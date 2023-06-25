Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan en son güncel verilere göre, İstanbul ilindeki liselerin 2022 LGS sonuçlarına dayalı olarak belirlenen taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı. Bu bilgiler, öğrencilerin tercih yaparken hangi liselere başvurabileceklerini ve hangi puan aralığında yer alabileceklerini belirlemelerine yardımcı olacak.
İşte TÜM İstanbul Liseleri 2022 Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri ;
|Okul Adı
|Okul Türü
|Pansiyon
Durumu
|Yabancı
Dili
|Taban
Puanı
| Yüzdelik Dilim
2022
|Yüzdelik Dilim
2021
|İstanbul / Fatih / İstanbul Erkek Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|Almanca
|494,77
|0,04
|0,06
|İstanbul / Beyoğlu / Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|Fransızca
|494,77
|0,04
|0,05
|İstanbul / Beşiktaş / Kabataş Erkek Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|Almanca
|493,43
|0,05
|0,09
|İstanbul / Beşiktaş / Kabataş Erkek Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|492,73
|0,08
|0,1
|İstanbul / Kadıköy / İstanbul Atatürk Fen Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|488,20
|0,15
|0,19
|İstanbul / Fatih / Cağaloğlu Anadolu Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|Almanca
|484,52
|0,27
|0,32
|İstanbul / Fatih / Çapa Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|483,55
|0,29
|0,3
|İstanbul / Üsküdar / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|480,94
|0,41
|0,41
|İstanbul / Beşiktaş / Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|477,08
|0,59
|0,64
|İstanbul / Kadıköy / Kadıköy Anadolu Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|475,61
|0,68
|0,74
|İstanbul / Kartal / Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|475,41
|0,68
|0,67
|İstanbul / Üsküdar / Haydarpaşa Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|Almanca
|472,05
|0,9
|–
|İstanbul / Üsküdar / Haydarpaşa Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|471,65
|0,93
|0,84
|İstanbul / Fatih / Vefa Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|471,18
|0,96
|1,01
|İstanbul / Beylikdüzü / Yaşar Acar Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|470,15
|1,03
|1
|İstanbul / Beşiktaş / Beşiktaş Anadolu Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|467,85
|1,21
|1,22
|İstanbul / Fatih / Pertevniyal Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|467,78
|1,21
|1,24
|İstanbul / Üsküdar / Validebağ Fen Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|465,95
|1,34
|1,3
|İstanbul / Kadıköy / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|464,89
|1,42
|1,7
|İstanbul / Kartal / Burak Bora Anadolu Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|464,20
|1,49
|1,34
|İstanbul / Büyükçekmece / Şehit Münir Alkan Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|463,92
|1,51
|1,41
|İstanbul / Kartal / Burak Bora Anadolu Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|Fransızca
|463,26
|1,56
|1,4
|İstanbul / Üsküdar / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|461,23
|1,74
|2,44
|İstanbul / Bahçelievler / Adnan Menderes Anadolu Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|460,05
|1,83
|1,71
|İstanbul / Fatih / Şehremini Anadolu Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|459,43
|1,9
|1,84
|İstanbul / Pendik / Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|459,25
|1,91
|3,24
|İstanbul / Beşiktaş / Atatürk Anadolu Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|457,63
|2,06
|2,09
|İstanbul / Kartal / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|456,42
|2,18
|1,76
|İstanbul / Fatih / Çemberlitaş Anadolu Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|455,41
|2,27
|2,15
|İstanbul / Başakşehir / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|454,32
|2,38
|2,21
|İstanbul / Ataşehir / Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|451,23
|2,69
|–
|İstanbul / Maltepe / Şehit İlhan Varank Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|450,48
|2,77
|2,2
|İstanbul / Beyoğlu / Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|Arapça
|449,79
|2,84
|3,88
|İstanbul / Şişli / Nişantaşı Anadolu Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|449,39
|2,89
|–
|İstanbul / Küçükçekmece / Doğan Cüceloğlu Fen lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|448,50
|2,98
|3,04
|İstanbul / Kartal / Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|446,80
|3,18
|2,66
|İstanbul / Bahçelievler / Bahçelievler Anadolu Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|445,28
|3,34
|3,66
|İstanbul / Başakşehir / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|Arapça
|444,87
|3,39
|3,18
|İstanbul / Üsküdar / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|Arapça
|444,71
|3,42
|4,33
|İstanbul / Bağcılar / Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|444,25
|3,47
|3,09
|İstanbul / Ümraniye / Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|444,21
|3,47
|3,24
|İstanbul / Bahçelievler / Bahçelievler Anadolu Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|Almanca
|443,27
|3,58
|3,99
|İstanbul / Beşiktaş / İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|443,18
|3,6
|4,09
|İstanbul / Maltepe / Maltepe Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|442,64
|3,66
|2,95
|İstanbul / Başakşehir / Hacı Şöhret Demiröz Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|442,34
|3,69
|3,34
|İstanbul / Pendik / Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|442,28
|3,7
|3,32
|İstanbul / Silivri / Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|441,58
|3,78
|3,19
|İstanbul / Bakırköy / Hasan Polatkan Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|441,16
|3,84
|3,57
|İstanbul / Kadıköy / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İspanyolca
|440,78
|3,89
|4,44
|İstanbul / Kadıköy / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|440,65
|3,9
|–
|İstanbul / Bakırköy / Yeşilköy Anadolu Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|440,60
|3,9
|3,11
|İstanbul / Başakşehir / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|Rusça
|440,35
|3,93
|3,8
|İstanbul / Zeytinburnu / Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|439,55
|4,03
|4,38
|İstanbul / Kartal / Kartal Anadolu Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|Almanca
|439,25
|4,07
|4,42
|İstanbul / Beşiktaş / Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|438,85
|4,12
|3,81
|İstanbul / Şişli / Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|438,38
|4,17
|–
|İstanbul / Üsküdar / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|Japonca
|438,31
|4,18
|5,58
|İstanbul / Kartal / Kartal Anadolu Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|437,23
|4,32
|4,13
|İstanbul / Şişli / Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|Almanca
|436,26
|4,44
|–
|İstanbul / Zeytinburnu / Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|Almanca
|435,38
|4,55
|4,97
|İstanbul / Üsküdar / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|434,73
|4,63
|4,3
|İstanbul / Tuzla / Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|434,19
|4,71
|4,64
|İstanbul / Maltepe / Kadir Has Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|433,36
|4,81
|3,9
|İstanbul / Beylikdüzü / Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|433,32
|4,82
|4,51
|İstanbul / Bayrampaşa / Suat Terimer Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|432,94
|4,87
|4,55
|İstanbul / Beşiktaş / İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|432,93
|4,87
|5,76
|İstanbul / Üsküdar / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|Almanca
|432,39
|4,94
|4,61
|İstanbul / Güngören / Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|431,44
|5,06
|6,58
|İstanbul / Kadıköy / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İspanyolca
|430,26
|5,22
|4,58
|İstanbul / Kadıköy / Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|429,83
|5,28
|4,72
|İstanbul / Bakırköy / Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|428,53
|5,45
|4,98
|İstanbul / Eyüpsultan / Eyüpsultan Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|425,85
|5,82
|5,81
|İstanbul / Üsküdar / İstanbul Üsküdar Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|425,80
|5,83
|5,33
|İstanbul / Kadıköy / İstanbul Anadolu Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|425,37
|5,89
|5,49
|İstanbul / Küçükçekmece / Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|424,50
|6,02
|5,82
|İstanbul / Bakırköy / Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|423,54
|6,16
|6,05
|İstanbul / Büyükçekmece / Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|423,37
|6,19
|5,86
|İstanbul / Zeytinburnu / Adile Mermerci Anadolu Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|423,21
|6,21
|6,69
|İstanbul / Tuzla / Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|422,96
|6,24
|6,18
|İstanbul / Üsküdar / Hacı Sabancı Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|422,96
|6,24
|6,09
|İstanbul / Güngören / Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|422,67
|6,28
|6,35
|İstanbul / Beyoğlu / İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|422,43
|6,32
|6,24
|İstanbul / Pendik / Pendik Fatih Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|421,92
|6,39
|5,99
|İstanbul / Kadıköy / Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|Almanca
|421,22
|6,5
|6,2
|İstanbul / Arnavutköy / İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|420,60
|6,59
|8,46
|İstanbul / Kadıköy / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|420,42
|6,62
|6,95
|İstanbul / Fatih / İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|419,46
|6,77
|8,55
|İstanbul / Bahçelievler / Dede Korkut Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|417,93
|7,01
|6,9
|İstanbul / Gaziosmanpaşa / Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|417,88
|7,02
|7,97
|İstanbul / Kadıköy / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|Arapça
|416,22
|7,27
|–
|İstanbul / Beykoz / Beykoz Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|415,17
|7,43
|#YOK
|İstanbul / Gaziosmanpaşa / Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|Almanca
|414,42
|7,54
|9,12
|İstanbul / Sancaktepe / Sancaktepe Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|414,17
|7,58
|7,21
|İstanbul / Avcılar / Süleyman Nazif Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|413,55
|7,68
|7,77
|İstanbul / Şişli / Şişli Anadolu Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|413,34
|7,71
|–
|İstanbul / Ümraniye / Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|413,09
|7,75
|7,37
|İstanbul / Bakırköy / Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|412,91
|7,78
|7,83
|İstanbul / Küçükçekmece / Gazi Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|412,82
|7,79
|7,87
|İstanbul / Şile / Dr.Vasıf Topçu Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|412,62
|7,82
|6,53
|İstanbul / Pendik / Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|412,62
|7,82
|7,4
|İstanbul / Ataşehir / Habire Yahşi Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|412,22
|7,88
|7,43
|İstanbul / Bağcılar / Demirören Medya Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|410,71
|8,12
|–
|İstanbul / Bahçelievler / Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|410,29
|8,19
|7,71
|İstanbul / Başakşehir / Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|409,87
|8,26
|9,16
|İstanbul / Başakşehir / Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|409,07
|8,39
|8,02
|İstanbul / Pendik / Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|409,06
|8,39
|9,13
|İstanbul / Sarıyer / Özdemir Sabancı Emirgan Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|408,59
|8,47
|8,29
|İstanbul / Üsküdar / Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|408,35
|8,51
|8,51
|İstanbul / Çekmeköy / Özden Cengiz Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|408,25
|8,53
|7,79
|İstanbul / Beyoğlu / Beyoğlu Anadolu Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|407,42
|8,67
|8,72
|İstanbul / Fatih / Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|407,27
|8,69
|8,04
|İstanbul / Kağıthane / Kağıthane Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|407,03
|8,74
|9,3
|İstanbul / Esenyurt / Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|406,41
|8,84
|8,51
|İstanbul / Zeytinburnu / Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|405,80
|8,94
|9,15
|İstanbul / Beşiktaş / Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|Almanca
|404,94
|9,09
|7,7
|İstanbul / Güngören / Ergün Öner – Mehmet Öner Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|404,88
|9,09
|9,07
|İstanbul / Pendik / Şehit Adil Büyükcengiz Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|404,83
|9,1
|8,5
|İstanbul / Kağıthane / Kağıthane Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|Almanca
|404,15
|9,22
|9,66
|İstanbul / Fatih / İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|Arapça
|403,15
|9,39
|11,37
|İstanbul / Gaziosmanpaşa / Mevlana Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|402,29
|9,54
|10,07
|İstanbul / Pendik / Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|401,67
|9,64
|9,01
|İstanbul / Bayrampaşa / Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|401,38
|9,69
|9,89
|İstanbul / Küçükçekmece / Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|400,25
|9,89
|9,63
|İstanbul / Bağcılar / Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|399,04
|10,1
|10,85
|İstanbul / Sancaktepe / Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|398,71
|10,15
|10,42
|İstanbul / Beykoz / Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|Almanca
|397,98
|10,28
|11,55
|İstanbul / Sultanbeyli / Aziz Sancar Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|397,84
|10,3
|10,09
|İstanbul / Beylikdüzü / Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|396,94
