Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan en son güncel verilere göre, İstanbul ilindeki liselerin 2022 LGS sonuçlarına dayalı olarak belirlenen taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı. Bu bilgiler, öğrencilerin tercih yaparken hangi liselere başvurabileceklerini ve hangi puan aralığında yer alabileceklerini belirlemelerine yardımcı olacak.

İşte TÜM İstanbul Liseleri 2022 Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri ;

Okul Adı Okul Türü Pansiyon

Durumu Yabancı

Dili Taban

Puanı Yüzdelik Dilim

2022 Yüzdelik Dilim

2021 İstanbul / Fatih / İstanbul Erkek Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) Almanca 494,77 0,04 0,06 İstanbul / Beyoğlu / Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) Fransızca 494,77 0,04 0,05 İstanbul / Beşiktaş / Kabataş Erkek Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon(Erkek) Almanca 493,43 0,05 0,09 İstanbul / Beşiktaş / Kabataş Erkek Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 492,73 0,08 0,1 İstanbul / Kadıköy / İstanbul Atatürk Fen Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 488,20 0,15 0,19

İstanbul / Fatih / Cağaloğlu Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız) Almanca 484,52 0,27 0,32 İstanbul / Fatih / Çapa Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 483,55 0,29 0,3 İstanbul / Üsküdar / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 480,94 0,41 0,41 İstanbul / Beşiktaş / Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 477,08 0,59 0,64 İstanbul / Kadıköy / Kadıköy Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 475,61 0,68 0,74 İstanbul / Kartal / Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 475,41 0,68 0,67 İstanbul / Üsküdar / Haydarpaşa Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon(Erkek) Almanca 472,05 0,9 – İstanbul / Üsküdar / Haydarpaşa Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 471,65 0,93 0,84 İstanbul / Fatih / Vefa Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 471,18 0,96 1,01 İstanbul / Beylikdüzü / Yaşar Acar Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 470,15 1,03 1 İstanbul / Beşiktaş / Beşiktaş Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 467,85 1,21 1,22 İstanbul / Fatih / Pertevniyal Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 467,78 1,21 1,24 İstanbul / Üsküdar / Validebağ Fen Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 465,95 1,34 1,3 İstanbul / Kadıköy / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 464,89 1,42 1,7 İstanbul / Kartal / Burak Bora Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 464,20 1,49 1,34 İstanbul / Büyükçekmece / Şehit Münir Alkan Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 463,92 1,51 1,41 İstanbul / Kartal / Burak Bora Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon Yok Fransızca 463,26 1,56 1,4 İstanbul / Üsküdar / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 461,23 1,74 2,44 İstanbul / Bahçelievler / Adnan Menderes Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 460,05 1,83 1,71 İstanbul / Fatih / Şehremini Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 459,43 1,9 1,84 İstanbul / Pendik / Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 459,25 1,91 3,24 İstanbul / Beşiktaş / Atatürk Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 457,63 2,06 2,09 İstanbul / Kartal / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 456,42 2,18 1,76 İstanbul / Fatih / Çemberlitaş Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 455,41 2,27 2,15 İstanbul / Başakşehir / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 454,32 2,38 2,21 İstanbul / Ataşehir / Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 451,23 2,69 – İstanbul / Maltepe / Şehit İlhan Varank Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 450,48 2,77 2,2 İstanbul / Beyoğlu / Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) Arapça 449,79 2,84 3,88 İstanbul / Şişli / Nişantaşı Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 449,39 2,89 – İstanbul / Küçükçekmece / Doğan Cüceloğlu Fen lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 448,50 2,98 3,04 İstanbul / Kartal / Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 446,80 3,18 2,66 İstanbul / Bahçelievler / Bahçelievler Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 445,28 3,34 3,66 İstanbul / Başakşehir / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) Arapça 444,87 3,39 3,18 İstanbul / Üsküdar / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) Arapça 444,71 3,42 4,33 İstanbul / Bağcılar / Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 444,25 3,47 3,09 İstanbul / Ümraniye / Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 444,21 3,47 3,24 İstanbul / Bahçelievler / Bahçelievler Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon Yok Almanca 443,27 3,58 3,99 İstanbul / Beşiktaş / İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 443,18 3,6 4,09 İstanbul / Maltepe / Maltepe Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 442,64 3,66 2,95 İstanbul / Başakşehir / Hacı Şöhret Demiröz Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 442,34 3,69 3,34 İstanbul / Pendik / Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 442,28 3,7 3,32 İstanbul / Silivri / Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 441,58 3,78 3,19 İstanbul / Bakırköy / Hasan Polatkan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 441,16 3,84 3,57 İstanbul / Kadıköy / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İspanyolca 440,78 3,89 4,44 İstanbul / Kadıköy / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 440,65 3,9 – İstanbul / Bakırköy / Yeşilköy Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 440,60 3,9 3,11 İstanbul / Başakşehir / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) Rusça 440,35 3,93 3,8 İstanbul / Zeytinburnu / Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 439,55 4,03 4,38 İstanbul / Kartal / Kartal Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon Yok Almanca 439,25 4,07 4,42 İstanbul / Beşiktaş / Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 438,85 4,12 3,81 İstanbul / Şişli / Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 438,38 4,17 – İstanbul / Üsküdar / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) Japonca 438,31 4,18 5,58 İstanbul / Kartal / Kartal Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 437,23 4,32 4,13 İstanbul / Şişli / Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon Yok Almanca 436,26 4,44 – İstanbul / Zeytinburnu / Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon Yok Almanca 435,38 4,55 4,97 İstanbul / Üsküdar / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 434,73 4,63 4,3 İstanbul / Tuzla / Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 434,19 4,71 4,64 İstanbul / Maltepe / Kadir Has Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 433,36 4,81 3,9 İstanbul / Beylikdüzü / Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 433,32 4,82 4,51 İstanbul / Bayrampaşa / Suat Terimer Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 432,94 4,87 4,55 İstanbul / Beşiktaş / İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 432,93 4,87 5,76 İstanbul / Üsküdar / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok Almanca 432,39 4,94 4,61 İstanbul / Güngören / Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 431,44 5,06 6,58 İstanbul / Kadıköy / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İspanyolca 430,26 5,22 4,58 İstanbul / Kadıköy / Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 429,83 5,28 4,72 İstanbul / Bakırköy / Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 428,53 5,45 4,98 İstanbul / Eyüpsultan / Eyüpsultan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 425,85 5,82 5,81 İstanbul / Üsküdar / İstanbul Üsküdar Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 425,80 5,83 5,33 İstanbul / Kadıköy / İstanbul Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 425,37 5,89 5,49 İstanbul / Küçükçekmece / Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 424,50 6,02 5,82 İstanbul / Bakırköy / Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 423,54 6,16 6,05 İstanbul / Büyükçekmece / Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 423,37 6,19 5,86 İstanbul / Zeytinburnu / Adile Mermerci Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 423,21 6,21 6,69 İstanbul / Tuzla / Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 422,96 6,24 6,18 İstanbul / Üsküdar / Hacı Sabancı Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 422,96 6,24 6,09 İstanbul / Güngören / Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 422,67 6,28 6,35 İstanbul / Beyoğlu / İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 422,43 6,32 6,24 İstanbul / Pendik / Pendik Fatih Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 421,92 6,39 5,99 İstanbul / Kadıköy / Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon Yok Almanca 421,22 6,5 6,2 İstanbul / Arnavutköy / İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 420,60 6,59 8,46 İstanbul / Kadıköy / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 420,42 6,62 6,95 İstanbul / Fatih / İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 419,46 6,77 8,55 İstanbul / Bahçelievler / Dede Korkut Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 417,93 7,01 6,9 İstanbul / Gaziosmanpaşa / Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 417,88 7,02 7,97 İstanbul / Kadıköy / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) Arapça 416,22 7,27 – İstanbul / Beykoz / Beykoz Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 415,17 7,43 #YOK İstanbul / Gaziosmanpaşa / Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok Almanca 414,42 7,54 9,12 İstanbul / Sancaktepe / Sancaktepe Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 414,17 7,58 7,21 İstanbul / Avcılar / Süleyman Nazif Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 413,55 7,68 7,77 İstanbul / Şişli / Şişli Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 413,34 7,71 – İstanbul / Ümraniye / Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 413,09 7,75 7,37 İstanbul / Bakırköy / Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 412,91 7,78 7,83 İstanbul / Küçükçekmece / Gazi Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 412,82 7,79 7,87 İstanbul / Şile / Dr.Vasıf Topçu Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 412,62 7,82 6,53 İstanbul / Pendik / Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 412,62 7,82 7,4 İstanbul / Ataşehir / Habire Yahşi Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 412,22 7,88 7,43 İstanbul / Bağcılar / Demirören Medya Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 410,71 8,12 – İstanbul / Bahçelievler / Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 410,29 8,19 7,71 İstanbul / Başakşehir / Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 409,87 8,26 9,16 İstanbul / Başakşehir / Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 409,07 8,39 8,02 İstanbul / Pendik / Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 409,06 8,39 9,13 İstanbul / Sarıyer / Özdemir Sabancı Emirgan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 408,59 8,47 8,29 İstanbul / Üsküdar / Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 408,35 8,51 8,51 İstanbul / Çekmeköy / Özden Cengiz Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 408,25 8,53 7,79 İstanbul / Beyoğlu / Beyoğlu Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 407,42 8,67 8,72 İstanbul / Fatih / Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 407,27 8,69 8,04 İstanbul / Kağıthane / Kağıthane Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 407,03 8,74 9,3 İstanbul / Esenyurt / Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 406,41 8,84 8,51 İstanbul / Zeytinburnu / Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 405,80 8,94 9,15 İstanbul / Beşiktaş / Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) Almanca 404,94 9,09 7,7 İstanbul / Güngören / Ergün Öner – Mehmet Öner Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 404,88 9,09 9,07 İstanbul / Pendik / Şehit Adil Büyükcengiz Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 404,83 9,1 8,5 İstanbul / Kağıthane / Kağıthane Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok Almanca 404,15 9,22 9,66 İstanbul / Fatih / İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) Arapça 403,15 9,39 11,37 İstanbul / Gaziosmanpaşa / Mevlana Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 402,29 9,54 10,07 İstanbul / Pendik / Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 401,67 9,64 9,01 İstanbul / Bayrampaşa / Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 401,38 9,69 9,89 İstanbul / Küçükçekmece / Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 400,25 9,89 9,63 İstanbul / Bağcılar / Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 399,04 10,1 10,85 İstanbul / Sancaktepe / Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 398,71 10,15 10,42 İstanbul / Beykoz / Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok Almanca 397,98 10,28 11,55 İstanbul / Sultanbeyli / Aziz Sancar Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 397,84 10,3 10,09 İstanbul / Beylikdüzü / Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 396,94 10,47 10,45 İstanbul / Bahçelievler / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 396,17 10,61 11,01 İstanbul / Beykoz / Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 