İstanbul, Türkiye'nin en kalabalık şehri ve aynı zamanda bir ilidir. İstanbul, tarihi ve kültürel zenginlikleri, ekonomik önemi ve stratejik konumuyla dikkat çeken bir metropoldür. Nüfus bakımından da ülkenin en büyük şehri olan İstanbul'un nüfusu sürekli bir artış göstermektedir.

2023 İstanbul Nüfusu

2023 yılı itibarıyla İstanbul'un tahmini nüfusu 16.067.031 olarak hesaplanmıştır. Bu veri, geçmiş yıllardaki nüfus artış hızlarına dayanarak tahmin edilmiştir. Resmi 2023 nüfus verileri ise 2024 yılının başında açıklanacaktır.

İstanbul'un İlçelere Göre Nüfus Dağılımı

İstanbul'un ilçelerine göre nüfus dağılımı incelendiğinde, Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Bağcılar ve Ümraniye gibi ilçelerin en kalabalık ilçeler olduğu görülmektedir. İstanbul'da ilçeler arasında nüfus yoğunluğunda farklılıklar bulunmaktadır.

İstanbul'un Yaş Gruplarına Göre Nüfus Dağılımı

İstanbul'un nüfusu yaş gruplarına göre de dağılım göstermektedir. 0-4 yaş, 10-14 yaş ve 15-19 yaş gibi genç nüfus grupları İstanbul nüfusunda önemli bir paya sahiptir. Yaş gruplarına göre nüfus dağılımı, şehirdeki demografik yapının anlaşılmasına katkı sağlamaktadır.

İstanbul Nüfusu

Nüfus Artışı

İstanbul nüfusu bir önceki yıla göre %0,42 artarak 67.051 kişiye ulaşmıştır.

2022 İstanbul Nüfusu

İstanbul'un 2022 yılındaki nüfusu 15.907.951'dir. Bu nüfusun %50,01'i erkeklerden, %49,99'u ise kadınlardan oluşmaktadır.

İstanbul Nüfus Yoğunluğu

İstanbul'un yüzölçümü 5.313 km²'dir ve kilometrekareye 2994 insan düşmektedir.

2023 Tahmini Nüfus

İstanbul'un 2023 yılı tahmini nüfusu 16.067.031 olarak hesaplanmaktadır.

Yıllara Göre İstanbul Nüfusu

Yıl İstanbul Nüfusu Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu 2022 15.907.951 7.955.820 7.952.131

İstanbul Nüfusu Artış Hızı

Yıl İstanbul Nüfusu Artış Hızı 2014 14.377.018 % 1.53

Yıllara Göre İstanbul Nüfus Yoğunluğu

Yıl İstanbul Nüfusu Nüfus Yoğunluğu 2022 15.907.951 2994 /km²

İlçelere Göre İstanbul Nüfusu

Yıl İlçe İlçe Nüfusu Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu Nüfus Yüzdesi 2022 Esenyurt 983.571 503.189 480.382 % 6,18

İstanbul Nüfusunun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı

Yıl Yaş Grubu Nüfus Nüfus Yüzdesi 2022 0-4 Yaş 977.711 % 6,15

İstanbul Aldığı ve Verdiği Göç

Yıl Aldığı Göç Verdiği Göç Göç Farkı 2014 438.998 424.662 14.336

İstanbul Nüfusu - 2023

İstanbul'un İlçelere Göre Nüfus Dağılımı

İlçe İlçe Nüfusu Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu Nüfus Yüzdesi Esenyurt 983.571 503.189 480.382 %6,18 Küçükçekmece 808.957 404.199 404.758 %5,09 Pendik 750.435 378.787 371.648 %4,72

İstanbul'un Yaş Gruplarına Göre Nüfus Dağılımı

Yaş Grubu Nüfus Nüfus Yüzdesi 0-4 Yaş 977.711 %6,15 10-14 Yaş 1.117.067 %7,02 15-19 Yaş 1.109.215 %6,97

Yenigün Haber Merkezi