|10,47
|10,45
|İstanbul / Bahçelievler / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|396,17
|10,61
|11,01
|İstanbul / Beykoz / Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|395,14
|10,78
|11,16
|İstanbul / Pendik / Uluslararası Pendik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|394,72
|10,86
|10,62
|İstanbul / Küçükçekmece / Hacı Bektaş Veli Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|394,40
|10,92
|11,58
|İstanbul / Sultanbeyli / Şehit Muhammed Fazlı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|393,65
|11,05
|13,13
|İstanbul / Silivri / Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|393,48
|11,09
|9,93
|İstanbul / Üsküdar / Çamlıca Kız Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|393,25
|11,13
|9,88
|İstanbul / Sultangazi / Cumhuriyet Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|391,85
|11,37
|11,68
|İstanbul / Bayrampaşa / Bayrampaşa Aliya İzzetbegoviç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|391,10
|11,5
|12,88
|İstanbul / Bağcılar / Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|391,09
|11,51
|11,71
|İstanbul / Bağcılar / Demirören Medya Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|391,00
|11,52
|–
|İstanbul / Şişli / Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|390,55
|11,61
|–
|İstanbul / Başakşehir / Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|390,44
|11,63
|11,07
|İstanbul / Sarıyer / Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|389,49
|11,82
|11,86
|İstanbul / Üsküdar / Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|388,87
|11,93
|12,33
|İstanbul / Üsküdar / Kandilli Kız Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|385,72
|12,55
|11,43
|İstanbul / Arnavutköy / Şehit Selçuk Gürdal Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|385,60
|12,57
|13,33
|İstanbul / Başakşehir / Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|385,23
|12,64
|12,92
|İstanbul / Üsküdar / Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|385,20
|12,65
|11,32
|İstanbul / Bahçelievler / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|382,47
|13,18
|13,68
|İstanbul / Esenyurt / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|381,22
|13,43
|14,37
|İstanbul / Pendik / Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|Arapça
|380,91
|13,5
|12,08
|İstanbul / Şile / Şile Ayet Azer Aran Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|380,74
|13,53
|18,92
|İstanbul / Esenler / İbrahim Turhan Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|380,46
|13,59
|–
|İstanbul / Çatalca / Çatalca Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|380,25
|13,63
|12,77
|İstanbul / Başakşehir / Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|379,62
|13,76
|15,28
|İstanbul / Esenyurt / Güzelyurt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|379,02
|13,88
|11,92
|İstanbul / Pendik / Pendik İTO Şehit Ahmet Aslanhan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|378,57
|13,97
|12,65
|İstanbul / Kadıköy / Erenköy Kız Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|378,28
|14,03
|–
|İstanbul / Pendik / Uluslararası Pendik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|376,24
|14,45
|14,34
|İstanbul / Maltepe / Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|375,34
|14,64
|14,8
|İstanbul / Ataşehir / Şehit Akın Sertçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|375,32
|14,64
|15,43
|İstanbul / Sarıyer / Ali Akkanat Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|375,12
|14,69
|14,05
|İstanbul / Maltepe / Şehit Mustafa Kaymakçı Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|374,49
|14,82
|15,84
|İstanbul / Zeytinburnu / İstanbul Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|374,23
|14,87
|13,99
|İstanbul / Bahçelievler / Uluslararası Şehit Mehmet Karaaslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|371,90
|15,36
|15,38
|İstanbul / Şişli / Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|370,64
|15,63
|–
|İstanbul / Esenler / Şehit Türkmen Tekin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|369,52
|15,88
|17,11
|İstanbul / Esenyurt / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|368,74
|16,05
|21,32
|İstanbul / Şile / Şile Ayet Azer Aran Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|368,35
|16,13
|19,62
|İstanbul / Bayrampaşa / Bayrampaşa Aliya İzzetbegoviç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|367,67
|16,28
|16,38
|İstanbul / Ümraniye / Ümraniye Şehit Erol Olçok Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|367,59
|16,3
|14,45
|İstanbul / Sancaktepe / Rabia Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|367,23
|16,38
|15,39
|İstanbul / Bayrampaşa / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|366,98
|16,43
|16,92
|İstanbul / Üsküdar / Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|Arapça
|366,47
|16,55
|12,87
|İstanbul / Üsküdar / Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|365,95
|16,67
|15,86
|İstanbul / Üsküdar / Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|363,71
|17,17
|18,64
|İstanbul / Fatih / İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|362,57
|17,43
|21,81
|İstanbul / Bayrampaşa / Uluslararası Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|361,57
|17,67
|14,87
|İstanbul / Bağcılar / Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|361,15
|17,77
|17,55
|İstanbul / Şişli / Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|360,60
|17,9
|–
|İstanbul / Avcılar / Şehit Murat Kocatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|360,02
|18,04
|–
|İstanbul / Pendik / Pendik Türk Telekom Şehit Murat Mertel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|359,12
|18,25
|19,46
|İstanbul / Kartal / Kartal Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|358,99
|18,28
|16,1
|İstanbul / Küçükçekmece / Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|358,05
|18,5
|16,43
|İstanbul / Bakırköy / Bakırköy Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|Fransızca
|356,91
|18,77
|17,6
|İstanbul / Bayrampaşa / Şehit Halil ibrahim Yıldırım Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|356,88
|18,78
|14,79
|İstanbul / Bahçelievler / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|Arapça
|356,11
|18,97
|17,38
|İstanbul / Ümraniye / Şehit Erol İnce Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|354,70
|19,32
|–
|İstanbul / Şile / Şile Oya-Ali Osman Keçeci Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|354,64
|19,33
|17,18
|İstanbul / Sarıyer / Mehmet Rıfat Evyap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|353,98
|19,49
|–
|İstanbul / Avcılar / Şehit Murat Kocatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|353,31
|19,64
|14,47
|İstanbul / Üsküdar / Üsküdar Zeynep Kamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|352,30
|19,9
|17,52
|İstanbul / Esenler / Şehit Türkmen Tekin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|351,12
|20,19
|20,41