395,14 10,78 11,16 İstanbul / Pendik / Uluslararası Pendik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 394,72 10,86 10,62 İstanbul / Küçükçekmece / Hacı Bektaş Veli Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 394,40 10,92 11,58 İstanbul / Sultanbeyli / Şehit Muhammed Fazlı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 393,65 11,05 13,13 İstanbul / Silivri / Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 393,48 11,09 9,93 İstanbul / Üsküdar / Çamlıca Kız Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 393,25 11,13 9,88 İstanbul / Sultangazi / Cumhuriyet Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 391,85 11,37 11,68 İstanbul / Bayrampaşa / Bayrampaşa Aliya İzzetbegoviç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 391,10 11,5 12,88 İstanbul / Bağcılar / Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 391,09 11,51 11,71 İstanbul / Bağcılar / Demirören Medya Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 391,00 11,52 – İstanbul / Şişli / Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 390,55 11,61 – İstanbul / Başakşehir / Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 390,44 11,63 11,07 İstanbul / Sarıyer / Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 389,49 11,82 11,86 İstanbul / Üsküdar / Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 388,87 11,93 12,33 İstanbul / Üsküdar / Kandilli Kız Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 385,72 12,55 11,43 İstanbul / Arnavutköy / Şehit Selçuk Gürdal Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 385,60 12,57 13,33 İstanbul / Başakşehir / Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 385,23 12,64 12,92 İstanbul / Üsküdar / Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 385,20 12,65 11,32 İstanbul / Bahçelievler / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 382,47 13,18 13,68 İstanbul / Esenyurt / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 381,22 13,43 14,37 İstanbul / Pendik / Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) Arapça 380,91 13,5 12,08 İstanbul / Şile / Şile Ayet Azer Aran Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 380,74 13,53 18,92 İstanbul / Esenler / İbrahim Turhan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 380,46 13,59 – İstanbul / Çatalca / Çatalca Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 380,25 13,63 12,77 İstanbul / Başakşehir / Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 379,62 13,76 15,28 İstanbul / Esenyurt / Güzelyurt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 379,02 13,88 11,92 İstanbul / Pendik / Pendik İTO Şehit Ahmet Aslanhan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 378,57 13,97 12,65 İstanbul / Kadıköy / Erenköy Kız Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 378,28 14,03 – İstanbul / Pendik / Uluslararası Pendik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 376,24 14,45 14,34 İstanbul / Maltepe / Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 375,34 14,64 14,8 İstanbul / Ataşehir / Şehit Akın Sertçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 375,32 14,64 15,43 İstanbul / Sarıyer / Ali Akkanat Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 375,12 14,69 14,05 İstanbul / Maltepe / Şehit Mustafa Kaymakçı Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 374,49 14,82 15,84 İstanbul / Zeytinburnu / İstanbul Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 374,23 14,87 13,99 İstanbul / Bahçelievler / Uluslararası Şehit Mehmet Karaaslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 371,90 15,36 15,38 İstanbul / Şişli / Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 370,64 15,63 – İstanbul / Esenler / Şehit Türkmen Tekin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 369,52 15,88 17,11 İstanbul / Esenyurt / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 368,74 16,05 21,32 İstanbul / Şile / Şile Ayet Azer Aran Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 368,35 16,13 19,62 İstanbul / Bayrampaşa / Bayrampaşa Aliya İzzetbegoviç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 367,67 16,28 16,38 İstanbul / Ümraniye / Ümraniye Şehit Erol Olçok Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 367,59 16,3 14,45 İstanbul / Sancaktepe / Rabia Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 367,23 16,38 15,39 İstanbul / Bayrampaşa / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 366,98 16,43 16,92 İstanbul / Üsküdar / Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok Arapça 366,47 16,55 12,87 İstanbul / Üsküdar / Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 365,95 16,67 15,86 İstanbul / Üsküdar / Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 363,71 17,17 18,64 İstanbul / Fatih / İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 362,57 17,43 21,81 İstanbul / Bayrampaşa / Uluslararası Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 361,57 17,67 14,87 İstanbul / Bağcılar / Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 361,15 17,77 17,55 İstanbul / Şişli / Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 360,60 17,9 – İstanbul / Avcılar / Şehit Murat Kocatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 360,02 18,04 – İstanbul / Pendik / Pendik Türk Telekom Şehit Murat Mertel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 359,12 18,25 19,46 İstanbul / Kartal / Kartal Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 358,99 18,28 16,1 İstanbul / Küçükçekmece / Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 358,05 18,5 16,43 İstanbul / Bakırköy / Bakırköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok Fransızca 356,91 18,77 17,6 İstanbul / Bayrampaşa / Şehit Halil ibrahim Yıldırım Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 356,88 18,78 14,79 İstanbul / Bahçelievler / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) Arapça 356,11 18,97 17,38 İstanbul / Ümraniye / Şehit Erol İnce Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 354,70 19,32 – İstanbul / Şile / Şile Oya-Ali Osman Keçeci Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 354,64 19,33 17,18 İstanbul / Sarıyer / Mehmet Rıfat Evyap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 353,98 19,49 – İstanbul / Avcılar / Şehit Murat Kocatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 353,31 19,64 14,47 İstanbul / Üsküdar / Üsküdar Zeynep Kamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 352,30 19,9 17,52 İstanbul / Esenler / Şehit Türkmen Tekin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 351,12 20,19 20,41 İstanbul / Başakşehir / TOKİ Aliya İzzetbegoviç Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 351,11 20,19 22,93 İstanbul / Avcılar / Haydar Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 