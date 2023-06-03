T.C.

KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2023/16210 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup, mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/16210 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Taşınmasın 1/2 hissedarı olan 53********94 T.C Nolu Çetin GÜLTAŞ' ın mernis adresinin ve Küçükçekmece Tapu Müdürlüğünün bila tarih ve 6866618sayılı yazısı ile tapuda kayıtlı adresinin Amerika Birleşik Devletleri olarak kayıtlı olduğunun bildirildiği, Küçükçekmece Kaymakamlığı İlçe Nüfus Müdürlüğünün 11.04.2023 tarih ve 21740 sayılı yazısında ise Çetin GÜLTAŞ' ın mernis incelemesinde yurtdışı açık adres bilgilerinin bulunmadığı ancak dış temsilciliğin Washington olarak seçildiğinin tespit edildiğinin bildirilmiş olmakla satış ilanı Washington Büyükelçiliğe ilgiliye tebliği hususunda gönderilmiş olup, söz konusu hissedara tebliğ yapılamamış ise taşınmazın gazete veya internet haber sitesi ilanının veya elektronik satış portalında yapılan ilanın İİK' nun 127. Maddesi uyarınca tebligat yerine kaim olacağı ilan ve tebliğ olunur.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Safra Mahallesi, Köy İçimevkii, 9415 Parsel, 3. Kat, 12 Bağımsız Bölüm Nolu, ''MESKEN'' niteliğindeki taşınmazın 1/2 hissesi satılıktır.

Adresi : İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Tevfikbey Mah, Önder Sokak No:1 Küçükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 76 m2

İmar Durumu : Safra Mahallesi 9415sayılıparsel; 24.06.2006tasdiktarihli 1/1000 ölçekli Sefaköy Uygulama İmar Planı'nda ve 07.07.2009 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği'nde kısmen B-3 (bitişik nizam 3 kat) ve E=1.50 yapılaşma koşullarında Ticaret Alanı (T2C) ve kısmen de imar yolu olarak planlanmış olup, söz konusu parsel, 6306 sayılı Kanun kapsamında rezerv yapı alanı veya riskli alan ilan edilen bölgede kalmamaktadır.

Kıymeti : 455.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/09/2023 - 14:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/09/2023 - 14:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/10/2023 - 14:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/10/2023 - 14:00

26/05/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.