|İstanbul / Başakşehir / TOKİ Aliya İzzetbegoviç Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|351,11
|20,19
|22,93
|İstanbul / Avcılar / Haydar Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|350,77
|20,27
|23,23
|İstanbul / Sultanbeyli / Nilüfer Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|350,67
|20,29
|19,52
|İstanbul / Esenyurt / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|349,27
|20,65
|21,1
|İstanbul / Beyoğlu / Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|Arapça
|348,86
|20,75
|17,27
|İstanbul / Maltepe / Maltepe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|348,84
|20,76
|19
|İstanbul / Esenyurt / Güzelyurt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|348,15
|20,94
|16,15
|İstanbul / Ataşehir / Şehit Akın Sertçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|347,25
|21,18
|19,56
|İstanbul / Sultanbeyli / Sultanbeyli Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|346,55
|21,36
|23,08
|İstanbul / Küçükçekmece / Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|Çince
|344,90
|21,79
|22,73
|İstanbul / Tuzla / Tuzla Mahir İz Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|342,38
|22,45
|20,04
|İstanbul / Çekmeköy / Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|342,32
|22,47
|19,07
|İstanbul / Arnavutköy / Şehit Onbaşı Murat Şengöz Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|342,11
|22,52
|20,21
|İstanbul / Bahçelievler / İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|341,67
|22,65
|25,28
|İstanbul / Tuzla / Tuzla Halil Türkkan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|341,48
|22,69
|21,85
|İstanbul / Şişli / Hamidiye Etfal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|340,47
|22,97
|20,67
|İstanbul / Bayrampaşa / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|339,51
|23,24
|22,16
|İstanbul / Gaziosmanpaşa / Şehit Servet Asmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|338,25
|23,59
|18,98
|İstanbul / Ataşehir / Ataşehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|336,38
|24,11
|18,13
|İstanbul / Şişli / Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|335,57
|24,34
|–
|İstanbul / Kartal / Kartal Şehit Salih Alışkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|335,02
|24,49
|26,3
|İstanbul / Sultanbeyli / Sultanbeyli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|334,36
|24,69
|–
|İstanbul / Sultanbeyli / Fuat Sezgin Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|333,97
|24,8
|21,47
|İstanbul / Maltepe / Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|333,44
|24,96
|26,22
|İstanbul / Maltepe / Şehit Mustafa Kaymakçı Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|333,13
|25,05
|21,8
|İstanbul / Arnavutköy / İTO İbrahim Çağlar Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|332,91
|25,11
|22,88
|İstanbul / Sancaktepe / Şehit Yüzbaşı Yusuf Kenan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|332,90
|25,12
|25,48
|İstanbul / Esenyurt / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|332,88
|25,12
|26,33
|İstanbul / Pendik / Nuri Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|331,53
|25,52
|27,11
|İstanbul / Büyükçekmece / Şehit Şirin Diril Kız Anadolu İmam hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|331,42
|25,55
|19,24
|İstanbul / Bakırköy / Bakırköy Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|331,38
|25,56
|23,2
|İstanbul / Fatih / Fatih Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|331,13
|25,64
|20,44
|İstanbul / Ümraniye / Saray Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|329,97
|25,99
|22,91
|İstanbul / Tuzla / Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|329,62
|26,09
|27,42
|İstanbul / Sancaktepe / Sancaktepe Aziz Bayraktar Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|328,40
|26,47
|22,07
|İstanbul / Üsküdar / Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|327,18
|26,84
|28,57
|İstanbul / Esenyurt / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|325,65
|27,33
|31,77
|İstanbul / Zeytinburnu / Zeytinburnu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|325,12
|27,5
|–
|İstanbul / Bağcılar / Hızır Reis Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|324,01
|27,85
|24,33
|İstanbul / Kağıthane / Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|323,63
|27,97
|29,53
|İstanbul / Zeytinburnu / Büyükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|323,58
|27,99
|–
|İstanbul / Kağıthane / Kağıthane Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|323,32
|28,07
|26,26
|İstanbul / Küçükçekmece / TOKİ Güneşparkevleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|322,25
|28,41
|24,89
|İstanbul / Eyüpsultan / Eyüpsultan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|320,12
|29,1
|24,72
|İstanbul / Esenyurt / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|319,73
|29,23
|31,58
|İstanbul / Arnavutköy / İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|319,23
|29,39
|31,81
|İstanbul / Bahçelievler / Bahçelievler Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|319,00
|29,47
|30,94
|İstanbul / Maltepe / Maltepe Orhangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|318,75
|29,55
|–
|İstanbul / Sarıyer / Şehit Fatih Satır Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|318,69
|29,57
|23,53
|İstanbul / Kağıthane / Hasbahçe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|318,38
|29,67
|24,48
|İstanbul / Üsküdar / Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|317,92
|29,82
|29,49
|İstanbul / Esenyurt / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|317,47
|29,98
|45,84
|İstanbul / Ataşehir / Ataşehir D. Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|316,74
|30,22
|–
|İstanbul / Şişli / Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|316,30
|30,37
|42,66
|İstanbul / Beşiktaş / Beşiktaş Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|316,08
|30,44
|24,12
|İstanbul / Zeytinburnu / Zeytinburnu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|315,73
|30,56
|26,02
|İstanbul / Maltepe / Maltepe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|314,22
|31,07
|24,45
|İstanbul / Bahçelievler / Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|313,23
|31,42
|30,67
|İstanbul / Büyükçekmece / Şehit Kemal Ekşi Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|312,90
|31,53
|28,69
|İstanbul / Sarıyer / Sarıyer Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|311,94
|31,86
|27,22
|İstanbul / Tuzla / Tuzla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|311,38
|32,06
|35,83
|İstanbul / Bağcılar / Abdurrahman ve Nermin Bilimli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|310,94
|32,22
|36,82
|İstanbul / Sultangazi / Recep Tayyip Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|310,70
|32,3
|24,5
|İstanbul / Sultanbeyli / Sultanbeyli Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|310,21
|32,47
|32,83
|İstanbul / Başakşehir / Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|309,12
