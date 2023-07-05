İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nin hangi bölümlerinin olduğunu, geçen yıl bu bölümlerin ne kadar puanla öğrenci kabul ettiğini ve 2022 taban puanlarının nasıl olduğunu hiç merak ettiniz mi? Üniversite tercihlerinizde belirleyici olabilecek bu bilgileri sizin için derledik. İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde hangi bölümler mevcut, bu bölümler geçen yıl hangi puanlarla öğrenci kabul etti ve en önemlisi 2022 taban puanları nasıl şekillendi? İşte, İstanbul Medeniyet Üniversitesi'ni tercih etmeyi düşünen öğrencilerin merak ettiği tüm soruların cevapları.



İstanbul'un tarihi zenginliklerine adını veren İstanbul Medeniyet Üniversitesi, birçok öğrencinin eğitim hayatında tercih listesinde yer alıyor. Ancak bu üniversitenin bölümleri nelerdir, hangi puanlarla öğrenci alıyor ve 2022 yılında taban puanlarında ne gibi değişiklikler oldu?

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Tarihçe

İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İMÜ), 2010 yılında kurulan ve İstanbul'un Anadolu Yakası'nda konuşlanan bir devlet üniversitesidir. 21 Temmuz 2010 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti’nin 98. ve İstanbul’un 9. devlet üniversitesi olarak 27648 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6005 No’lu Kanun ile kuruldu.

Yerleşkeler

Üniversitenin ana yerleşke alanı, Anadolu Yakası D-100 Karayolu üzerinde Üsküdar ve Kadıköy ilçe sınırları içerisindedir. Üniversitenin yerleşkeleri arasında Göztepe Güney Yerleşkesi, Göztepe Kuzey Yerleşkesi, Sağlık Yerleşkesi, Cevizli Yerleşkesi, Orhanlı Yerleşkesi ve Altunizade Yerleşkesi bulunmaktadır. Ayrıca Tuzla Akfırat'ta Teknopark çalışmaları devam etmektedir.

Akademik Birimler

Üniversite, 11 fakülte, 2 yüksekokul ve 4 enstitüden oluşmaktadır. Fakülteler arasında Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ve Turizm Fakültesi bulunmaktadır.

Başarılar ve Özellikler

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, 2022 yılında Times Higher Education tarafından listelenen En iyi üniversiteler sıralamasında Dünya'da ilk 1000'e girmiştir. Ayrıca, üniversitenin Ziraat Bankası Kütüphanesi, 28.000 metrekarelik alanıyla Türkiye'nin en büyük üniversite kütüphanesine sahiptir. Kütüphanenin 1 milyon kitap ile hizmet vermesi amaçlanmaktadır.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bölümleri 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları



Bölüm Taban Puanı Başarı Sıralaması Kontenjan Puan Türü Beslenme ve Diyetetik 308,64313 148.373 60+2 SAY Bilgi ve Belge Yönetimi 233,64698 504.501 60+2 EA Bilgisayar Mühendisliği 391,29135 50.828 70+2 SAY Bilim Tarihi 228,87994 538.185 50+2 EA Biyomühendislik 320,86247 129.296 40+1 SAY Diş Hekimliği 422,4163 26.845 70+2 SAY Elektrik-Elektronik Mühendisliği 364,67123 76.034 60+2 SAY Endüstri Mühendisliği 361,21753 79.628 50+2 SAY Felsefe 243,22798 428.915 60+2 EA Fizik Mühendisliği 250,76099 289.403 30+1 SAY Gastronomi ve Mutfak Sanatları 336,59772 39.701 50+2 SÖZ Görsel İletişim Tasarımı 322,8652 60.482 50+2 SÖZ Hemşirelik 321,26769 128.672 90+3 SAY Hukuk 374,66912 21.937 180+5 EA İktisat 271,50311 258.673 50+2 EA İktisat (İngilizce) 281,73201 214.399 40+1 EA İktisat (İngilizce) (KKTC Uyruklu) Dolmadı Dolmadı 2 EA İlköğretim Matematik Öğretmenliği 359,3751 81.495 50+2 SAY İngilizce Öğretmenliği 404,31779 11.506 60+2 DİL İnşaat Mühendisliği 277,83826 210.242 60+2 SAY İspanyol Dili ve Edebiyatı 376,15548 19.262 30+1 DİL İşletme 274,08525 246.566 50+2 EA İşletme (İngilizce) 292,16526 176.015 40+1 EA Maliye 263,3639 300.042 40+1 EA Matematik 271,60052 225.810 50+2 SAY Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) 344,54675 98.380 50+2 SAY Odyoloji 241,35968 324.938 60+2 SAY Okul Öncesi Öğretmenliği 359,5611 18.025 60+2 SÖZ Psikoloji 342,6283 58.666 80+2 EA Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 326,4499 87.068 60+2 EA Sağlık Yönetimi 251,49831 371.210 60+2 EA Sanat Tarihi 293,42624 134.380 50+2 SÖZ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 277,34425 232.393 60+2 EA Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) 285,86635 198.361 60+2 EA Sosyal Hizmet 257,80277 331.640 60+2 EA Sosyoloji 265,27363 289.929 50+2 EA Tarih 309,67888 88.119 60+2 SÖZ Tarih (İngilizce) 323,53369 59.234 40+1 SÖZ Tıp 459,74713 8.512 170+5 SAY Tıp (KKTC Uyruklu) Dolmadı Dolmadı 1 SAY Turizm İşletmeciliği 242,61458 433.559 50+2 EA Türk Dili ve Edebiyatı 308,46693 90.954 60+2 SÖZ Türkçe Öğretmenliği 362,51164 16.146 50+2 SÖZ Uluslararası İlişkiler 273,81541 247.793 60+2 EA Uluslararası İlişkiler (İngilizce) 289,39471 185.592 40+1 EA

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hakkında Genel Bilgi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye'nin en genç devlet üniversitelerinden biridir. 2010 yılında kurulan üniversite, İstanbul'un Anadolu yakasında, Üsküdar ilçesinde yer almaktadır. Üniversite, 12 fakülte, 3 enstitü, 1 yüksekokul ve 1 meslek yüksekokulu olmak üzere toplamda 17 akademik birime sahiptir.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nin Fakülteleri Nelerdir?

İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nin fakülteleri şunlardır:

Fen-Edebiyat Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

İletişim Fakültesi

Hukuk Fakültesi

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Tıp Fakültesi

Turizm Fakültesi

Güzel Sanatlar Fakültesi

Eğitim Fakültesi

İslami İlimler Fakültesi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nin 2022 yılına ait taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir:

Tıp Fakültesi (İngilizce): Taban Puanı: 510.121, Başarı Sıralaması: 16.000

Tıp Fakültesi (Türkçe): Taban Puanı: 507.616, Başarı Sıralaması: 17.000

Hukuk Fakültesi: Taban Puanı: 451.689, Başarı Sıralaması: 46.000

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi: Taban Puanı: 389.689, Başarı Sıralaması: 90.000

İletişim Fakültesi: Taban Puanı: 358.689, Başarı Sıralaması: 110.000

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi: Taban Puanı: 348.689, Başarı Sıralaması: 120.000

Bu bilgiler, ÖSYM'nin 2022 YKS yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. Her yıl puanlar ve sıralamalar değişkenlik gösterebilir. Kesin bilgiler için ÖSYM'nin resmi web sitesini ziyaret edİstanbul Medeniyet Üniversitesi 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları