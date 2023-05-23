İstanbul Life Park giriş ücreti ne kadar? 2023 İstanbul Life Park giriş ücreti kaç TL? İstanbul Life Park giriş ücreti 2023 çok merak ediliyor. Birbirinden güzel festivaller ve konserlere ev sahipliği yapan İstanbul Life Park'a gitmek isteyenler giriş ücretini öğrenmek istiyorlar. Önümüzdeki günlerde BigFest İstanbul 2023 burada yapılacak. Peki BigFest İstanbul 2023 biletleri ne kadar? Haydi göz atalım:

İstanbul Life Park giriş ücreti ne kadar? 2023

Şehrin Müzikli Ormanı diye kurulan İstanbul Life Park, muhteşem konser alanı ile pek çok festivalin yapıldığı bir mekan olarak karşımıza çıkıyor. BigFest İstanbul, Vibe fest, Holifest, Cheerz Festival, Chill- Out Festival, One Love, Ekşifest, Bigün Fest, Motofest, Dolu Fest, Park'da Bahar Festivali gibi pek çok festivalin yapıldığı İstanbul Life Park giriş ücreti ne kadar diye çok araştırılıyor.

2023 İstanbul Life Park giriş ücreti ne kadar kaç TL?

İstanbul Life Park giriş ücreti, festivalden festivale fark ediyor. 3-4 Haziran 2023 tarihlerindeki Bigfest İstanbul 2023 için fiyatlara göz atalım. Bigfest İstanbul 2023 için İstanbul Life Park giriş ücreti günlük 260 TL. Etkinlik iki gün süreceği için sadece bir güne katılmak isterseniz fiyat 260 TL. Eğer iki günlük bilet alırsanız fiyat 440 TL. Bigfest İstanbul 2023 için biletleri Biletix, Bubilet veya İstanbul Life Park web sitesi üzerinden satın alabilirsiniz.

3 Haziran 2023-Cumartesi

Büyük Ev Ablukada

Güneş

Can Ozan

Skapova

Belki Biraz

After DJ

4 Haziran 2023-Pazar

Duman

Motive

Mavi Gri

Emre Fel

Albin Hasani

After DJ

İstanbul Life Park 2023 Takvimi

3-4/06/2023 BigFest İstanbul 2023

10/06/2023 Hollywood Vampires

22/07/2023 Rüfüs Du Sol – Generic Music Presents

05/08/2023 Soundscape Festival

19/08/2023 VINI VICI

23/09/2023 Jan Blomqvist İstanbul

Sona eren festivaller: Vibe Fest 2023 (6-7 Mayıs 2023) Seksendört, Emir Can İğrek, Ozbi, İkiye On Kala, Ahmet Hatipoğlu, Manga , Fatma Turgut, Dedublüman, İkilem , Rana Türkyılmaz