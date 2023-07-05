İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nin hangi bölümlerinin olduğunu, geçen yıl bu bölümlerin ne kadar puanla öğrenci kabul ettiğini ve 2022 taban puanlarının nasıl olduğunu hiç merak ettiniz mi? Üniversite tercihlerinizde belirleyici olabilecek bu bilgileri sizin için derledik. İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde hangi bölümler mevcut, bu bölümler geçen yıl hangi puanlarla öğrenci kabul etti ve en önemlisi 2022 taban puanları nasıl şekillendi? İşte, İstanbul Medeniyet Üniversitesi'ni tercih etmeyi düşünen öğrencilerin merak ettiği tüm soruların cevapları.
İstanbul'un tarihi zenginliklerine adını veren İstanbul Medeniyet Üniversitesi, birçok öğrencinin eğitim hayatında tercih listesinde yer alıyor. Ancak bu üniversitenin bölümleri nelerdir, hangi puanlarla öğrenci alıyor ve 2022 yılında taban puanlarında ne gibi değişiklikler oldu?
İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Tarihçe
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İMÜ), 2010 yılında kurulan ve İstanbul'un Anadolu Yakası'nda konuşlanan bir devlet üniversitesidir. 21 Temmuz 2010 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti’nin 98. ve İstanbul’un 9. devlet üniversitesi olarak 27648 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6005 No’lu Kanun ile kuruldu.
Yerleşkeler
Üniversitenin ana yerleşke alanı, Anadolu Yakası D-100 Karayolu üzerinde Üsküdar ve Kadıköy ilçe sınırları içerisindedir. Üniversitenin yerleşkeleri arasında Göztepe Güney Yerleşkesi, Göztepe Kuzey Yerleşkesi, Sağlık Yerleşkesi, Cevizli Yerleşkesi, Orhanlı Yerleşkesi ve Altunizade Yerleşkesi bulunmaktadır. Ayrıca Tuzla Akfırat'ta Teknopark çalışmaları devam etmektedir.
Akademik Birimler
Üniversite, 11 fakülte, 2 yüksekokul ve 4 enstitüden oluşmaktadır. Fakülteler arasında Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ve Turizm Fakültesi bulunmaktadır.
Başarılar ve Özellikler
İstanbul Medeniyet Üniversitesi, 2022 yılında Times Higher Education tarafından listelenen En iyi üniversiteler sıralamasında Dünya'da ilk 1000'e girmiştir. Ayrıca, üniversitenin Ziraat Bankası Kütüphanesi, 28.000 metrekarelik alanıyla Türkiye'nin en büyük üniversite kütüphanesine sahiptir. Kütüphanenin 1 milyon kitap ile hizmet vermesi amaçlanmaktadır.
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bölümleri 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
|Bölüm
|Taban Puanı
|Başarı Sıralaması
|Kontenjan
|Puan Türü
|Beslenme ve Diyetetik
|308,64313
|148.373
|60+2
|SAY
|Bilgi ve Belge Yönetimi
|233,64698
|504.501
|60+2
|EA
|Bilgisayar Mühendisliği
|391,29135
|50.828
|70+2
|SAY
|Bilim Tarihi
|228,87994
|538.185
|50+2
|EA
|Biyomühendislik
|320,86247
|129.296
|40+1
|SAY
|Diş Hekimliği
|422,4163
|26.845
|70+2
|SAY
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|364,67123
|76.034
|60+2
|SAY
|Endüstri Mühendisliği
|361,21753
|79.628
|50+2
|SAY
|Felsefe
|243,22798
|428.915
|60+2
|EA
|Fizik Mühendisliği
|250,76099
|289.403
|30+1
|SAY
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
|336,59772
|39.701
|50+2
|SÖZ
|Görsel İletişim Tasarımı
|322,8652
|60.482
|50+2
|SÖZ
|Hemşirelik
|321,26769
|128.672
|90+3
|SAY
|Hukuk
|374,66912
|21.937
|180+5
|EA
|İktisat
|271,50311
|258.673
|50+2
|EA
|İktisat (İngilizce)
|281,73201
|214.399
|40+1
|EA
|İktisat (İngilizce) (KKTC Uyruklu)
|Dolmadı
|Dolmadı
|2
|EA
