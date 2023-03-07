Türkiye'nin mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü son yıllarda gerçekleştirilen yatırımlarla üretim gücü ve ihracat rakamlarını artırdı. Yaratılan üretim hacmiyle iç piyasanın ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayan mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü dünya ticaretinde söz sahibi olmak için de çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Özkan, “Sektörümüz 2023 yılına çok hızlı başladı. Hepimiz sıkı çalışıyoruz. Bu yıl özellikle hedefimizde ABD, Avustralya, Çin ve Güney Kore var. Uzak ülkeler Stratejisi kapsamında 18 ülkede faaliyet göstereceğiz ancak bu 4 ülkeye ayrı bir yoğunlaşacağız. Amacımız bu pazarlarda sektörümüzün güç kazanmasını sağlayarak ihracat rakamlarımızı artırmak. Bunun için yola çıktık ve çalışmalara başladık” dedi.

İlk ticaret heyeti etkinliğini Amerika’da gerçekleştirdi

Ticaret Bakanlığı’nın Uzak Ülkeler Stratejisi kapsamında çalışmalarını sürdüren İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nin 28 Şubat – 3 Mart tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri’nin New York kentine düzenlediği genel nitelikli ticaret heyeti etkinliğine katılım gösterdi. Gerçekleşen etkinlikte mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörünün yanı sıra tekstil, elektrik-elektronik, hizmet ve halıcılık sektörlerinden katılımcılar da heyette yer aldı. Yıl boyunca düzenlenecek çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Özkan, "İhracattan en büyük payı komşu ülkelerimizden alıyoruz ancak bakanlığımızın hazırladığı strateji ile artık uzak ülkelerden de önemli bir pay almak istiyoruz. Bu noktada Amerika da yakından takip ettiğimiz büyük bir pazar. Hem Amerika hem de diğer ülkelerde gerçekleştireceğimiz etkinliklerle ihracat rakamlarımızı artırmayı hedefliyoruz” dedi.

Çalışmalar yıl boyunca devam edecek

İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman ürünleri İhracatçıları Birliği yaptığı planlamalar dahilinde faaliyetlerini yıl boyunca yoğun bir şekilde sürdürecek. İlk olarak Amerika Birleşik Devletleri’ne yönelik genel ticaret heyeti düzenlenmesinde görev alan birlik, planlama kapsamında CIFF Guangzhou 2023, KOFURN 2023, Furniture China 2023 ve High Point Market 2023 – Fall fuarlarına milli katılım düzenleyecek. Bunların yanı sıra Las Vegas market 2023 fuarına ziyaret gerçekleştirecek birlik, Avustralya’ya sektörel ticaret heyeti, İstanbul Kırtasiye ve Ofis Fuarı 2023’e de alım heyeti gerçekleştirecek.

YENİGÜN HABER MERKEZİ