Life Park İstanbul'un Sarıyer İlçesi Bahçeköy semtinde bulunmaktadır.

Anadolu yakasından gelenler için

  • Kadköy'den Söğütlüçesme'den Metrobüs ile Zincirlikuyu'da inerek Yenikapı-Hacıosman metrosuna aktarma yapınız. Metronun son durağı olan Hacıosman'da inerek otobüs duraklarının olduğu çıkıştan çıkınız. Buradan 42HM'ye binerek Sular durağında indiğinizde Life Park'a ulaşabilirsiniz.

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  • Üsküdar'dan Üsküdar-Çekmeköy metrosuna binerek Altunizade durağında inip Metrobüse aktarma yapınız. Metrobüs ile Zincirlikuyu'da inerek Yenikapı-Hacıosman metrosuna aktarma yapınız. Metronun son durağı olan Hacıosman'da inerek otobüs duraklarının olduğu çıkıştan çıkınız. Buradan 42HM'ye binerek Sular durağında indiğinizde Life Park'a ulaşabilirsiniz.

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  • Ümraniye'den 522 numaralı otobüse binerek Köprülü Kavşak durağında inerek  Yenikapı-Hacıosman metrosuna aktarma yapınız. Metronun son durağı Hacıosman'da inerek otobüs duraklarının olduğu çıkıştan çıkınız. Buradan 42HM'ye binerek Sular durağında indiğinizde Life Park'a ulaşabilrsiniz.

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  • KartalMaltepePendikTuzla taraflarından geliyorsanız 500T'ye binerek 4.Levent durağında inerek Yenikapı-Hacıosman metrosuna aktarma yapınız. Metro ile Hacıosman son durakta inerek otobüs duraklarının olduğu çıkıştan çıkınız. Buradan 42HM'ye binerek Sular durağında indiğinizde Life Park' a ulaşabilirsiniz.

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Avrupa yakasından gelenler için

  • BüyükçekmeceBeylikdüzüAvcılarKüçükçekmeceBahçelievlerMecidiyeköy taraflarından geliyorsanız Metrobüs ile Zincirlikuyu'da inerek Yenikapı-Hacıosman metrosuna aktarma yapınız. Metro ile Hacıosman son durakta inerek otobüs duraklarının olduğu çıkıştan çıkınız. Buradan 42HM'ye binerek Sular durağında indiğinizde Life Park'a ulaşabilirsiniz.

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Başkan Altay: “Hataylı kardeşlerimizle gönül bağı oluştu” Başkan Altay: “Hataylı kardeşlerimizle gönül bağı oluştu”
  • BağcılarGüngören taraflarından geliyorsanız Kabataş-Bağcılar tramvay hattıyla Zeytinburnu'nda inerek Metrobüse aktarma yapınız. Metrobüs ile Zincirlikuyu'da inip Yenikapı-Hacıosman metrosuna aktarma yapınız. Metro ile Hacıosman son durakta inerek otobüs duraklarının olduğu çıkıştan çıkınız. Buradan 42HM'ye binerek Sular durağında indiğinizde Life Park'a ulaşabilirsiniz.

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  • EsenlerBayrampaşa taraflarından geliyorsanız Yenikapı-Havalimanı metrosuyla Merter istasyonunda inerek Metrobüse aktarma yapınız. Metrobüs ile Zincirlikuyu'da inip Yenikapı-Hacıosman metrosuna aktarma yapınız. Metro ile Hacıosman son durakta inerek otobüs duraklarının olduğu çıkıştan çıkınız. Buradan 42HM'ye binerek Sular durağında indiğinizde Life Park'a ulaşabilirsiniz.

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  • Taksim'den Yenikapı-Hacıosman metrosuna binerek Hacıosman son durakta inip otobüs duraklarının olduğu çıkıştan çıkınız. Buradan 42HM'ye Sular durağında indiğinizde Life Park'a ulaşabilirsiniz.

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