T.C. İSTANBUL ANADOLU GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2022/1363 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/1363 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli, Maltepe İlçesi, İdealtepe Mahallesi, 15712 Ada 165 Parsel, 560.56 m2 yüzölçümlü, 6 Katlı Betonarme Apartman ve Arsası nitelikli ana taşınmaz içinde1.bodrum katta konumlu 1500/64000 arsa paylı daire nitelikli 1 nolu bağımsız bölüm, Y....... T..... O....... G... S..... V. D.. T...... L...... Ş...... Adına kayıtlı olup satışa konudur. Ana Taşınmaz Özellikleri (Maltepe İlçesi, İdealtepe Mahallesi, 15712 Ada 165 Parsel ) Taşınmazın konumlu olduğu yapının yol altı 2 kat ve yol üstü 4 katlı, 20 bağımsız bölüm (mesken), 2147.- m2 inşaat alanlı ve 3B yapı sınıflı olduğu incelenen belgelere istinaden tespit edilmiştir. Mahalinde bina katı projesi ile uyumludur. Konu taşınmazın içinde bulunduğu yapı tamamlanmış durumdadır. Onaylı mimari projesine göre; 2.bodrum katında su deposu, sığınak ve otopark, 1. bodrum katında 3 adet daire, zemin katında bina girişi, 3 adet daire, tüm normal katın her birinde 4 er adet daire, 3.katında ise 6 adet çatı piyesli daire olmak üzere yapıda toplam 20 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Vaziyet planına , mimari proje zemin kat planına ve mevcut yerine göre bina girişi, yapının kuzeybatı cephesinden ve zemin kat seviyesinden yapılmaktadır. Bina dış cephesi mantolamalı dış cephe boyasıdır. Bina giriş kapısı demir çerçeveli ve camlıdır. Giriş holü zemini mermer, duvarları boyalıdır. Merdiven korkulukları alüminyum malzemedir. Yapıda asansör bulunmakta olup yangın merdiveni bulunmamaktadır. Binada ısınma sistemi doğalgaz sistemidir.15712 Ada 165 Parsel, 560.56 m2 yüzölçümlü ,6 Katlı Betonarme Apartman ve Arsası niteliklidir. Parsel üzerinde yerinde 5 kapı numaralı Defne Apartmanı isimli betonarme bir yapı bulunmaktadır. Konu taşınmazın da içerisinde bulunduğu yapı, mimari projesinde ve yerinde 2 bodrum, zemin, 3 normal katlı ve çatı katlı olup toplamda 6 katlı ve çatı katlıdır. Bağımsız Bölüm Özellikleri(1 bağımsız bölüm numaralı daire) Taşınmaz daire nitelikli olup projesinde ve yerinde zemin kat seviyesinden yapılan bina girişine göre 1.bodrum katta ve bina girişine göre sol ön tarafta konumludur. Yapıya Panorama Sokak üzerinden bakıldığında sol arka tarafta kalmaktadır. Kuzey cephelidir. Projesine göre salon, 2 oda, antre, mutfak nişi ve banyo hacimleri ile net 56 m2 , brüt 63 m2 kullanım alanlı dairedir. Giriş kapısı çelik kasalı ahşap, pencereleri PVC doğramadır. Isıtma sistemi doğalgaz kombi sistemi olup doğalgaz saati takılı durumdadır. Bağımsız bölümde lüks sayılabilecek bir özellik bulunmamaktadır.



Adresi : İdealtepe Mahallesi, Panorama Sokak, No:5, Defne Apartmanı, Kat: 1. Bodrum, Daire: 1 Maltepe İstanbul

Arsa Payı : 1500/64000

İmar Durumu: İlan, Şartname, dosyasında geniş evsafı mevcuttur.

Kıymeti : 1.500.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler: Dosyamız ve tapu kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/08/2023 - 11:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/08/2023 - 11:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/09/2023 - 11:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/09/2023 - 11:10



10/05/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.