır. Binbirdirek Sarnıcı’nın içinde bulunan 224 orijinal sütunundan 212 tanesi günümüze ulaşabilmiştir. Bizans İmparatoru Konstantin’in senatörü Philoksenos tarafından yapıldığı için tarihte Philoksenos Sarnıcı olarak bilinir.

3.000 metrekare kapasitesi olan Binbirdirek Sarnıcı’nda 1500 kişiye kadar oturma düzeni sağlanmaktadır. Fatih'te bulunan sarnıçta düşün, nişan, yemek organizasyonları düzenlenmektedir. Ayrıca bazı zamanlarda sergi salonu olarak da karşımıza çıkıyor. İletişim: +90 (542) 450 1001

Fildamı Sarnıcı

İstanbul Sarnıçları arasında açık sarnıçların en bilinen örneği ise Fildamı Sarnıcı'dır. Dört yanı duvarlarla çevrili yapılardan oluştuğu için açık sarnıç olarak isimlendirilmiştir. Bakırköy'de İmparator Valens döneminde inşa edilen Fildamı Sarnıcı(Hebdomon Sisterni) günümüzde kültürel etkinlikler için kullanılmaktadır.

Bizans İmparatorluğu döneminde fillerin burada barınması sebebiyle Fildamı ismini aldığı rivayet ediliyor. 127 metre uzunluk ve 76 metre genişliği ile 12 bin kişilik bir konser alanı olarak bir süre işletilen Fildamı Sarnıcı bir zamanlar Haluk Levent, Tarkan, Teoman, İbrahim Tatlıses gibi sanatçıların konser verdiği yer olarak hafızalarda kalmıştır.

Sultan Sarnıcı

İstanbul’un en büyük kapalı sarnıçlarından olan Sultan Sarnıcı günümüzde restoran hizmeti veriyor. 16 yüzyıllık tarihi sarnıç Düğün, Nişan, Kına, Sünnet ve İftar yemekleri gibi organizasyonlara ev sahipliği yapıyor.

Nuruosmaniye Sarnıcı

İstanbul Nuruosmaniye Camisi restorasyonu sırasında ortaya çıkarılan Nuruosmaniye mahzeni de en son sarnıçlardan bir tanesidir.