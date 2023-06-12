T.C. İSTANBUL ANADOLU GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2022/1561 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/1561 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul ili Maltepe İlçesi, Başıbüyük Mahallesi, 15524 ada 10 parsel sayılı, 211,39 m² arsa miktarlı ARSA vasıflı ana taşınmazın üzerinde bulunan binada; zemin kat, 1 nolu, Daire nitelikli ve 120/2000 arsa paylı bağımsız bölümünün 3 / 20 hissesi satılıktır.

İmar Planı : 1/1000 ölçekli,15.02.2008 -9.07.2008 - 13.09.2009- 18.12.2009 - 13.09.2013- 16.02.2012 - 13.09.2013- 16.02.2016- 21.11.2018-24.11.2020 T.T.’li MaltepeE-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planı’nda 3/A-4/3 (ayrık nizam,4 kat)yapılanma şartlarında konut alanında kalmaktadır.

TAŞINMAZ ÖZELLİKLERİ (YERİNDE YAPILAN İNCELEME)

Ana Taşınmaz Özellikleri (Maltepe İlçesi, Başıbüyük Mahallesi, 15524 Ada, 10 Parsel)

YAPI RUHSATI: Yeni Yapı Ruhsatı 14.10.2015 tarih ve 9-47 sayılı olduğu görülmüştür.

MİMARİ PROJE: 16.09.2015 tarih 2015-236667 sayı ile onaylı kat irtifakına esas mimari projesi Maltepe Tapu Müdürlüğünden dijital ortamda temin edilmiş olup, konum teyidi anılan mimari projeden yapılmıştır. Maltepe Tapu Müdürlüğünden dijital ortamda temin edilmiş olan anılan projeden alan hesaplamaları ve kullanım hacimleri teyit edilmiştir.

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ: Taşınmaz kat mülkiyetine geçmediği için yapı kullanma izin belgesi bulunmamaktadır.

Maltepe Belediyesince hazırlanan E-27827246-310.05-1702680 sayılı imar durum yazısında; 2019 tarihli yapı kayıt belgesi ibraz edildiği belirtilmiştir. Ancak tarafımdan yapılan İmar Arşiv Dosyası incelemesinde belge görülememiştir. Kıymet takdirine konu taşınmazın konumlu olduğu bina Yol altı 2 kat ve yol üstü 4 + çatı katlı, 9 bağımsız bölüm içermekte olup, 689,00 m2 inşa alanlı, betonarme tarzında, 3 B yapı sınıfında olduğu incelenen belgelere istinaden tespit edilmiştir. Onaylı mimari projesine göre; 2.bodrum katta; elektrik odası ve dükkana ait depo, 1. Bodrum katta; 1 adet dükkan, zemin katta; 2 adet daire 2 normal katta 2şer daire, 3. Normal katta 2 adet çatıda piyesi olan daire olmak üzere toplam 9 adet bağımsız bölüm mevcuttur. Vaziyet planına göre ve mevcutta bina girişi, zemin katından, güneydoğu yönünden Ahmet Yesevi Sokak üzerinden sağlanmaktadır. Bahçe peyzajı tamamlanmış olup kısmen yürüyüş yolu, kısmen topraktır. Çevresi ~0,50mt. bahçe duvarı üstü demir parmaklık ile çevrilidir. Dış cephesi cephe boyalıdır. Ana giriş kapısı demir çerçeveli ve camlıdır. Giriş holü zemini mermer, duvarları boyalıdır.1 adet Asansör bulunmaktadır. Binada ısınma sistemi kombidir.

Bağımsız Bölüm Özellikleri (zemin kat, 1 nolu daire)

Taşınmaz daire nitelikli olup ve zemin katta yer almaktadır. Bina girişine göre sol tarafta olup, kuzeybatı, kuzeydoğu ve güneybatı cephelidir. Projesine göre yasal net kullanım alanı 33,5 m2 (brüt 36 m2) olarak tespit edilmiştir. Projesinde; (salon, mutfak nişi, yatak nişi, banyo-wc) bölümlerinden oluşmaktadır. Giriş kapısı çelik, iç kapıları panel, pencereleri PVC doğramadır. Salon, odalar ve antre zeminleri laminant parke döşeli, duvarları boyadır. Isıtma sistemi doğalgaz kombi ve panel radyatör sistemidir.

Adresi : Aydınevler Mahallesi, Aslan Bey Caddesi, Ahmet Yesevi Sokak, No: 5,Atmaca Apartmanı, Zemin Kat, D: 1 Maltepe / İSTANBUL

Yüzölçümü : 36 m2

Arsa Payı : 120/2000

Kıymeti : 130.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/09/2023 - 10:11

----------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 19/09/2023 - 10:11 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/10/2023 - 10:11

----------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 24/10/2023 - 10:11

05/06/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.