|32,86
|33,92
|İstanbul / Gaziosmanpaşa / Osmangazi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|308,94
|32,93
|31,57
|İstanbul / Bahçelievler / Ahmet Şişman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|307,36
|33,49
|–
|İstanbul / Bahçelievler / İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|306,99
|33,63
|35,34
|İstanbul / Bayrampaşa / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|303,77
|34,82
|44,15
|İstanbul / Beylikdüzü / Musa Efendi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|303,65
|34,86
|33,3
|İstanbul / Kartal / Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|300,89
|35,92
|39,78
|İstanbul / Avcılar / Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|300,75
|35,97
|39,38
|İstanbul / Ataşehir / Enerjisa İstanbul Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|300,15
|36,21
|–
|İstanbul / Pendik / Pendik Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|298,59
|36,79
|44,28
|İstanbul / Pendik / Nuri Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|298,41
|36,86
|48,49
|İstanbul / Üsküdar / Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|297,80
|37,1
|47,62
|İstanbul / Bayrampaşa / İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|297,47
|37,23
|41,42
|İstanbul / Avcılar / Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|296,36
|37,67
|43,86
|İstanbul / Ataşehir / Ataşehir D. Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|296,06
|37,79
|–
|İstanbul / Bahçelievler / Bahçelievler Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|295,88
|37,86
|48,47
|İstanbul / Maltepe / Şehit Osman Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|294,46
|38,42
|28,76
|İstanbul / Maltepe / Maltepe Orhangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|294,02
|38,6
|25,85
|İstanbul / Tuzla / Tuzla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|293,83
|38,68
|42,64
|İstanbul / Çekmeköy / Çekmeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|293,69
|38,74
|35,51
|İstanbul / Üsküdar / Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|292,90
|39,06
|38,38
|İstanbul / Çekmeköy / Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|292,20
|39,35
|38,07
|İstanbul / Bahçelievler / İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|290,79
|39,94
|55,13
|İstanbul / Ataşehir / Ümit Meriç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|290,60
|40,02
|34,38
|İstanbul / Başakşehir / Bahçeşehir Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|290,54
|40,04
|44,79
|İstanbul / Avcılar / Avcılar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|290,08
|40,23
|33,29
|İstanbul / Sancaktepe / Samandıra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|288,68
|40,83
|39
|İstanbul / Avcılar / Mehmet Emin Horoz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|288,28
|41
|48,1
|İstanbul / Kartal / Şehit Koray Karaca Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|286,72
|41,67
|–
|İstanbul / Beykoz / Beykoz Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|286,71
|41,67
|41,42
|İstanbul / Beşiktaş / İSOV-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|285,89
|42,02
|63,43
|İstanbul / Güngören / İzzet Ünver Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|285,21
|42,32
|34,37
|İstanbul / Eyüpsultan / Alibeyköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|284,78
|42,51
|55,76
|İstanbul / Pendik / Pendik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|284,72
|42,53
|48,62
|İstanbul / Bağcılar / Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|283,27
|43,18
|50,39
|İstanbul / Zeytinburnu / Büyükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|283,07
|43,27
|–
|İstanbul / Küçükçekmece / Dr.Oktay Duran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|282,46
|43,54
|41,38
|İstanbul / Arnavutköy / İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|282,31
|43,61
|44,95
|İstanbul / Zeytinburnu / Zeytinburnu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|282,03
|43,74
|55,18
|İstanbul / Gaziosmanpaşa / Kazım Karabekir Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|280,71
|44,32
|34,7
|İstanbul / Küçükçekmece / İsmet Aktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|280,66
|44,35
|46,82
|İstanbul / Pendik / Pendik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|279,05
|45,09
|54,27
|İstanbul / Esenyurt / Recep Tayyip Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|278,65
|45,27
|35,97
|İstanbul / Bayrampaşa / İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|278,62
|45,29
|47,18
|İstanbul / Kağıthane / Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|278,48
|45,36
|49,58
|İstanbul / Eyüpsultan / Eyüpsultan Şehit Furkan Doğan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|278,22
|45,48
|38,37
|İstanbul / Pendik / Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|278,15
|45,51
|44,12
|İstanbul / Sultangazi / Sabri Ülker Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|277,62
|45,77
|35,2
|İstanbul / Bayrampaşa / Bayrampaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|276,76
|46,17
|62,81
|İstanbul / Bahçelievler / Siyavuşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|275,66
|46,7
|55,82
|İstanbul / Sancaktepe / Samandıra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|275,49
|46,77
|46,3
|İstanbul / Beşiktaş / İSOV-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|273,88
|47,53
|46,09
|İstanbul / Esenyurt / Aydoğan Öztiryaki TİM SANDER Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|273,03
|47,94
|62,92
|İstanbul / Ataşehir / Dr. Nureddin Erk-Perihan Erk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|272,17
|48,36
|52,35
|İstanbul / Fatih / Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|270,73
|49,06
|57,27
|İstanbul / Pendik / Pendik Halil Kaya Gedik Metal Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|269,85
|49,5
|62,49
|İstanbul / Arnavutköy / İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|269,32
|49,77
|53,73
|İstanbul / Kağıthane / İstanbul Vali Hayri Kozakçıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|269,31
|49,77
|55,69
|İstanbul / Pendik / Pendik Nuh Kuşçulu Seramik ve Cam Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|269,15
|49,85
|43,05
|İstanbul / Zeytinburnu / Zeytinburnu Merkezefendi Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|269,15
|49,85
|62,89
|İstanbul / Zeytinburnu / Zeytinburnu İDMİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|268,14
|50,36
|64,28
|İstanbul / Üsküdar / Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|267,66
|50,61
|51,08
|İstanbul / Başakşehir / Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|267,11
|50,89
|60,55
|İstanbul / Kağıthane / Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|266,63
|51,15
|58,71
|İstanbul / Üsküdar / Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|265,65
|51,64
|45,49
|İstanbul / Beylikdüzü / Gürpınar Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|265,50
