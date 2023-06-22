Sancaktepe Belediyesi’nden kadınlara yönelik meslek kurslarına ilgi büyük. Güçlü ve üreten Türkiye’sinin kadınların elleriyle kurulacağının bilincinde olduklarını söyleyen Sancaktepe Belediyesi yetkilileri “ Bu perspektifle Sancaktepeli kadınları SAKA’da (Sancaktepe Kadın Meslek Kursları) türlü eğitimlerle buluşturduk. Şimdi de kadınlarımızın öne çıkan yeteneklerini daha belirgin hale getirmek için çalışıyoruz.” dedi

SAKA kurslarında yeteneklerini keşfedilen, ürettikleri işlerle öne çıkan kadınların alanlarında daha başarıları olmaları için özel fırsat olanakları oluşturuluyor. Geçtiğimiz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde açılan Sancaktepe Stil Tasarım Üretim Merkezi internet sitesinde yetenekleriyle öne çıkan kursiyer kadınların örme, dikiş, ev tekstili alanlarında ürettikleri işler sergileniyor ve aynı zamanda bu işlerin alıcılarla buluşması sağlanıyor.

Sancaktepe Stil Tasarım Üretim Merkezi aynı zamanda başarıya başarı katma işlevi üstlenmeye devam edecek ve, Sancaktepeli yetenekli kadınların kendilerini daha da geliştirmeleri için eğitimlerini sürdürecek.