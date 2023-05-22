Life Park İstanbul'un Sarıyer İlçesi Bahçeköy semtinde bulunmaktadır.
Anadolu yakasından gelenler için
- Kadköy'den Söğütlüçesme'den Metrobüs ile Zincirlikuyu'da inerek Yenikapı-Hacıosman metrosuna aktarma yapınız. Metronun son durağı olan Hacıosman'da inerek otobüs duraklarının olduğu çıkıştan çıkınız. Buradan 42HM'ye binerek Sular durağında indiğinizde Life Park'a ulaşabilirsiniz.
42HM
- Üsküdar'dan Üsküdar-Çekmeköy metrosuna binerek Altunizade durağında inip Metrobüse aktarma yapınız. Metrobüs ile Zincirlikuyu'da inerek Yenikapı-Hacıosman metrosuna aktarma yapınız. Metronun son durağı olan Hacıosman'da inerek otobüs duraklarının olduğu çıkıştan çıkınız. Buradan 42HM'ye binerek Sular durağında indiğinizde Life Park'a ulaşabilirsiniz.
42HM
- Ümraniye'den 522 numaralı otobüse binerek Köprülü Kavşak durağında inerek Yenikapı-Hacıosman metrosuna aktarma yapınız. Metronun son durağı Hacıosman'da inerek otobüs duraklarının olduğu çıkıştan çıkınız. Buradan 42HM'ye binerek Sular durağında indiğinizde Life Park'a ulaşabilrsiniz.
52242HM
- Kartal, Maltepe, Pendik, Tuzla taraflarından geliyorsanız 500T'ye binerek 4.Levent durağında inerek Yenikapı-Hacıosman metrosuna aktarma yapınız. Metro ile Hacıosman son durakta inerek otobüs duraklarının olduğu çıkıştan çıkınız. Buradan 42HM'ye binerek Sular durağında indiğinizde Life Park' a ulaşabilirsiniz.
500T42HM
Avrupa yakasından gelenler için
- Büyükçekmece, Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece, Bahçelievler, Mecidiyeköy taraflarından geliyorsanız Metrobüs ile Zincirlikuyu'da inerek Yenikapı-Hacıosman metrosuna aktarma yapınız. Metro ile Hacıosman son durakta inerek otobüs duraklarının olduğu çıkıştan çıkınız. Buradan 42HM'ye binerek Sular durağında indiğinizde Life Park'a ulaşabilirsiniz.
42HM
- Bağcılar, Güngören taraflarından geliyorsanız Kabataş-Bağcılar tramvay hattıyla Zeytinburnu'nda inerek Metrobüse aktarma yapınız. Metrobüs ile Zincirlikuyu'da inip Yenikapı-Hacıosman metrosuna aktarma yapınız. Metro ile Hacıosman son durakta inerek otobüs duraklarının olduğu çıkıştan çıkınız. Buradan 42HM'ye binerek Sular durağında indiğinizde Life Park'a ulaşabilirsiniz.
42HM
- Esenler, Bayrampaşa taraflarından geliyorsanız Yenikapı-Havalimanı metrosuyla Merter istasyonunda inerek Metrobüse aktarma yapınız. Metrobüs ile Zincirlikuyu'da inip Yenikapı-Hacıosman metrosuna aktarma yapınız. Metro ile Hacıosman son durakta inerek otobüs duraklarının olduğu çıkıştan çıkınız. Buradan 42HM'ye binerek Sular durağında indiğinizde Life Park'a ulaşabilirsiniz.
42HM
- Taksim'den Yenikapı-Hacıosman metrosuna binerek Hacıosman son durakta inip otobüs duraklarının olduğu çıkıştan çıkınız. Buradan 42HM'ye Sular durağında indiğinizde Life Park'a ulaşabilirsiniz.
42HM
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