350,77 20,27 23,23 İstanbul / Sultanbeyli / Nilüfer Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 350,67 20,29 19,52 İstanbul / Esenyurt / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 349,27 20,65 21,1 İstanbul / Beyoğlu / Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) Arapça 348,86 20,75 17,27 İstanbul / Maltepe / Maltepe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 348,84 20,76 19 İstanbul / Esenyurt / Güzelyurt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 348,15 20,94 16,15 İstanbul / Ataşehir / Şehit Akın Sertçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 347,25 21,18 19,56 İstanbul / Sultanbeyli / Sultanbeyli Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 346,55 21,36 23,08 İstanbul / Küçükçekmece / Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) Çince 344,90 21,79 22,73 İstanbul / Tuzla / Tuzla Mahir İz Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 342,38 22,45 20,04 İstanbul / Çekmeköy / Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 342,32 22,47 19,07 İstanbul / Arnavutköy / Şehit Onbaşı Murat Şengöz Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 342,11 22,52 20,21 İstanbul / Bahçelievler / İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 341,67 22,65 25,28 İstanbul / Tuzla / Tuzla Halil Türkkan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 341,48 22,69 21,85 İstanbul / Şişli / Hamidiye Etfal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 340,47 22,97 20,67 İstanbul / Bayrampaşa / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 339,51 23,24 22,16 İstanbul / Gaziosmanpaşa / Şehit Servet Asmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 338,25 23,59 18,98 İstanbul / Ataşehir / Ataşehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 336,38 24,11 18,13 İstanbul / Şişli / Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 335,57 24,34 – İstanbul / Kartal / Kartal Şehit Salih Alışkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 335,02 24,49 26,3 İstanbul / Sultanbeyli / Sultanbeyli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 334,36 24,69 – İstanbul / Sultanbeyli / Fuat Sezgin Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 333,97 24,8 21,47 İstanbul / Maltepe / Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 333,44 24,96 26,22 İstanbul / Maltepe / Şehit Mustafa Kaymakçı Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 333,13 25,05 21,8 İstanbul / Arnavutköy / İTO İbrahim Çağlar Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 332,91 25,11 22,88 İstanbul / Sancaktepe / Şehit Yüzbaşı Yusuf Kenan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 332,90 25,12 25,48 İstanbul / Esenyurt / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 332,88 25,12 26,33 İstanbul / Pendik / Nuri Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 331,53 25,52 27,11 İstanbul / Büyükçekmece / Şehit Şirin Diril Kız Anadolu İmam hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 331,42 25,55 19,24 İstanbul / Bakırköy / Bakırköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 331,38 25,56 23,2 İstanbul / Fatih / Fatih Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 331,13 25,64 20,44 İstanbul / Ümraniye / Saray Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 329,97 25,99 22,91 İstanbul / Tuzla / Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 329,62 26,09 27,42 İstanbul / Sancaktepe / Sancaktepe Aziz Bayraktar Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 328,40 26,47 22,07 İstanbul / Üsküdar / Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 327,18 26,84 28,57 İstanbul / Esenyurt / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 325,65 27,33 31,77 İstanbul / Zeytinburnu / Zeytinburnu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 325,12 27,5 – İstanbul / Bağcılar / Hızır Reis Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 324,01 27,85 24,33 İstanbul / Kağıthane / Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 323,63 27,97 29,53 İstanbul / Zeytinburnu / Büyükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 323,58 27,99 – İstanbul / Kağıthane / Kağıthane Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 323,32 28,07 26,26 İstanbul / Küçükçekmece / TOKİ Güneşparkevleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 322,25 28,41 24,89 İstanbul / Eyüpsultan / Eyüpsultan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 320,12 29,1 24,72 İstanbul / Esenyurt / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 319,73 29,23 31,58 İstanbul / Arnavutköy / İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 319,23 29,39 31,81 İstanbul / Bahçelievler / Bahçelievler Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 319,00 29,47 30,94 İstanbul / Maltepe / Maltepe Orhangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 318,75 29,55 – İstanbul / Sarıyer / Şehit Fatih Satır Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 318,69 29,57 23,53 İstanbul / Kağıthane / Hasbahçe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 318,38 29,67 24,48 İstanbul / Üsküdar / Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 317,92 29,82 29,49 İstanbul / Esenyurt / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 317,47 29,98 45,84 İstanbul / Ataşehir / Ataşehir D. Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 316,74 30,22 – İstanbul / Şişli / Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 316,30 30,37 42,66 İstanbul / Beşiktaş / Beşiktaş Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 316,08 30,44 24,12 İstanbul / Zeytinburnu / Zeytinburnu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 315,73 30,56 26,02 İstanbul / Maltepe / Maltepe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 314,22 31,07 24,45 İstanbul / Bahçelievler / Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 313,23 31,42 30,67 İstanbul / Büyükçekmece / Şehit Kemal Ekşi Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 312,90 31,53 28,69 İstanbul / Sarıyer / Sarıyer Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 311,94 31,86 27,22 İstanbul / Tuzla / Tuzla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 311,38 32,06 35,83 İstanbul / Bağcılar / Abdurrahman ve Nermin Bilimli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 310,94 32,22 36,82 İstanbul / Sultangazi / Recep Tayyip Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 310,70 32,3 24,5 İstanbul / Sultanbeyli / Sultanbeyli Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 310,21 32,47 32,83 İstanbul / Başakşehir / Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 309,12 32,86 33,92 İstanbul / Gaziosmanpaşa / Osmangazi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 308,94 32,93 31,57 İstanbul / Bahçelievler / Ahmet Şişman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 307,36 33,49 – İstanbul / Bahçelievler / İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 306,99 33,63 35,34 İstanbul / Bayrampaşa / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 303,77 34,82 44,15 İstanbul / Beylikdüzü / Musa Efendi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 303,65 34,86 33,3 İstanbul / Kartal / Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 300,89 35,92 39,78 İstanbul / Avcılar / Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 300,75 35,97 39,38 İstanbul / Ataşehir / Enerjisa İstanbul Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 300,15 36,21 – İstanbul / Pendik / Pendik Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 298,59 36,79 44,28 İstanbul / Pendik / Nuri Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 298,41 36,86 48,49 İstanbul / Üsküdar / Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 297,80 37,1 47,62 İstanbul / Bayrampaşa / İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 297,47 37,23 41,42 İstanbul / Avcılar / Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 296,36 37,67 43,86 İstanbul / Ataşehir / Ataşehir D. Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 296,06 37,79 – İstanbul / Bahçelievler / Bahçelievler Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 295,88 37,86 48,47 İstanbul / Maltepe / Şehit Osman Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 294,46 38,42 28,76 İstanbul / Maltepe / Maltepe Orhangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 294,02 38,6 25,85 İstanbul / Tuzla / Tuzla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 293,83 38,68 42,64 İstanbul / Çekmeköy / Çekmeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 293,69 38,74 35,51 İstanbul / Üsküdar / Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 292,90 39,06 38,38 İstanbul / Çekmeköy / Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 292,20 39,35 38,07 İstanbul / Bahçelievler / İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 290,79 39,94 55,13 İstanbul / Ataşehir / Ümit Meriç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 290,60 40,02 34,38 İstanbul / Başakşehir / Bahçeşehir Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 290,54 40,04 44,79 İstanbul / Avcılar / Avcılar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 290,08 40,23 33,29 İstanbul / Sancaktepe / Samandıra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 288,68 40,83 39 İstanbul / Avcılar / Mehmet Emin Horoz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 288,28 41 48,1 İstanbul / Kartal / Şehit Koray Karaca Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 286,72 41,67 – İstanbul / Beykoz / Beykoz Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 286,71 41,67 41,42 İstanbul / Beşiktaş / İSOV-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 285,89 42,02 63,43 İstanbul / Güngören / İzzet Ünver Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 285,21 42,32 34,37 İstanbul / Eyüpsultan / Alibeyköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 284,78 42,51 55,76 İstanbul / Pendik / Pendik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 284,72 42,53 48,62 İstanbul / Bağcılar / Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 283,27 43,18 50,39 İstanbul / Zeytinburnu / Büyükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 283,07 43,27 – İstanbul / Küçükçekmece / Dr.Oktay Duran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 282,46 43,54 41,38 İstanbul / Arnavutköy / İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 282,31 43,61 44,95 İstanbul / Zeytinburnu / Zeytinburnu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 282,03 43,74 55,18 İstanbul / Gaziosmanpaşa / Kazım Karabekir Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 280,71 44,32 34,7 İstanbul / Küçükçekmece / İsmet Aktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 280,66 44,35 46,82 İstanbul / Pendik / Pendik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 279,05 45,09 54,27 İstanbul / Esenyurt / Recep Tayyip Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 278,65 45,27 35,97 İstanbul / Bayrampaşa / İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 278,62 45,29 47,18 İstanbul / Kağıthane / Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 278,48 45,36 49,58 İstanbul / Eyüpsultan / Eyüpsultan Şehit Furkan Doğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 278,22 45,48 38,37 İstanbul / Pendik / Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 278,15 45,51 44,12 İstanbul / Sultangazi / Sabri Ülker Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 277,62 45,77 35,2 İstanbul / Bayrampaşa / Bayrampaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 276,76 46,17 62,81 İstanbul / Bahçelievler / Siyavuşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 275,66 46,7 55,82 İstanbul / Sancaktepe / Samandıra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 275,49 46,77 46,3 İstanbul / Beşiktaş / İSOV-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 273,88 47,53 46,09 İstanbul / Esenyurt / Aydoğan Öztiryaki TİM SANDER Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 273,03 47,94 62,92 İstanbul / Ataşehir / Dr. Nureddin Erk-Perihan Erk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 272,17 48,36 52,35 İstanbul / Fatih / Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 270,73 49,06 57,27 İstanbul / Pendik / Pendik Halil Kaya Gedik Metal Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 269,85 49,5 62,49 İstanbul / Arnavutköy / İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 269,32 49,77 53,73 İstanbul / Kağıthane / İstanbul Vali Hayri Kozakçıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 269,31 49,77 55,69 İstanbul / Pendik / Pendik Nuh Kuşçulu Seramik ve Cam Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 269,15 49,85 43,05 İstanbul / Zeytinburnu / Zeytinburnu Merkezefendi Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 269,15 49,85 62,89 İstanbul / Zeytinburnu / Zeytinburnu İDMİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 268,14 50,36 64,28 İstanbul / Üsküdar / Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 267,66 50,61 51,08 İstanbul / Başakşehir / Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 267,11 50,89 60,55 İstanbul / Kağıthane / Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 266,63 51,15 58,71 İstanbul / Üsküdar / Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 265,65 51,64 45,49 İstanbul / Beylikdüzü / Gürpınar Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 265,50 51,71 62,53 İstanbul / Kartal / Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 265,36 51,78 70,84 İstanbul / Başakşehir / Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 265,22 51,85 64,65 İstanbul / Bahçelievler / Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 265,04 51,95 64,71 İstanbul / Eyüpsultan / Alibeyköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 264,63 52,17 57,39 İstanbul / Sarıyer / Vehbi Koç Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 264,57 52,2 – İstanbul / Bağcılar / Abdurrahman ve Nermin Bilimli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 264,50 52,23 50,45 İstanbul / Beykoz / Beykoz Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 264,23 52,38 56,65 İstanbul / Pendik / Hezarfen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 263,91 52,55 59,64 İstanbul / Şişli / Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 263,75 52,63 69,94 İstanbul / Şişli / Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 263,34 52,84 59,29 İstanbul / Ataşehir / Dr. Nureddin Erk-Perihan Erk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 261,11 54,01 61,71 İstanbul / Bağcılar / Alaattin-Nilüfer Kadayıfcıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 260,87 54,14 65,1 İstanbul / Şişli / Zincirlikuyu İSOV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 260,47 54,35 65,71 İstanbul / Ümraniye / Ümraniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 260,00 54,61 50,5 İstanbul / Beşiktaş / Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 257,95 55,74 – İstanbul / Ümraniye / TEV Uğuz Tarık Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 257,70 55,88 68,07 İstanbul / Sancaktepe / Fehmi Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 257,37 56,06 – İstanbul / Üsküdar / Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 256,66 56,46 34,87 İstanbul / Pendik / Pendik Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 256,22 56,7 64,9 İstanbul / Üsküdar / Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 256,05 56,79 64,67 İstanbul / Esenler / Esenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 255,86 56,89 59,04 İstanbul / Ümraniye / TEV Uğuz Tarık Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 255,73 56,97 66,99 İstanbul / Kartal / Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 255,59 57,05 51,16 İstanbul / Bağcılar / Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 255,12 57,31 75,9 İstanbul / Sultangazi / Sultangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 254,84 57,47 59,1 İstanbul / Bahçelievler / Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 254,72 57,53 62,59 İstanbul / Beykoz / Boğaziçi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 254,39 57,72 40,68 İstanbul / Şişli / Zincirlikuyu İSOV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 254,30 57,76 72,39 İstanbul / Esenyurt / Ali Kul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 253,84 58,03 – İstanbul / Esenyurt / Ali Kul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 253,78 58,06 – İstanbul / Sarıyer / Vehbi Koç Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 253,16 58,42 – İstanbul / Pendik / Rauf Denktaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 253,13 58,44 70,1 İstanbul / Başakşehir / Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 252,35 58,88 65,42 İstanbul / Tuzla / Asım Kibar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 252,32 58,91 – İstanbul / Maltepe / Küçükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 251,38 59,45 61,57 İstanbul / Pendik / Hezarfen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 250,93 59,71 53,38 İstanbul / Fatih / Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 250,92 59,72 62,29 İstanbul / Küçükçekmece / Zehra Mustafa Dalgıç Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 248,00 61,45 63,2 İstanbul / Çekmeköy / Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 247,82 61,55 66,62 İstanbul / Zeytinburnu / Zeytinburnu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 247,68 61,63 77,04 İstanbul / Bağcılar / Orhangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 247,53 61,73 67,81 İstanbul / Silivri / Silivri Yusuf Sarıbekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 247,42 61,8 55,17 İstanbul / Güngören / Güngören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 247,34 61,85 62,27 İstanbul / Kartal / Kartal Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 247,24 61,91 – İstanbul / Kartal / Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 247,18 61,94 65,13 İstanbul / Zeytinburnu / Zeytinburnu M. İhsan Mermerci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 246,33 62,46 – İstanbul / Kartal / Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 246,13 62,59 98,61 İstanbul / Üsküdar / Üsküdar Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 245,91 62,74 78,53 İstanbul / Beylikdüzü / Beylikdüzü Azem Yükseloğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 245,36 63,07 99,92 İstanbul / Beylikdüzü / Beylikdüzü Şehit Şafak Evran Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 244,97 63,31 – İstanbul / Tuzla / Asım Kibar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 244,57 63,55 – İstanbul / Kağıthane / Kağıthane İTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 244,12 63,83 71,25 İstanbul / Esenyurt / Fikriye-Nüzhet Bilgincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 243,75 64,05 63,33 İstanbul / Beşiktaş / İSOV-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 242,91 64,57 57,09 İstanbul / Tuzla / Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 242,91 64,57 74,4 İstanbul / Kağıthane / Ekrem Cevahir Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 242,83 64,62 60,32 İstanbul / Kadıköy / Kadıköy Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 242,20 65,02 68,18 İstanbul / Küçükçekmece / Ayhan Arı Borsa İstanbul Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 241,85 65,23 52,99 İstanbul / Fatih / Cağaloğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 241,63 65,37 77,26 İstanbul / Beşiktaş / Rüştü Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 241,58 65,4 75,06 İstanbul / Şişli / Nişantaşı Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 241,38 65,53 63,46 İstanbul / Çatalca / Çatalca Arif Nihat Asya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 241,15 65,68 63,05 İstanbul / Bahçelievler / Kocasinan Şehit Samet Kırbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 241,11 65,7 77,7 İstanbul / Eyüpsultan / Eyüpsultan Hacı Osman Torun Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 240,98 65,79 46,81 İstanbul / Üsküdar / Üsküdar Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 240,65 65,99 58,08 İstanbul / Arnavutköy / Örfi Çetinkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 240,18 66,3 74,94 İstanbul / Üsküdar / Üsküdar Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 240,05 66,38 98,15 İstanbul / Kağıthane / Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 239,99 66,42 78,33 İstanbul / Çekmeköy / Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 239,61 66,65 89,43 İstanbul / Gaziosmanpaşa / Kardelen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 239,61 66,66 71,44 İstanbul / Kağıthane / Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Erkek) Fransızca 238,58 67,32 68,09 İstanbul / Beşiktaş / Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 238,44 67,41 – İstanbul / Küçükçekmece / İsmet Aktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 238,40 67,44 80,51 İstanbul / Ümraniye / Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 237,69 67,89 71,52 İstanbul / Beylikdüzü / İstanbul Ticaret Odası Beylikdüzü OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 237,57 67,98 90,45 İstanbul / Sarıyer / Mehmet Rıfat Evyap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 237,23 68,2 88,93 İstanbul / Zeytinburnu / Zeytinburnu M. İhsan Mermerci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 236,87 68,44 – İstanbul / Beşiktaş / M. Ali Büyükhanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 235,69 69,21 74,26 İstanbul / Sultangazi / Sultangazi Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 235,48 69,34 83,29 İstanbul / Zeytinburnu / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 235,04 69,64 92,87 İstanbul / Üsküdar / Üsküdar Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 234,66 69,9 – İstanbul / Beşiktaş / Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon(Kız) İngilizce 234,53 69,99 69,6 İstanbul / Büyükçekmece / Rosvita-Timur İmrağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 233,97 70,36 99,16 İstanbul / Bahçelievler / Siyavuşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 233,55 70,63 – İstanbul / Gaziosmanpaşa / Gaziosmanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 233,48 70,68 87,16 İstanbul / Beyoğlu / Galata Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 233,33 70,78 77,1 İstanbul / Esenyurt / Aydoğan Öztiryaki TİM SANDER Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 232,89 71,08 90,38 İstanbul / Fatih / Cağaloğlu Geleneksel Türk Sanatları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 232,43 71,41 96,66 İstanbul / Küçükçekmece / Dr.Oktay Duran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 232,38 71,44 97,43 İstanbul / Kadıköy / 50. Yıl Cumhuriyet Feridun Tümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 232,25 71,53 64,33 İstanbul / Bahçelievler / Siyavuşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 232,01 71,68 98,94 İstanbul / Küçükçekmece / Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 231,86 71,79 65,91 İstanbul / Şile / Şile Borsa İstanbul 50. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 231,70 71,9 72,16 İstanbul / Pendik / Pendik Halil Kaya Gedik Metal Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 231,32 72,16 88,73 İstanbul / Esenler / Esenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 230,97 72,39 81,33 İstanbul / Büyükçekmece / Rosvita-Timur İmrağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 230,90 72,45 88,19 İstanbul / Esenyurt / Kıraç Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 230,73 72,56 74,55 İstanbul / Şile / Şile Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 230,68 72,6 79,97 İstanbul / Esenyurt / Aydoğan Öztiryaki TİM SANDER Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 230,25 72,89 76,08 İstanbul / Kağıthane / Kağıthane İTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 229,20 73,61 97,34 İstanbul / Tuzla / İTOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 228,36 74,19 97,18 İstanbul / Esenyurt / İhsan Nakipoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 228,25 74,26 98,14 İstanbul / Ümraniye / Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 226,34 75,56 83,72 İstanbul / Küçükçekmece / PAGEV Plastik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 225,20 76,34 98,55 İstanbul / Ataşehir / Nuri Cıngıllıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 224,93 76,52 94,07 İstanbul / Esenyurt / Aydoğan Öztiryaki TİM SANDER Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 224,90 76,55 99,41 İstanbul / Kartal / Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 224,78 76,63 97,03 İstanbul / Büyükçekmece / Nedim Erkan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 224,77 76,63 – İstanbul / Kartal / Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 224,24 77,01 99,9 İstanbul / Esenler / İstanbul Ticaret Odası 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 223,40 77,58 79,17 İstanbul / Fatih / Kadırga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 222,90 77,93 92,36 İstanbul / Beylikdüzü / Beylikdüzü Şehit Şafak Evran Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 222,28 78,35 – İstanbul / Kağıthane / Gültepe Şehit Cihan Erat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 222,16 78,44 99,43 İstanbul / Ümraniye / Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 221,89 78,63 95,98 İstanbul / Kağıthane / İHKİB Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 220,51 79,6 82,17 İstanbul / Beykoz / Boğaziçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 219,06 80,61 – İstanbul / Beykoz / Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 219,04 80,62 86,03 İstanbul / Başakşehir / Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 218,43 81,04 93,23 İstanbul / Silivri / Silivri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 217,68 81,55 70,63 İstanbul / Büyükçekmece / Rosvita-Timur İmrağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 217,61 81,59 98,26 İstanbul / Kağıthane / Gültepe Şehit Cihan Erat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 216,78 82,16 99,85 İstanbul / Beylikdüzü / Beylikdüzü Borsa İstanbul Çok Programlı Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 216,52 82,34 – İstanbul / Şişli / Nişantaşı Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 215,56 82,99 87,07 İstanbul / Beykoz / Beykoz Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 213,15 84,61 71,77 İstanbul / Bahçelievler / İHKİB Yenibosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 211,70 85,57 95,75 İstanbul / Eyüpsultan / Kemerburgaz Halis Kutmangil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 208,37 87,66 – İstanbul / Büyükçekmece / Doç. Dr. Burhan Bahriyeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 207,47 88,2 88,07 İstanbul / Üsküdar / Üsküdar Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 205,86 89,15 99,15 İstanbul / Üsküdar / Bağlarbaşı Pazarlama ve Perakende Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 