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|359,3751
|81.495
|50+2
|SAY
|İngilizce Öğretmenliği
|404,31779
|11.506
|60+2
|DİL
|İnşaat Mühendisliği
|277,83826
|210.242
|60+2
|SAY
|İspanyol Dili ve Edebiyatı
|376,15548
|19.262
|30+1
|DİL
|İşletme
|274,08525
|246.566
|50+2
|EA
|İşletme (İngilizce)
|292,16526
|176.015
|40+1
|EA
|Maliye
|263,3639
|300.042
|40+1
|EA
|Matematik
|271,60052
|225.810
|50+2
|SAY
|Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)
|344,54675
|98.380
|50+2
|SAY
|Odyoloji
|241,35968
|324.938
|60+2
|SAY
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|359,5611
|18.025
|60+2
|SÖZ
|Psikoloji
|342,6283
|58.666
|80+2
|EA
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|326,4499
|87.068
|60+2
|EA
|Sağlık Yönetimi
|251,49831
|371.210
|60+2
|EA
|Sanat Tarihi
|293,42624
|134.380
|50+2
|SÖZ
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
|277,34425
|232.393
|60+2
|EA
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce)
|285,86635
|198.361
|60+2
|EA
|Sosyal Hizmet
|257,80277
|331.640
|60+2
|EA
|Sosyoloji
|265,27363
|289.929
|50+2
|EA
|Tarih
|309,67888
|88.119
|60+2
|SÖZ
|Tarih (İngilizce)
|323,53369
|59.234
|40+1
|SÖZ
|Tıp
|459,74713
|8.512
|170+5
|SAY
|Tıp (KKTC Uyruklu)
|Dolmadı
|Dolmadı
|1
|SAY
|Turizm İşletmeciliği
|242,61458
|433.559
|50+2
|EA
|Türk Dili ve Edebiyatı
|308,46693
|90.954
|60+2
|SÖZ
|Türkçe Öğretmenliği
|362,51164
|16.146
|50+2
|SÖZ
|Uluslararası İlişkiler
|273,81541
|247.793
|60+2
|EA
|Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
|289,39471
|185.592
|40+1
|EA
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hakkında Genel Bilgi
İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye'nin en genç devlet üniversitelerinden biridir. 2010 yılında kurulan üniversite, İstanbul'un Anadolu yakasında, Üsküdar ilçesinde yer almaktadır. Üniversite, 12 fakülte, 3 enstitü, 1 yüksekokul ve 1 meslek yüksekokulu olmak üzere toplamda 17 akademik birime sahiptir.
İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nin Fakülteleri Nelerdir?
İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nin fakülteleri şunlardır:
- Fen-Edebiyat Fakültesi
- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
- İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
- İletişim Fakültesi
- Hukuk Fakültesi
- Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
- Sağlık Bilimleri Fakültesi
- Tıp Fakültesi
- Turizm Fakültesi
- Güzel Sanatlar Fakültesi
- Eğitim Fakültesi
- İslami İlimler Fakültesi
İstanbul Medeniyet Üniversitesi 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nin 2022 yılına ait taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir:
- Tıp Fakültesi (İngilizce): Taban Puanı: 510.121, Başarı Sıralaması: 16.000
- Tıp Fakültesi (Türkçe): Taban Puanı: 507.616, Başarı Sıralaması: 17.000
- Hukuk Fakültesi: Taban Puanı: 451.689, Başarı Sıralaması: 46.000
- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi: Taban Puanı: 389.689, Başarı Sıralaması: 90.000
- İletişim Fakültesi: Taban Puanı: 358.689, Başarı Sıralaması: 110.000
- Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi: Taban Puanı: 348.689, Başarı Sıralaması: 120.000
Bu bilgiler, ÖSYM'nin 2022 YKS yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. Her yıl puanlar ve sıralamalar değişkenlik gösterebilir. Kesin bilgiler için ÖSYM'nin resmi web sitesini ziyaret edİstanbul Medeniyet Üniversitesi 2022 Taban Puanları ve Başarı SıralamalarıKaynak: MEHMET TEVFİK BİLEN