İstanbul minibüs öğrenci ücreti ne kadar oldu? 2023 minibüs indi bindi kaç TL. oldu? 2023 yılı aylık öğrenci akbili ve aylık akbil fiyatları ne kadar? Taksi açılış ücreti ne kadar oldu? İşte ayrıntılar...

İstanbul Minibüs Öğrenci Ücreti

İlk, Orta ve Lise öğrencisi üniformalı veya üniformasız minibüs ücreti 5 TL'dir.

2023 Yılı Minibüs İndi Bindi Ücreti Ne Kadar?

2023 yılı minibüs indi bindi ücreti 7 TL'dir

2023 Aylık Öğrenci Akbili Ne Kadar?

Aylık öğrenci akbili İstanbul Kart fiyatı 140,00 TL'dir.

2023 Aylık Akbil Ücreti Ne Kadar?

İstanbul Kart aylık fiyatı 777,00 TL'dir.

2023 Taksi Açılış Ücreti Ne Kadar Oldu?

Taksi açılış ücreti 12.95 TL, kısa mesafe ücreti ise 40 TL'dir.

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