İstanbul, Türkiye'nin en kalabalık şehri ve aynı zamanda bir ilidir. İstanbul, tarihi ve kültürel zenginlikleri, ekonomik önemi ve stratejik konumuyla dikkat çeken bir metropoldür. Nüfus bakımından da ülkenin en büyük şehri olan İstanbul'un nüfusu sürekli bir artış göstermektedir.
2023 İstanbul Nüfusu
2023 yılı itibarıyla İstanbul'un tahmini nüfusu 16.067.031 olarak hesaplanmıştır. Bu veri, geçmiş yıllardaki nüfus artış hızlarına dayanarak tahmin edilmiştir. Resmi 2023 nüfus verileri ise 2024 yılının başında açıklanacaktır.
İstanbul'un İlçelere Göre Nüfus Dağılımı
İstanbul'un ilçelerine göre nüfus dağılımı incelendiğinde, Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Bağcılar ve Ümraniye gibi ilçelerin en kalabalık ilçeler olduğu görülmektedir. İstanbul'da ilçeler arasında nüfus yoğunluğunda farklılıklar bulunmaktadır.
İstanbul'un Yaş Gruplarına Göre Nüfus Dağılımı
İstanbul'un nüfusu yaş gruplarına göre de dağılım göstermektedir. 0-4 yaş, 10-14 yaş ve 15-19 yaş gibi genç nüfus grupları İstanbul nüfusunda önemli bir paya sahiptir. Yaş gruplarına göre nüfus dağılımı, şehirdeki demografik yapının anlaşılmasına katkı sağlamaktadır.
İstanbul Nüfusu
Nüfus Artışı
İstanbul nüfusu bir önceki yıla göre %0,42 artarak 67.051 kişiye ulaşmıştır.
2022 İstanbul Nüfusu
İstanbul'un 2022 yılındaki nüfusu 15.907.951'dir. Bu nüfusun %50,01'i erkeklerden, %49,99'u ise kadınlardan oluşmaktadır.
İstanbul Nüfus Yoğunluğu
İstanbul'un yüzölçümü 5.313 km²'dir ve kilometrekareye 2994 insan düşmektedir.
2023 Tahmini Nüfus
İstanbul'un 2023 yılı tahmini nüfusu 16.067.031 olarak hesaplanmaktadır.
Yıllara Göre İstanbul Nüfusu
|Yıl
|İstanbul Nüfusu
|Erkek Nüfusu
|Kadın Nüfusu
|2022
|15.907.951
|7.955.820
|7.952.131
İstanbul Nüfusu Artış Hızı
|Yıl
|İstanbul Nüfusu
|Artış Hızı
|2014
|14.377.018
|% 1.53
Yıllara Göre İstanbul Nüfus Yoğunluğu
|Yıl
|İstanbul Nüfusu
|Nüfus Yoğunluğu
|2022
|15.907.951
|2994 /km²
İlçelere Göre İstanbul Nüfusu
|Yıl
|İlçe
|İlçe Nüfusu
|Erkek Nüfusu
|Kadın Nüfusu
|Nüfus Yüzdesi
|2022
|Esenyurt
|983.571
|503.189
|480.382
|% 6,18
İstanbul Nüfusunun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı
|Yıl
|Yaş Grubu
|Nüfus
|Nüfus Yüzdesi
|2022
|0-4 Yaş
|977.711
|% 6,15
İstanbul Aldığı ve Verdiği Göç
|Yıl
|Aldığı Göç
|Verdiği Göç
|Göç Farkı
|2014
|438.998
|424.662
|14.336
İstanbul Nüfusu - 2023
İstanbul'un İlçelere Göre Nüfus Dağılımı
|İlçe
|İlçe Nüfusu
|Erkek Nüfusu
|Kadın Nüfusu
|Nüfus Yüzdesi
|Esenyurt
|983.571
|503.189
|480.382
|%6,18
|Küçükçekmece
|808.957
|404.199
|404.758
|%5,09
|Pendik
|750.435
|378.787
|371.648
|%4,72
İstanbul'un Yaş Gruplarına Göre Nüfus Dağılımı
|Yaş Grubu
|Nüfus
|Nüfus Yüzdesi
|0-4 Yaş
|977.711
|%6,15
|10-14 Yaş
|1.117.067
|%7,02
|15-19 Yaş
|1.109.215
|%6,97
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