205,27 89,5 98,3 İstanbul / Büyükçekmece / Doç. Dr. Burhan Bahriyeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 205,17 89,56 89,83 İstanbul / Kağıthane / Gültepe Şehit Cihan Erat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 204,60 89,87 99,58 İstanbul / Ümraniye / TÜRKÇİMENTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 203,50 90,49 98,74 İstanbul / Maltepe / Maltepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 200,95 91,83 96,92 İstanbul / Küçükçekmece / Ayhan Arı Borsa İstanbul Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 199,34 92,63 – İstanbul / Beyoğlu / Kabatas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 197,16 93,62 99,44 İstanbul / Eyüpsultan / Göktürk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 196,50 93,9 97,51 İstanbul / Beşiktaş / Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon(Kız) İngilizce 195,17 94,45 95,86 İstanbul / Üsküdar / Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 193,74 95,01 – İstanbul / Silivri / Selimpaşa Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 193,33 95,16 – İstanbul / Eyüpsultan / Kemerburgaz Halis Kutmangil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 193,11 95,24 91,05 İstanbul / Maltepe / Mediha Engizer Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 192,30 95,52 78,9 İstanbul / Çatalca / Şehit Özcan Çiftçi Çok Programlı Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 191,27 95,87 – İstanbul / Beşiktaş / Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon(Kız) İngilizce 190,17 96,22 98,13 İstanbul / Ataşehir / Nuri Cıngıllıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 188,45 96,72 95,22 İstanbul / Kadıköy / Ahmet Sani Gezici Çok Programlı Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 188,38 96,74 88,28 İstanbul / Ümraniye / TÜRKÇİMENTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 188,20 96,79 86,3 İstanbul / Şişli / Nişantaşı Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 188,13 96,81 95,22 İstanbul / Beşiktaş / Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon(Kız) İngilizce 187,47 96,98 – İstanbul / Beşiktaş / Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon(Kız) İngilizce 186,85 97,15 95,71 İstanbul / Zeytinburnu / Zeytinburnu TRİSAD Tekstil Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 185,79 97,4 82,84 İstanbul / Şişli / Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 185,54 97,46 98,66 İstanbul / Beyoğlu / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 184,22 97,75 98,48 İstanbul / Silivri / Şerife Baldöktü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 184,00 97,8 – İstanbul / Beykoz / Galip Öztürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 183,87 97,83 – İstanbul / Büyükçekmece / Doç. Dr. Burhan Bahriyeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 183,84 97,83 81,89 İstanbul / Güngören / Cemil Meriç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 182,90 98,01 91,35 İstanbul / Şile / Şile Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 181,92 98,19 – İstanbul / Zeytinburnu / Zeytinburnu TRİSAD Tekstil Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 181,44 98,28 97,45 İstanbul / Zeytinburnu / Şehit Büyükelçi Galip Balkar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 181,35 98,3 77,98 İstanbul / Üsküdar / Şeyh Şamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 180,29 98,47 88,51 İstanbul / Kartal / Kartal Şehit Burak Cantürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 179,30 98,62 95,32 İstanbul / Ataşehir / Ataşehir İbrahim Müteferrika Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 178,41 98,74 95,36 İstanbul / Silivri / Selimpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 178,11 98,78 95,81 İstanbul / Zeytinburnu / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 177,97 98,8 88,45 İstanbul / Büyükçekmece / Büyükçekmece Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 177,07 98,91 91,85 İstanbul / Büyükçekmece / Büyükçekmece Hayriye Duruk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 176,55 98,97 96,62 İstanbul / Kağıthane / İHKİB Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 176,12 99,02 98,37 İstanbul / Beylikdüzü / Gürpınar İsmail Lütfi Çakan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 175,34 99,1 91,59 İstanbul / Zeytinburnu / Zeytinburnu Merkezefendi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) Farsça 174,37 99,19 94,95 İstanbul / Silivri / Selimpaşa Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 174,02 99,23 – İstanbul / Şişli / Süleyman Şah Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 173,57 99,27 97,71 İstanbul / Ümraniye / Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 172,37 99,37 94,22 İstanbul / Fatih / Cağaloğlu Geleneksel Türk Sanatları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 171,87 99,4 67,69 İstanbul / Sultangazi / Mehmet Yaşar Kandemir Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 170,54 99,49 74,17 İstanbul / Çatalca / Çatalca Şehit Halil İbrahim Gürel Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 169,29 99,56 97,6 İstanbul / Büyükçekmece / Büyükçekmece Hayriye Duruk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 167,80 99,64 – İstanbul / Zeytinburnu / Şehit Büyükelçi Galip Balkar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 163,50 99,79 96,32 İstanbul / Küçükçekmece / PAGEV Plastik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 162,46 99,82 94,07 İstanbul / Esenyurt / Alkop Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 151,39 99,97 99,58

İstanbul Erkek Lisesi, Galatasaray Lisesi ve Kabataş Erkek Lisesi gibi köklü okullar, en yüksek taban puanlarla öne çıkan okullardan bazılarıdır. Bu okullar, hazırlık sınıfı bulunan anadolu lisesi olarak öğrencilere eğitim vermektedir. İstanbul Atatürk Fen Lisesi ise yine yüksek taban puanıyla dikkat çeken bir fen lisesidir.

İstanbul ilindeki liselerde farklı dil seçenekleri de mevcuttur. Almanca ve Fransızca gibi yabancı dillerde eğitim veren liseler, öğrencilere dil becerilerini geliştirme imkanı sunmaktadır. İngilizce eğitim veren liseler ise uluslararası iletişimi güçlendirmektedir.

İstanbul ilindeki liselerin 2023 taban puanları ve yüzdelik dilimleri, öğrencilerin tercih sürecinde doğru bir şekilde yönlendirilmelerini sağlamaktadır. Bu verilere göz atarak tercihlerini yaparken öğrenciler, gelecekleri için en uygun eğitim kurumunu seçebilirler.

Not: Yukarıdaki bilgiler, MEB tarafından yayınlanan en son güncel verilere dayanmaktadır. Öğrencilerin ve velilerin kesin ve güncel bilgilere ulaşmak için Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesi ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün duyurularını takip etmeleri önemlidir.