|51,71
|62,53
|İstanbul / Kartal / Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|265,36
|51,78
|70,84
|İstanbul / Başakşehir / Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|265,22
|51,85
|64,65
|İstanbul / Bahçelievler / Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|265,04
|51,95
|64,71
|İstanbul / Eyüpsultan / Alibeyköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|264,63
|52,17
|57,39
|İstanbul / Sarıyer / Vehbi Koç Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|264,57
|52,2
|–
|İstanbul / Bağcılar / Abdurrahman ve Nermin Bilimli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|264,50
|52,23
|50,45
|İstanbul / Beykoz / Beykoz Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|264,23
|52,38
|56,65
|İstanbul / Pendik / Hezarfen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|263,91
|52,55
|59,64
|İstanbul / Şişli / Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|263,75
|52,63
|69,94
|İstanbul / Şişli / Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|263,34
|52,84
|59,29
|İstanbul / Ataşehir / Dr. Nureddin Erk-Perihan Erk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|261,11
|54,01
|61,71
|İstanbul / Bağcılar / Alaattin-Nilüfer Kadayıfcıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|260,87
|54,14
|65,1
|İstanbul / Şişli / Zincirlikuyu İSOV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|260,47
|54,35
|65,71
|İstanbul / Ümraniye / Ümraniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|260,00
|54,61
|50,5
|İstanbul / Beşiktaş / Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|257,95
|55,74
|–
|İstanbul / Ümraniye / TEV Uğuz Tarık Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|257,70
|55,88
|68,07
|İstanbul / Sancaktepe / Fehmi Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|257,37
|56,06
|–
|İstanbul / Üsküdar / Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|256,66
|56,46
|34,87
|İstanbul / Pendik / Pendik Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|256,22
|56,7
|64,9
|İstanbul / Üsküdar / Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|256,05
|56,79
|64,67
|İstanbul / Esenler / Esenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|255,86
|56,89
|59,04
|İstanbul / Ümraniye / TEV Uğuz Tarık Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|255,73
|56,97
|66,99
|İstanbul / Kartal / Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|255,59
|57,05
|51,16
|İstanbul / Bağcılar / Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|255,12
|57,31
|75,9
|İstanbul / Sultangazi / Sultangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|254,84
|57,47
|59,1
|İstanbul / Bahçelievler / Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|254,72
|57,53
|62,59
|İstanbul / Beykoz / Boğaziçi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|254,39
|57,72
|40,68
|İstanbul / Şişli / Zincirlikuyu İSOV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|254,30
|57,76
|72,39
|İstanbul / Esenyurt / Ali Kul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|253,84
|58,03
|–
|İstanbul / Esenyurt / Ali Kul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|253,78
|58,06
|–
|İstanbul / Sarıyer / Vehbi Koç Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|253,16
|58,42
|–
|İstanbul / Pendik / Rauf Denktaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|253,13
|58,44
|70,1
|İstanbul / Başakşehir / Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|252,35
|58,88
|65,42
|İstanbul / Tuzla / Asım Kibar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|252,32
|58,91
|–
|İstanbul / Maltepe / Küçükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|251,38
|59,45
|61,57
|İstanbul / Pendik / Hezarfen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|250,93
|59,71
|53,38
|İstanbul / Fatih / Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|250,92
|59,72
|62,29
|İstanbul / Küçükçekmece / Zehra Mustafa Dalgıç Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|248,00
|61,45
|63,2
|İstanbul / Çekmeköy / Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|247,82
|61,55
|66,62
|İstanbul / Zeytinburnu / Zeytinburnu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|247,68
|61,63
|77,04
|İstanbul / Bağcılar / Orhangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|247,53
|61,73
|67,81
|İstanbul / Silivri / Silivri Yusuf Sarıbekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|247,42
|61,8
|55,17
|İstanbul / Güngören / Güngören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|247,34
|61,85
|62,27
|İstanbul / Kartal / Kartal Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|247,24
|61,91
|–
|İstanbul / Kartal / Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|247,18
|61,94
|65,13
|İstanbul / Zeytinburnu / Zeytinburnu M. İhsan Mermerci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|246,33
|62,46
|–
|İstanbul / Kartal / Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|246,13
|62,59
|98,61
|İstanbul / Üsküdar / Üsküdar Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|245,91
|62,74
|78,53
|İstanbul / Beylikdüzü / Beylikdüzü Azem Yükseloğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|245,36
|63,07
|99,92
|İstanbul / Beylikdüzü / Beylikdüzü Şehit Şafak Evran Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|244,97
|63,31
|–
|İstanbul / Tuzla / Asım Kibar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|244,57
|63,55
|–
|İstanbul / Kağıthane / Kağıthane İTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|244,12
|63,83
|71,25
|İstanbul / Esenyurt / Fikriye-Nüzhet Bilgincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|243,75
|64,05
|63,33
|İstanbul / Beşiktaş / İSOV-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|242,91
|64,57
|57,09
|İstanbul / Tuzla / Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|242,91
|64,57
|74,4
|İstanbul / Kağıthane / Ekrem Cevahir Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|242,83
|64,62
|60,32
|İstanbul / Kadıköy / Kadıköy Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|242,20
|65,02
|68,18
|İstanbul / Küçükçekmece / Ayhan Arı Borsa İstanbul Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|241,85
|65,23
|52,99
|İstanbul / Fatih / Cağaloğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|241,63
|65,37
|77,26
|İstanbul / Beşiktaş / Rüştü Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|241,58
|65,4
|75,06
|İstanbul / Şişli / Nişantaşı Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|241,38
|65,53
|63,46
|İstanbul / Çatalca / Çatalca Arif Nihat Asya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|241,15
|65,68
|63,05
|İstanbul / Bahçelievler / Kocasinan Şehit Samet Kırbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|241,11
|65,7
|77,7
|İstanbul / Eyüpsultan / Eyüpsultan Hacı Osman Torun Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|240,98
|65,79
|46,81
|İstanbul / Üsküdar / Üsküdar Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|240,65
|65,99
|58,08
