İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda, ankesörlü telefonlardan ardışık şekilde arandıkları tespit edilen 12 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ'nün örgütsel iletişim modeli olan ankesörlü telefon kartları ile ankesör veya büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilen kişilere yönelik gözaltı talimatı verildi.

Haklarında itirafçı beyanı ve örgütsel mensubiyetlerine dair başkaca deliller elde edilen askeriyede görevli 1 astsubay ile emniyette görevli 1 polis memuru, ihraç edilen 4 eski askeri personel, askeri okullara giriş sınavında örgüt üyelerini askeri okullara yerleştirmek için kullanılan kodlama bilgisinin bulunduğu tespit edilen 4 askeri okul öğrencisi ve "mahrem imam" olduğuna dair beyanlar bulunan 3 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 12 şüpheli yakalanırken 1 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor. (AA)