Dünya mobilya sektörünün en önemli buluşmaları arasında yer alan ve sektör liderlerini bir araya getiren İstanbul Mobilya Fuarı (IIFF) 141.736'sı yerli, 156 ülkeden 25 bin 764'ü yabancı olmak üzere toplam 167 bin 500 kişinin ziyaretiyle tamamlandı. Yoğun talep nedeniyle 28 salonun yanı sıra çadırlarla da desteklenen ve 250.000 metrekarelik alanda gerçekleştirilen fuarda 1.000’den fazla katılımcı ve 3 binin üzerinde marka 6 gün boyunca milyarlarca dolarlık iş birliğine imza attı. Bu yıl ilk defa Türk firmalarının yanı sıra 5 farklı ülkeden gelen yabancı katılımcılara da ev sahipliği yapan fuar geçtiğimiz yılın rakamlarını geride bırakmayı başardı.

“Sektörümüz de fuarımız da emin adımlarla büyüyor”

Başarıyla tamamlanan İstanbul Mobilya Fuarı (IIFF) üzerine değerlendirmelerde bulunan Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, “İstanbul Mobilya Fuarı’nda sektörümüzün de fuarımızın da emin adımlarla büyüdüğü tekrar görülmüş oldu.

Geçtiğimiz yıl yakalanan 13 bini yabancı olmak üzere toplam 121 bin ziyaretçi rakamını rahatlıkla aştık. Fuara katılan 1.000’den fazla katılımcı dünyanın 156 ülkesinden gelen satın alma profesyonelleriyle görüşmeler gerçekleştirerek yeni iş anlaşmalarına imza attı. Bu anlaşmaların sektörümüze etkisini yıl içerisinde göreceğiz. Fuarda temeli atılan iş birlikleri 2023 hedeflerimizin önemli bir payını oluşturuyor. Türkiye mobilya sektörü olarak her geçen gün gerek ürün gerekse tasarım kalitemizi geliştiriyoruz. En çok ihracat yapan ilk 8 ülke arasındayız, ürün çeşitliliği bakımından ise dünyadaki 4 ülkeden birisiyiz. Sektör olarak dünya çapında katıldığımız tüm organizasyonlarda da ülkemizi gururla temsil ediyoruz. Yaptığımız çalışmalarla dünyanın ilk 5 ihracatçısı arasına girme hedefimize yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Fuara gelen 167 bin 500 ziyaretçi bizlerin gelecek umutlarını tazeledi. İstanbul Mobilya Fuarı ile Cumhuriyetimizin 100. Yılında 6 milyar dolar ihracat hedefimizin ilk tohumlarını attık. Yılın geri kalanında yoğun bir şekilde çalışarak hedefimize ulaşacağız” dedi.

“Mobilya sektörü büyüklüğünü gösterdi”

Fuarın tüm dünyadan yoğun ilgi gördüğüne değinen TÜYAP Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, “Geçtiğimiz yıl aynı anda eş zamanlı olarak iki fuar merkezinde gerçekleşen Türkiye'nin ilk fuarı olarak farklı bir deneyim sunan İstanbul Mobilya Fuarı bu yıl iki fuar merkezine de sığmadı ve çadır alanlar da dahil 250.000 metrekarelik bir alanda gerçekleşti. Tüyap Fuarcılık, Mos Fuarcılık ve MOSFED olarak yaptığımız iş birliği ve düzenlediğimiz organizasyon ile ülkemizin mobilya sektörünün hem üretim hem de ihracat hedeflerine en yüksek katkıyı sunmaya çalışıyoruz. Bu yıl Asya, Avrupa, Afrika, Kuzey Amerika ve Güney Amerika olmak üzere 5 kıtadan ve 156 ülkeden 25 bin 764 uluslararası sektör profesyonelini ağırladık ve ülkemizin 7 bölgesinden gelen katılımcı firmalarımız ağırladığımız uluslararası ziyaretçilerimiz ile çeşitli iş birliği görüşmeleri gerçekleştirdi. Toplamda 167 bin 500 ziyaretçi ile geçtiğimiz yılın rakamlarını bir hayli geride bıraktık ve Türkiye mobilya sektörü büyüklüğünü bir kez daha göstermiş oldu. Alınan olumlu sonuçlar ve gerçekleştirilen iş anlaşmaları bizi de motive etti. Başta Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED), Mos Fuarcılık, tüm mobilya derneklerine ve tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyoruz. Biz şimdiden gelecek yılın organizasyonuna hazırlanmaya başlayacağız” dedi.