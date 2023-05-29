T.C.

İSTANBUL ANADOLUGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2022/247 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/247 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NOLU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ:

Tapu Kaydı: İstanbul İli, Pendik İlçesi, Kurtköy Mahallesi, 3983 Ada, 18 Parsel sayılı, 32.069,00 m² yüz ölçüme sahip 17 Bloklu Apartman, Bir Daireli İkamete Ayrılmış 2 Ev Ve Arsası vasıflı ana taşınmazın üzerinde bulunan B8 Blok, Zemin Kat, 1 Nolu Mesken nitelikli ve 36/9600 arsa paylı bağımsız bölümünün 1/1 (TAM) hissesi.

Ana Taşınmaz Özellikleri (3983 Ada, 18 Parsel, B8 Blok): Satışa konu taşınmazın bulunduğu B8Blok, yol altı 1 kat ve yol üstü 9 katlı, 29 bağımsız bölüm içermekte olup, 3716,36 m2 inşa alanlı, betonarme tarzında, 4A yapı sınıfında olduğu incelenen belgelerden tespit edilmiştir. Taşınmazın yer aldığı Dumankaya Konsept Sitesi 18 bloklu olarak inşa edilmiştir. Site etrafı betonarme duvar ile çevrili olup, sitede kapalı otopark, yeşil alanlar, açık yüzme havuzu ve 24 saat güvenlik bulunmaktadır. Onaylı mimari projesine göre bodrum katta sığınak, kapıcı dairesi, depolar, zemin ile 7. Kat aralığında her katta 3'er adet mesken, 8. Katta 5 adet mesken olmak üzere blokta toplam 29 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Kat planında ve mevcutta blok girişi, zemin katından, kuzeybatı yönünden sağlanmaktadır. Dış cephesi akrilik esaslı dış cephe boyası ile boyalıdır. Ana giriş kapısı aluminyum demir doğrama kapı ile sağlanmaktadır. Giriş holü, kat arası sahanlıkları ve merdivenlerin zemini mermer, duvarları saten boyalıdır. Blokta 1 adet asansör bulunmaktadır. Blokta ısınma doğalgaz kombili sistem ile sağlanmaktadır.

Bağımsız Bölüm Özellikleri (B8 Blok, Zemin kat, 1 nolu Mesken): Taşınmaz Mesken nitelikli ve zemin katta yer almaktadır. Blok girişine göre sol cephede olup, kuzeybatı ve kuzeydoğu cephelidir. Projesinde ve mahallinde net kullanım alanı 112 m2 + 4 m2 balkon, brüt 132 m2 kullanım alanlıdır. Projesinde ve mahallinde yaşama alanı, 1 tanesi elbise odalı ve banyolu olmak üzere 3 adet oda, mutfak, banyo, çamaşır odası, koridor, hol ve balkon bölümlüdür. Giriş kapısı çelik, iç kapıları mobilya pres kapı, pencereleri PVC doğramadır. Salon ve oda zeminleri laminat parke döşeli, duvarları saten boyalıdır. Mutfak duvarları kısmen saten boyalı kısmen fayans, zemini seramik kaplamadır. Banyo zemini seramik, duvarları fayans kaplamadır. Taşınmazın ısınması doğalgaz kombili sistem ile sağlanmaktadır.

Adresi: Yenişehir Mahallesi, Sena Sokak, Dumankaya Konsept İstanbul Sitesi, B8 Blok, No:10/21,K:Zemin, D:1 Pendik / İSTANBUL

İmar Durumu: Taşınmaz, 10.07.2012 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Yenişehir ve Çamlık Mahallelerinin Bir Kısmına İlişkin Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında TAKS:0,40, KAKS: 1,20, h:30,50 m yapılaşma şartlarında K6 Rumuzlu Konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 2.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. Yönetim Planı: 19.11.2007-17229. TEK Genel Müd. Lehine 3775 m² lik kısmında daimi irtifak hakkı (12.03.2009-6116). Bu taşınmazın mülkiyeti kat mülkiyetine çevrilmiştir. (25.11.2011-31574)



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/07/2023 - 11:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/08/2023 - 11:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/08/2023 - 11:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/09/2023 - 11:00



2 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ:

Tapu Kaydı: İstanbul İli, Pendik İlçesi, Batı Mahallesi, 659 Ada, 77 Parsel sayılı, 490,55 m² yüzölçümlü Arsa vasıflı ana taşınmazın üzerinde bulunan zemin kat, 4 nolu Mesken nitelikli ve 48/800 arsa paylı bağımsız bölümünün 1/1(TAM) hissesi.

Ana Taşınmaz Özellikleri (Pendik İlçesi, Batı Mahallesi, 659 Ada, 77 Parsel): Satışa konu taşınmazın bulunduğu bina, yol altı 2 kat ve yol üstü 5 katlı, 12 bağımsız bölüm içermekte olup, 2007,96 m² inşa alanlı, betonarme tarzında, 3B yapı sınıfında olduğu incelenen belgelerden tespit edilmiştir. Onaylı mimari projesine göre 2. bodrum katta otopark, teknik hacim, su deposu, hidrofor, 1. Bodrum, zemin ve normal katların her birinde 2'şer adet mesken olmak üzere binada toplam 12 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. 4. Kattaki daireler çatı katı ile bağlantılı olup dubleks daire niteliğindedir. Kat planında ve mevcutta bina girişi, zemin katından, kuzeydoğu yönünden sağlanmaktadır. Dış cephesi kısmen akrilik esaslı boyalı ve kısmen alüminyum kompozit kaplıdır. Ana giriş çelik kapı ile sağlanmaktadır. Giriş holü, kat arası sahanlıkları ve merdivenlerin zemini mermer, duvarları saten boyalıdır. Binada 1 adet asansör bulunmaktadır. Binada ısınma doğalgaz kombili sistem ile sağlanmaktadır.

Bağımsız Bölüm Özellikleri (Zemin Kat, 4 Nolu Mesken): Taşınmaz Mesken nitelikli ve zemin katta yer almaktadır. Bina girişine göre sağ cephede olup, kuzeybatı cephelidir. Projesinde net kullanım alanı 82 m2, brüt 92 m2 kullanım alanlıdır. Projesine göre salon, 3 adet oda, mutfak, banyo, antre ve hol bölümlüdür. Giriş kapısı çeliktir. 490,55 m2 yüzölçümü, 48/800 arsa payı.

Adresi : Batı Mahallesi, Adile Naşit Sokak, Gökhan Apartmanı, No:11, K: Zemin, D:4 Pendik/İstanbul

İmar Durumu: Taşınmaz; 18.10.2019 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Batı Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında kısmen Yol, kısmen Taban Oturumu: 0,50, h:6 kat yapılaşma şartlarında Konut alanında kalmaktadır. Taşınmaz 20.09.2019 tarih ve 220425 sayılı Bakanlık olur yazısı ile Batı Mahallesi Rezerv Yapı Alanın sınırlarında kalmaktadır.

Kıymeti : 1.400.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. Şufa hakkından feragat edilmiştir 19/12/1979. Yönetim Planı:04.01.2012 (10.01.2012-838).



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/07/2023 - 11:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/08/2023 - 11:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/08/2023 - 11:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/09/2023 - 11:30

23/05/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.