|İstanbul / Arnavutköy / Örfi Çetinkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|240,18
|66,3
|74,94
|İstanbul / Üsküdar / Üsküdar Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|240,05
|66,38
|98,15
|İstanbul / Kağıthane / Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|239,99
|66,42
|78,33
|İstanbul / Çekmeköy / Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|239,61
|66,65
|89,43
|İstanbul / Gaziosmanpaşa / Kardelen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|239,61
|66,66
|71,44
|İstanbul / Kağıthane / Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Erkek)
|Fransızca
|238,58
|67,32
|68,09
|İstanbul / Beşiktaş / Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|238,44
|67,41
|–
|İstanbul / Küçükçekmece / İsmet Aktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|238,40
|67,44
|80,51
|İstanbul / Ümraniye / Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|237,69
|67,89
|71,52
|İstanbul / Beylikdüzü / İstanbul Ticaret Odası Beylikdüzü OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|237,57
|67,98
|90,45
|İstanbul / Sarıyer / Mehmet Rıfat Evyap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|237,23
|68,2
|88,93
|İstanbul / Zeytinburnu / Zeytinburnu M. İhsan Mermerci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|236,87
|68,44
|–
|İstanbul / Beşiktaş / M. Ali Büyükhanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|235,69
|69,21
|74,26
|İstanbul / Sultangazi / Sultangazi Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|235,48
|69,34
|83,29
|İstanbul / Zeytinburnu / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|235,04
|69,64
|92,87
|İstanbul / Üsküdar / Üsküdar Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|234,66
|69,9
|–
|İstanbul / Beşiktaş / Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|234,53
|69,99
|69,6
|İstanbul / Büyükçekmece / Rosvita-Timur İmrağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|233,97
|70,36
|99,16
|İstanbul / Bahçelievler / Siyavuşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|233,55
|70,63
|–
|İstanbul / Gaziosmanpaşa / Gaziosmanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|233,48
|70,68
|87,16
|İstanbul / Beyoğlu / Galata Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|233,33
|70,78
|77,1
|İstanbul / Esenyurt / Aydoğan Öztiryaki TİM SANDER Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|232,89
|71,08
|90,38
|İstanbul / Fatih / Cağaloğlu Geleneksel Türk Sanatları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|232,43
|71,41
|96,66
|İstanbul / Küçükçekmece / Dr.Oktay Duran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|232,38
|71,44
|97,43
|İstanbul / Kadıköy / 50. Yıl Cumhuriyet Feridun Tümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|232,25
|71,53
|64,33
|İstanbul / Bahçelievler / Siyavuşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|232,01
|71,68
|98,94
|İstanbul / Küçükçekmece / Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|231,86
|71,79
|65,91
|İstanbul / Şile / Şile Borsa İstanbul 50. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|231,70
|71,9
|72,16
|İstanbul / Pendik / Pendik Halil Kaya Gedik Metal Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|231,32
|72,16
|88,73
|İstanbul / Esenler / Esenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|230,97
|72,39
|81,33
|İstanbul / Büyükçekmece / Rosvita-Timur İmrağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|230,90
|72,45
|88,19
|İstanbul / Esenyurt / Kıraç Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|230,73
|72,56
|74,55
|İstanbul / Şile / Şile Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|230,68
|72,6
|79,97
|İstanbul / Esenyurt / Aydoğan Öztiryaki TİM SANDER Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|230,25
|72,89
|76,08
|İstanbul / Kağıthane / Kağıthane İTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|229,20
|73,61
|97,34
|İstanbul / Tuzla / İTOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|228,36
|74,19
|97,18
|İstanbul / Esenyurt / İhsan Nakipoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|228,25
|74,26
|98,14
|İstanbul / Ümraniye / Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|226,34
|75,56
|83,72
|İstanbul / Küçükçekmece / PAGEV Plastik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|225,20
|76,34
|98,55
|İstanbul / Ataşehir / Nuri Cıngıllıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|224,93
|76,52
|94,07
|İstanbul / Esenyurt / Aydoğan Öztiryaki TİM SANDER Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|224,90
|76,55
|99,41
|İstanbul / Kartal / Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|224,78
|76,63
|97,03
|İstanbul / Büyükçekmece / Nedim Erkan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|224,77
|76,63
|–
|İstanbul / Kartal / Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|224,24
|77,01
|99,9
|İstanbul / Esenler / İstanbul Ticaret Odası 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|223,40
|77,58
|79,17
|İstanbul / Fatih / Kadırga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|222,90
|77,93
|92,36
|İstanbul / Beylikdüzü / Beylikdüzü Şehit Şafak Evran Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|222,28
|78,35
|–
|İstanbul / Kağıthane / Gültepe Şehit Cihan Erat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|222,16
|78,44
|99,43
|İstanbul / Ümraniye / Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|221,89
|78,63
|95,98
|İstanbul / Kağıthane / İHKİB Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|220,51
|79,6
|82,17
|İstanbul / Beykoz / Boğaziçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|219,06
|80,61
|–
|İstanbul / Beykoz / Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|219,04
|80,62
|86,03
|İstanbul / Başakşehir / Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|218,43
|81,04
|93,23
|İstanbul / Silivri / Silivri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|217,68
|81,55
|70,63
|İstanbul / Büyükçekmece / Rosvita-Timur İmrağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|217,61
|81,59
|98,26
|İstanbul / Kağıthane / Gültepe Şehit Cihan Erat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|216,78
|82,16
|99,85
|İstanbul / Beylikdüzü / Beylikdüzü Borsa İstanbul Çok Programlı Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|216,52
|82,34
|–
|İstanbul / Şişli / Nişantaşı Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|215,56
|82,99
|87,07
|İstanbul / Beykoz / Beykoz Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|213,15
|84,61
|71,77
|İstanbul / Bahçelievler / İHKİB Yenibosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|211,70
|85,57
|95,75
|İstanbul / Eyüpsultan / Kemerburgaz Halis Kutmangil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|208,37
|87,66
|–
|İstanbul / Büyükçekmece / Doç. Dr. Burhan Bahriyeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|207,47
|88,2
|88,07
|İstanbul / Üsküdar / Üsküdar Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|205,86
