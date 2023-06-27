İstanbul Modern’in yeni müze binasında yenilikçi ve disiplinlerarası bir öğrenme mekânı olarak tasarlanan Keşif Alanı, çocukları ve ailelerini sanatçıların dünyasında ilham dolu bir yolculuğa davet ediyor. HSBC’nin sponsorluğunu üstlendiği Keşif Alanı’nda çocuklar hayaller kuruyor, sanatı keşfediyor ve oyunlar oynayarak yaratıcılıklarını geliştiriyor.

İstanbul Modern’in çocuklar için özel olarak tasarladığı Keşif Alanı, sunduğu yaratıcı öğrenme ortamı ve eğitim programlarıyla dünyada ve Türkiye’de sanatın gelişimine yön vermiş sanatçıları ve onların yaratım süreçlerini çocuklara tanıtmayı amaçlıyor.

HSBC’nin sponsorluğunda yürütülen Keşif Alanı, sanatçıların üretimlerinden yola çıkarak çocuklar ve aileleri için yılda iki eğitim programına ev sahipliği yapıyor.

İlk eğitim programı, Türkiye modern sanatının öncülerinden ve soyut sanatın ülkemizdeki ilk temsilcilerinden Fahrelnissa Zeid’den ilham alıyor. “Zeid’in Dünyasında” adlı program, sanatçının İstanbul Modern’in koleksiyon sergisindeki sanat çalışmalarından yola çıkıyor.

Hafta içi eğitim kurumlarına yönelik ücretsiz olarak düzenlenen Keşif Alanı eğitim programı, çocuklara Fahrelnissa Zeid’i tanıtmayı ve onun sanatını yorumlamalarına aracı olacak sanatsal deneyimi kazandırmayı amaçlıyor. Program, katılımcılarını sanatçının hayal dünyasını tanıtan imgelerle oynamaya ve ilham kaynaklarını keşfetmeye çağırıyor. Duygularını tıpkı bir sanatçı gibi betimleyen çocuklar, yeni bakış açıları kazanıyor ve yaratıcılıklarını geliştiriyor.

Beş farklı uygulama

İstanbul Modern Eğitim ve Sosyal Projeler Bölümü’nün geliştirdiği Keşif Alanı “Zeid’in Dünyasında” eğitim programının mekânı, SO? Mimarlık ve Fikriyat tarafından tasarlandı. Beş farklı sanat uygulamasının yer aldığı programda çocuklar, ışığın renkle ilişkisini gözlemliyor, renk alanlarıyla kompozisyon oluşturuyor, biçimler üreterek bakış açıları geliştiriyor.

“Büyüteçlerle Portre” adlı uygulamada çocuklar, portre kavramını öğrenirken anlatımcılığı ön planda tutan bir çalışma yöntemini keşfediyor. “Çizgiler ve Renkler” uygulamasında soyut bir resim oluşturuyorlar. Çizgilerle alanlar yaratıp renklendirerek renklerin ilişkisini yorumluyorlar. “Işıkla Oyun”, ışığın renkle olan ilişkisine odaklanıyor. “Zamanın İzi” uygulamasında doğal formlardan yola çıkan çocuklar, kum üzerinde biçimler yapıyor. “Bakış Açısı” adlı son uygulama adımında ise, kuş bakışı bakarak ürettikleri kompozisyonu renk ve derinlik ilişkisiyle inceliyorlar.

Sanatçının dünyasından çocukların dünyasına

İstanbul Modern Eğitim ve Sosyal Projeler Direktörü Neslihan Varol, Keşif Alanı’nda çocuklara özel tasarlanan eğitim programlarının çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerinde özel bir alan sunduğunu belirterek, “Çocukların yaratıcı öğrenme alanı olarak kurguladığımız bu mekânda kendilerini birer sanatçı gibi hissetmelerini amaçlıyoruz. Keşif Alanı’nda çocuklar, tıpkı birer sanatçı gibi inceliyor, gözlem yapıyor, keşfediyor ve öğrendiklerini renk, biçim, formlarla analiz ediyor. Düşüncelerini sanatla somutlaştırıyorlar. Mekânın ilk programı çocukların Fahrelnissa Zeid’in merak uyandıran dünyasıyla yaratıcı bağlar kurmasına aracı oluyor. Bu eğlenceli ve nitelikli deneyim, çocukların sanatçının koleksiyon sergisinde yer alan çalışmalarını yorumlamalarıyla tamamlanıyor. Böylece çocuklar sanatsal gelişimlerini güçlendirebilecekleri bir alanda yaratıcı deneyimler kazanıyor” dedi.

Eğitimde fırsat eşitliği

Eğitimde fırsat eşitliği sağlanmasına ve erken yaşta yaratıcılığın geliştirilmesine ayrı bir önem verdiklerini vurgulayan HSBC Bireysel Bankacılık ve Birikim Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Ayşe Yenel ise şunları söyledi:

“Bu kapsamda, Türkiye’nin ilk modern ve çağdaş sanat müzesi İstanbul Modern ile önemli bir işbirliğine imza attık. Bu değerli sanat müzesinin Keşif Alanı sponsorluğunu üstlenerek çocuklarla sanat eğitimini bir araya getiriyoruz”

Yenel, ücretsiz sanat eğitimi sunan Keşif Alanı’nda çocukların hayal kuracağını, sanatı keşfedeceğini ve oyunlar oynayarak yaratıcılıklarını geliştireceğini vurgulayarak devam etti: “İlk eğitim programında, çocukları Fahrelnissa Zeid’in sanatı ve hayal dünyası ile bir araya getiriyoruz. Çocuklar, sanatçının ilham kaynaklarını keşfedecek. Gözlemlerini ve öğrendiklerini, farklı renk ve biçimde kendi bakış açılarıyla yorumlayarak somutlaştıracaklar. Sponsoru olduğumuz bu yaratıcı öğrenme alanında yüzlerce çocuğu sanatın farklı bakış açılarıyla bir araya getirerek yaratıcı deneyimler kazanmalarına katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyoruz.”