|89,15
|99,15
|İstanbul / Üsküdar / Bağlarbaşı Pazarlama ve Perakende Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|205,27
|89,5
|98,3
|İstanbul / Büyükçekmece / Doç. Dr. Burhan Bahriyeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|205,17
|89,56
|89,83
|İstanbul / Kağıthane / Gültepe Şehit Cihan Erat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|204,60
|89,87
|99,58
|İstanbul / Ümraniye / TÜRKÇİMENTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|203,50
|90,49
|98,74
|İstanbul / Maltepe / Maltepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|200,95
|91,83
|96,92
|İstanbul / Küçükçekmece / Ayhan Arı Borsa İstanbul Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|199,34
|92,63
|–
|İstanbul / Beyoğlu / Kabatas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|197,16
|93,62
|99,44
|İstanbul / Eyüpsultan / Göktürk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|196,50
|93,9
|97,51
|İstanbul / Beşiktaş / Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|195,17
|94,45
|95,86
|İstanbul / Üsküdar / Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|193,74
|95,01
|–
|İstanbul / Silivri / Selimpaşa Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|193,33
|95,16
|–
|İstanbul / Eyüpsultan / Kemerburgaz Halis Kutmangil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|193,11
|95,24
|91,05
|İstanbul / Maltepe / Mediha Engizer Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|192,30
|95,52
|78,9
|İstanbul / Çatalca / Şehit Özcan Çiftçi Çok Programlı Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|191,27
|95,87
|–
|İstanbul / Beşiktaş / Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|190,17
|96,22
|98,13
|İstanbul / Ataşehir / Nuri Cıngıllıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|188,45
|96,72
|95,22
|İstanbul / Kadıköy / Ahmet Sani Gezici Çok Programlı Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|188,38
|96,74
|88,28
|İstanbul / Ümraniye / TÜRKÇİMENTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|188,20
|96,79
|86,3
|İstanbul / Şişli / Nişantaşı Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|188,13
|96,81
|95,22
|İstanbul / Beşiktaş / Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|187,47
|96,98
|–
|İstanbul / Beşiktaş / Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|186,85
|97,15
|95,71
|İstanbul / Zeytinburnu / Zeytinburnu TRİSAD Tekstil Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|185,79
|97,4
|82,84
|İstanbul / Şişli / Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|185,54
|97,46
|98,66
|İstanbul / Beyoğlu / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|184,22
|97,75
|98,48
|İstanbul / Silivri / Şerife Baldöktü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|184,00
|97,8
|–
|İstanbul / Beykoz / Galip Öztürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|183,87
|97,83
|–
|İstanbul / Büyükçekmece / Doç. Dr. Burhan Bahriyeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|183,84
|97,83
|81,89
|İstanbul / Güngören / Cemil Meriç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|182,90
|98,01
|91,35
|İstanbul / Şile / Şile Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|181,92
|98,19
|–
|İstanbul / Zeytinburnu / Zeytinburnu TRİSAD Tekstil Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|181,44
|98,28
|97,45
|İstanbul / Zeytinburnu / Şehit Büyükelçi Galip Balkar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|181,35
|98,3
|77,98
|İstanbul / Üsküdar / Şeyh Şamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|180,29
|98,47
|88,51
|İstanbul / Kartal / Kartal Şehit Burak Cantürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|179,30
|98,62
|95,32
|İstanbul / Ataşehir / Ataşehir İbrahim Müteferrika Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|178,41
|98,74
|95,36
|İstanbul / Silivri / Selimpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|178,11
|98,78
|95,81
|İstanbul / Zeytinburnu / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|177,97
|98,8
|88,45
|İstanbul / Büyükçekmece / Büyükçekmece Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|177,07
|98,91
|91,85
|İstanbul / Büyükçekmece / Büyükçekmece Hayriye Duruk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|176,55
|98,97
|96,62
|İstanbul / Kağıthane / İHKİB Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|176,12
|99,02
|98,37
|İstanbul / Beylikdüzü / Gürpınar İsmail Lütfi Çakan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|175,34
|99,1
|91,59
|İstanbul / Zeytinburnu / Zeytinburnu Merkezefendi Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|Farsça
|174,37
|99,19
|94,95
|İstanbul / Silivri / Selimpaşa Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|174,02
|99,23
|–
|İstanbul / Şişli / Süleyman Şah Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|173,57
|99,27
|97,71
|İstanbul / Ümraniye / Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|172,37
|99,37
|94,22
|İstanbul / Fatih / Cağaloğlu Geleneksel Türk Sanatları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|171,87
|99,4
|67,69
|İstanbul / Sultangazi / Mehmet Yaşar Kandemir Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|170,54
|99,49
|74,17
|İstanbul / Çatalca / Çatalca Şehit Halil İbrahim Gürel Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|169,29
|99,56
|97,6
|İstanbul / Büyükçekmece / Büyükçekmece Hayriye Duruk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|167,80
|99,64
|–
|İstanbul / Zeytinburnu / Şehit Büyükelçi Galip Balkar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|163,50
|99,79
|96,32
|İstanbul / Küçükçekmece / PAGEV Plastik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|162,46
|99,82
|94,07
|İstanbul / Esenyurt / Alkop Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|151,39
|99,97
|99,58
İstanbul Erkek Lisesi, Galatasaray Lisesi ve Kabataş Erkek Lisesi gibi köklü okullar, en yüksek taban puanlarla öne çıkan okullardan bazılarıdır. Bu okullar, hazırlık sınıfı bulunan anadolu lisesi olarak öğrencilere eğitim vermektedir. İstanbul Atatürk Fen Lisesi ise yine yüksek taban puanıyla dikkat çeken bir fen lisesidir.
İstanbul ilindeki liselerde farklı dil seçenekleri de mevcuttur. Almanca ve Fransızca gibi yabancı dillerde eğitim veren liseler, öğrencilere dil becerilerini geliştirme imkanı sunmaktadır. İngilizce eğitim veren liseler ise uluslararası iletişimi güçlendirmektedir.
İstanbul ilindeki liselerin 2023 taban puanları ve yüzdelik dilimleri, öğrencilerin tercih sürecinde doğru bir şekilde yönlendirilmelerini sağlamaktadır. Bu verilere göz atarak tercihlerini yaparken öğrenciler, gelecekleri için en uygun eğitim kurumunu seçebilirler.
Not: Yukarıdaki bilgiler, MEB tarafından yayınlanan en son güncel verilere dayanmaktadır. Öğrencilerin ve velilerin kesin ve güncel bilgilere ulaşmak için Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesi ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün duyurularını takip etmeleri önemlidir.Kaynak: HABER MERKEZİ